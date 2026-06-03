LPG Alternative : LPG च्या टेन्शनपासून होणार सुटका ! आता एका क्लिकवर मिळणार PNG कनेक्शन, गॅसचा खर्चही होणार कमी, काय आहे सरकारची योजना?

जर तु्म्हाला एलपीजी सिलिंडर बुक करण्याचा दर महिन्याचा त्रास वाचवायचा असेल किंवा डिलिव्हरी मिळवण्यासाठी करावी लागणारी प्रतीक्षा आणि वाढत्या दरांमुळे कंटाळला असाल, तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. सरकार लवकरच अशी एक सिस्टिम लागू करणार आहे, ज्यामुळे तुमची एलपीजीच्या कटकटीपासून त्रासातून कायमची सुटका होईल. .तुम्ही तुमच्या घराच्या आरामात बसून, केवळ काही 'क्लिक्स'च्या साहाय्याने 'पाईप्ड नॅचरल गॅस'चे (PNG) कनेक्शन मिळवू शकाल. एका इंग्रजी वृत्तपत्राच्या वृत्तानुसार सरकार PNG कनेक्शन्ससाठी एक 'राष्ट्रीय केंद्रीकृत पोर्टल' (National Centralized Portal) सुरू करण्याच्या दिशेने सक्रियपणे काम करत आहे..ग्राहकांना सध्या त्यांच्या विशिष्ट भागात कार्यरत असलेल्या खाजगी किंवा सार्वजनिक 'सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन' (CGD) कंपनीकडे अर्ज सादर करावा लागतो, मात्र ही प्रक्रिया वेळखाऊ असून, यामध्ये प्रशासकीय पातळीवर बरीच धावपळ करावी लागते. PNG कनेक्शन्ससाठी केंद्रीकृत पोर्टल सुरू झाल्यामुळे, कोणताही नागरिक एकाच संकेतस्थळाद्वारे थेट नवीन कनेक्शनसाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकेल. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या उपक्रमाबाबतची अधिकृत घोषणा येत्या काही दिवसांत किंवा आठवड्यांत होण्याची शक्यता आहे..पोर्टलवर एकदा अर्ज प्राप्त झाला की, संबंधित क्षेत्राची जबाबदारी असलेल्या गॅस वितरण कंपनीला, ग्राहकाच्या निवासस्थानी एका ठराविक मुदतीमध्ये पाईपलाईन कनेक्शन बसवणे बंधनकारक असेल. या पोर्टलच्या माध्यमातून, सरकार संबंधित कंपन्यांच्या कामकाजावर रिअल-टाइम देखरेख देखील ठेवणार आहे. शिवाय, सरकार 'गॅस ग्रिड'चे नकाशे (maps) ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याची योजना आखत आहे. .LPG कनेक्शन नियमांमध्ये मोठा बदल! PNG ग्राहकांसाठी केंद्र सरकारचा नवा निर्णय लागू; ग्राहकांना फायदा.यामुळे ग्राहकांना थेट त्यांच्या मोबाइल फोनवर किंवा कॉम्प्यूटरवर आपल्या घराच्या किंवा निवासी सोसायटीच्या परिसरातून मुख्य PNG पाईपलाईन गेली आहे की नाही, हे तपासणे शक्य होईल. पण, नैसर्गिक वायूच्या पाईपलाईन्सचे नकाशे सार्वजनिकरीत्या उघड केल्यास, त्यातून काही सुरक्षाविषयक धोके निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..LPG Subsidy Rules : एलपीजीबाबत नवे नियम लागू, आता 'या' लोकांना मिळणार नाही सिलिंडर, नेमकं काय बदललं? .हा उपक्रम सरकारच्या एका व्यापक मोहिमेचाच एक भाग आहे; ज्याचा उद्देश, जिथे जिथे शक्य असेल तिथे, घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी ग्राहक PNG कडे वळवणे संक्रमण सुलभ करणे हा आहे.'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' (Strait of Hormuz) बंद झाल्यामुळे एलपीजीच्या पुरवठ्यावर विशेषतः मोठा परिणाम झाला आहे. भारत आपल्या एलपीजीच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे ६०% आयात करतो आणि या आयातीपैकी जवळपास ९०% आयात पश्चिम आशियातून, याच सागरी मार्गाने भारतात येते..पश्चिम आशियातील घडामोडींमुळे नैसर्गिक वायूच्या उपलब्धतेवरही काहीसा परिणाम झाला असला, तरी एलपीजीच्या तुलनेत नैसर्गिक वायूची परिस्थिती अजूनही बऱ्याच अंशी चांगली आहे. भारत आपल्या नैसर्गिक वायूच्या गरजेपैकी सुमारे ५०% भाग आयात करतो. .पीएनजी (PNG )कनेक्शन्समध्ये वाढ मार्च महिन्यापासून, ८.६ लाख नवीन PNG कनेक्शन्ससाठी गॅसचा पुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. आणखी ३ लाख घरांपर्यंत जोडण्या पोहोचवण्यासाठी आवश्यक असलेली पायाभूत सुविधा पूर्णपणे सज्ज आहे. ८.८ लाख नवीन ग्राहकांनी PNG साठी नोंदणी केली आहे. शिवाय, ३१ मेपर्यंत ७८,००० हून अधिक ग्राहकांनी स्वेच्छेने आपल्या LPG कनेक्शन्स परत केली आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.