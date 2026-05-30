PNG-LPG Rate: घरगुती गॅसच्या दरांत पुन्हा वाढ! सर्वसामान्यांना मोठा फटका; आता गॅससाठी किती पैसे मोजावे लागणार?

PNG Rate Hike: पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारावर तसेच भारतावर त्याचा आता मोठा परिणाम दिसून येत आहे. या संकटामुळे भारतातील सर्वसामान्यांसाठी घरगुती गॅसचे दर हा चिंतेचा विषय बनला असून LPG आणि PNG च्या किमतींमध्ये वेळोवेळी बदल केले जात आहेत..यातच आज, शनिवार 30 मे 2026 रोजी मुंबई महानगर प्रदेशात म्हणजेच MMR भागात महानगर गॅस लिमिटेड (MGL) ने CNG च्या दरात प्रति किलो 2 रुपयांची वाढ करण्यात आली असून घरगुती PNG गॅसचे दरही वाढले आहे. नव्या दरांनुसार घरगुती PNG म्हणजेच पाइपद्वारे पुरवला जाणाऱ्या गॅसच्या किमतीत प्रति युनिट 50 पैशांची वाढ करण्यात आली असून तो आता 52 रुपये प्रति युनिट दराने मिळणार आहे.PNG दरवाढीचा थेट परिणाम मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) 31 लाखांहून अधिक घरांवर होणार आहे, जे स्वयंपाकासाठी पाइपद्वारे पुरवला जाणारा PNG गॅस वापरतात. प्रति स्टँडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) केवळ 50 पैशांची वाढ तुलनेने कमी वाटत असली, तरी वाढत्या महागाईच्या काळात यामुळे घरगुती खर्चात आणखी भर पडणार आहे..दरवाढ का करण्यात आली?MGL ने दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनीसाठी नैसर्गिक वायू खरेदीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे दरवाढ करावी लागली आहे. सध्या देशांतर्गत उत्पादित गॅसचा पुरवठा कमी झाल्याने कंपनीला तुलनेने महागड्या पर्यायी गॅस स्रोतांवर अधिक अवलंबून राहावे लागत आहे. याशिवाय रुपयाच्या घसरणीमुळे आयात आणि खरेदी खर्चातही वाढ झाल्याचे कंपनीने सांगितले..LPG दरCNG आणि PNG दरात वाढ झाली असली तरी आज 30 मे 2026 रोजी सरकारी तेल कंपन्यांच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 14.2 किलोच्या घरगुती LPG सिलेंडरचे दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. Goodreturn वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार राज्यातील LPG दर पुढीलप्रमाणे आहेत. .30 मे 2026 रोजी राज्यातील प्रमुख शहरांतील LPG दरमुंबई - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 912.50 रुपये आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडर (19 किलो) 3,024 रुपयेपुणे - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 916 रुपये आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडर (19 किलो) 3,084.50 रुपयेनागपूर - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 964.50 रुपये आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडर (19 किलो) 3,248 रुपयेकोल्हापूर - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 964.50 रुपये आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडर (19 किलो) 3,248 रुपयेछ. संभाजीनगर - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 921.50 रुपये आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडर (19 किलो) 3,129.50 रुपये.