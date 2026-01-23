Post Office FD : पोस्टात 1 लाख रुपयांची FD केली तर तुम्हाला किती व्याज मिळेल? जाणून घ्या सोप्या शब्दांत

Investment Tips : भारतातील पोस्ट ऑफिस आता केवळ टपाल सेवा देत नाही, तर सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी अनेक बँकिंग सुविधा देखील उपलब्ध करून देत आहे. पोस्ट ऑफिसमध्ये बचत खाते उघडण्याबरोबरच आरडी, एफडी, किसान विकास पत्र, मंथली इनकम स्कीम यांसारख्या विविध योजनांमध्ये गुंतवणूक करता येते..यातील सर्वसामान्यांच्या आवडीची ती म्हणजे मुदत ठेव (एफडी). एफडीबाबत बोलायच झालं तर पोस्ट ऑफिसमध्ये १ वर्ष, २ वर्षे, ३ वर्षे आणि ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी एफडी खाते उघडता येतं. विशेष म्हणजे, पोस्ट ऑफिसच्या एफडीवर बँकांच्या तुलनेत अधिक व्याज मिळत आहे आणि सरकारची हामी असते. त्यामुळे सुरक्षित गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी हा एक उत्तम पर्याय ठरत आहे..Gold Rate Today : कालच्या घसरणीनंतर आज सोनं महागलं! 20 दिवसांत 25 हजारांची वाढ; चांदी नव्या विक्रमी पातळीवर, पाहा आजचा ताजा भाव .मुदत ठेवीवर ७.५ टक्क्यांपर्यंत व्याजपोस्ट ऑफिसच्या एफडी योजनेत मिळणारा परतावा तुम्ही किती वर्षांसाठी खाते उघडता यावर अवलंबून असतो. सध्या पोस्ट ऑफिसकडून१ वर्षाच्या एफडीवर - ६.९%,२ वर्षांच्या एफडीवर - ७.०%,३ वर्षांच्या एफडीवर - ७.१%,५ वर्षांच्या एफडीवर - ७.५% व्याज दिलं जात आहे..पोस्ट ऑफिसमध्ये एफडीला टाइम डिपॉझिट (TD) असं म्हटलं जातं. ही योजना बँकांच्या एफडीसारखीच असून, मॅच्युरिटीवेळी मूळ रक्कम आणि निश्चित व्याज एकत्र मिळतं..8th Pay Commission : 2.5 लाख कर्मचाऱ्यांवर संकट! 8व्या वेतन आयोगात 'या' सुविधेचा लाभ मिळणार नाही? फेडरेशनचे अर्थमंत्र्यांना पत्र .१ लाख रुपये गुंतवले तर किती मिळणार?पोस्ट ऑफिसमध्ये १ वर्षासाठी १ लाख रुपयांची एफडी केली, तर मॅच्युरिटीवेळी तुम्हाला १,०७,०८१ रुपये मिळतात. यात ७,०८१ रुपये व्याज असतं.२ वर्षांच्या एफडीमध्ये १ लाख रुपये गुंतवल्यास, मॅच्युरिटीवर १,१४,८८८ रुपये मिळतात, म्हणजेच १४,८८८ रुपयांचा परतावा.३ वर्षांच्या एफडीमध्ये १ लाख रुपये गुंतवले, तर मॅच्युरिटीवेळी १,२३,५०८ रुपये मिळतात, ज्यात २३,५०८ रुपयांचं व्याज असतं.५ वर्षांच्या एफडीमध्ये १ लाख रुपये गुंतवल्यास, मॅच्युरिटीवर तुम्हाला १,४४,९९५ रुपये मिळतात. म्हणजेच, ४४,९९५ रुपयांचा सुरक्षित नफा मिळतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.