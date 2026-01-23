Personal Finance

Post Office FD : पोस्टात 1 लाख रुपयांची FD केली तर तुम्हाला किती व्याज मिळेल? जाणून घ्या सोप्या शब्दांत

Post Office FD Investment : पोस्ट ऑफिस मध्ये मुदत ठेव (FD) गुंतवणूक करण्यास सध्या लोकांचा मोठा कल आहे. याचे कारण आहे सरकारची हमी आणि चांगला परतावा. त्यामुळे जर तुम्ही 1 लाखांची गुंतवणूक केली तर तुम्हाला किती रिटर्न मिळेल हे जाणून घेऊयात.
Post Office Fixed Deposit Interest Rates 2026: ₹1 Lakh FD Returns Explained

Post Office Fixed Deposit Interest Rates 2026: ₹1 Lakh FD Returns Explained

eSakal 

Vinod Dengale
Updated on

Investment Tips : भारतातील पोस्ट ऑफिस आता केवळ टपाल सेवा देत नाही, तर सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी अनेक बँकिंग सुविधा देखील उपलब्ध करून देत आहे. पोस्ट ऑफिसमध्ये बचत खाते उघडण्याबरोबरच आरडी, एफडी, किसान विकास पत्र, मंथली इनकम स्कीम यांसारख्या विविध योजनांमध्ये गुंतवणूक करता येते.

Loading content, please wait...
post
post office
Bank FD
Investment
Investment Strategies in India
Investment Opportunities

Related Stories

No stories found.