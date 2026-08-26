Investment: पोस्ट ऑफिसच्या 15-5-5 फॉर्म्युल्याने बना करोडपती! काय आहे ही गुंतवणूक योजना?

How To Become Crorepati: तुम्हाला छोट्या रकमेपासून बचत सुरू करून भविष्यासाठी जर मोठा निधी तयार करायचा असेल, तर पोस्ट ऑफिसची पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड म्हणजेच PPF योजनेचा तुम्ही विचार करू शकता. कारण चक्रवाढीचा फायदा आणि करसवलत यांच्या आधारे मोठा फंड तयार करता येतो. विशेष म्हणजे, PPF मध्ये 15-5-5 फॉर्म्युला वापरून तुम्ही गुंतवणूक 25 वर्षांपर्यंत सुरू ठेवली, तर सध्याच्या 7.1% व्याजदराच्या आधारे विचार केला तर 1 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी तयार होऊ शकतो..PPF गुंतवणुकीचा फायदाPPF ही केंद्र सरकारचा आधार असणारी दीर्घकालीन बचत योजना आहे. या योजनेतील व्याजदर सरकारकडून वेळोवेळी निश्चित केला जातो. सध्या PPF वर 7.1% वार्षिक व्याजदर लागू आहे. मात्र, हा दर भविष्यात बदलू शकतो.करसवलतीच्या दृष्टीनेही ही योजना महत्त्वाची आहे. कारण सध्याच्या नियमांनुसार, आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत एका आर्थिक वर्षात 1.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या पात्र गुंतवणुकीवर तुम्हाला करसवलत मिळू शकते. PPF ला EEE म्हणजेच Exempt-Exempt-Exempt प्रकारची गुंतवणूक म्हणून ओळखले जाते. याचे कारण यात गुंतवलेली रक्कम, त्यावर मिळणारं व्याज आणि मॅच्युरिटीची रक्कम या सगळ्यावर करसवलतीचा फायदा मिळतो..Sugar Price Fall: साखरेच्या दरात मोठी घसरण! सरकारच्या निर्णयानंतर भाव 18% घसरले; आता किलो किती रुपयांना?.500 रुपयांपासून गुंतवणूकPPF मध्ये खाते सुरू करण्यासाठी मोठी रक्कम आवश्यक नाही. तुम्ही किमान 500 रुपये वार्षिक गुंतवणुकीपासून सुरुवात करू शकता. तर एका आर्थिक वर्षात या खात्यात जास्तीत जास्त 1.5 लाख रुपये जमा करता येतात.तसेच PPF खात्याचा मॅच्युरिटी कालावधी 15 वर्षांचा असतो. मात्र, 15 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर खाते बंद करण्याची सक्ती नाही. नियमांनुसार, खाते 5 वर्षांच्या ब्लॉकमध्ये तुम्हाला पुढे वाढवता येते..15-5-5 फॉर्म्युला नेमकं काय?PPF मधील 15-5-5 हा फॉर्म्युला वरती सांगितल्याप्रमाणे तुमच्या गुंतवणुकीतून 1 कोटींचा फंड तयार करतो.पहिली 15 वर्षे – PPF मध्ये तुम्ही गुंतवणूक करतात्यानंतर पुढील 5 वर्षे – पहिली मुदतवाढ घेतात्यानंतर आणखी 5 वर्षे – दुसरी मुदतवाढ घेताअशा प्रकारे एकूण 25 वर्षे गुंतवणूक सुरू ठेवता येते. दीर्घकाळ पैसे खात्यात राहिल्यामुळे सर्वात महत्त्वाच म्हणजे चक्रवाढीचा फायदा तुम्हाला मिळतो आणि मोठा फंड तयार होण्यास मदत होते..15 वर्षांत किती रक्कम?समजा तुम्ही दरवर्षी PPF मध्ये 1.5 लाख रुपये जमा करता. तर तुमचे गणित कसे काम करते समजून घेऊयात...15 वर्षांत तुमची एकूण गुंतवणूक - 1.5 लाख × 15 = 22.50 लाख रुपयेसध्याचा व्याजदर - 7.1%हाच व्याजदर कायम ठेवल्यास 15 वर्षांच्या शेवटी व्याजासह - 40.68 लाख रुपये फंड.25 वर्षे गुंतवणूक 1 कोटी?आता 15 वर्षांनंतर खाते बंद न करता त्याला 5 वर्षांची मुदतवाढ दिली आणि त्यानंतर पुन्हा 5 वर्षांची मुदतवाढ घेतली, तर गुंतवणुकीचा कालावधी 25 वर्षांपर्यंत वाढतो.1.5 लाख × 25 = 37.50 लाख रुपये7.1% व्याजदर25 वर्षात - 1.03 कोटी रुपये होऊ शकतो.म्हणजेच, 37.50 लाख रुपयांच्या मूळ गुंतवणुकीवर व्याजाच्या माध्यमातून मोठी वाढ होऊ शकते..Post Office Scheme: मुलीच्या भविष्यासाठी मोठी कमाई! फक्त 200 रुपयांची गुंतवणूक आणि मिळवा 4.30 लाखांचा फंड; पाहा संपूर्ण गणित .महत्त्वाची गोष्टPPF मधून कोट्यवधींचा फंड तयार करण्यासाठी सुरुवातीपासून मोठी रक्कम गुंतवण्याची गरज नाही. त्याऐवजी नियमित गुंतवणूक महत्त्वाची ठरते. 15-5-5 फॉर्म्युल्याचा फायदा घेण्यासाठी 15 वर्षांनंतर खाते बंद न करता मुदतवाढ घेऊन गुंतवणूक सुरू ठेवावी लागते. त्यामुळे चक्रवाढीला अधिक वेळ मिळतो. त्यामुळे ज्यांना जोखीम नको आहे अन् दीर्घकालीन बचत करायची आहे, त्यांच्यासाठी PPF हा विचार करण्यासारखा पर्याय ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.