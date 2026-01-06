Post Office Scheme : १ लाख गुंतवा अन् ४५ हजार व्याज मिळवा! २०२६ मधील पोस्ट ऑफिसची मालामाल करणार FD योजना, Money Saving नक्की वाचा

Post Office FD Scheme : गेल्या दीड वर्षांत चांगला परतावा मिळावा म्हणून गुंतवणूकदारांनी म्युच्युअल फंड SIP मध्ये गुंतवणूक केली. मात्र त्यात अपेक्षित परतावा मिळाला तर नाही. उलट, काही म्युच्युअल फंड योजनांमुळे गुंतवणूकदारांना तोटा सहन करावा लागला. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा गुंतवणूकदार निश्चित परतावा देणाऱ्या सुरक्षित गुंतवणुकीच्या पर्याय निवडत आहेत. .सुरक्षित गुंतवणुकीला आता प्राधान्य मिळत असल्याने बँक मुदत ठेवी (FD), सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF), रिकरिंग डिपॉझिट (RD), सुकन्या समृद्धी योजना आणि पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉझिट (TD) या योजनांमध्ये गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे..जर तुम्हाला गुंतवणुकीत कोणतीही जोखीम किंवा धोका घ्यायचा नसेल, तर तुमच्यासाठी पोस्ट ऑफिसची एक सुरक्षित आणि मोठा परतावा देणारी योजना आहे. ती योजना म्हणजे 'पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉझिट योजना'..BSNL Plan : नवीन वर्षात BSNL चे 2 दमदार प्लॅन लाँच! अनलिमिटेड कॉलिंग, 500GB डेटा आणि 450+ टीव्ही चॅनल्स फ्री; प्लॅन ऐकून थक्क व्हाल.१ लाखावर ४४,९५५ रुपये परतावापोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉझिट योजनेत ५ वर्षांसाठी १,००,००० रुपये गुंतवणूक केल्यास, तुम्हाला दरवर्षी ७.५% व्याजदराने परतावा मिळतो. त्यामुळे, मॅच्युरिटीला तुम्हाला एकूण १,४४,९५५ रुपये मिळतात, यामध्ये ४४,९५५ रुपये हे केवळ व्याजाचे उत्पन्न असते.तसेच, गुंतवणूकदार आपल्या गरजेनुसार १ वर्ष, २ वर्ष किंवा ३ वर्षांसाठीही गुंतवणूक करू शकतात..बँक मुदत ठेवीपेक्षा जास्त परतावाबहुतेक लोक आपली बचत बँक एफडीमध्ये गुंतवणे पसंत करतात. मात्र, सध्या बँक एफडीवरील व्याजदर कमी झाल्यामुळे, अनेक गुंतवणूकदार पोस्ट ऑफिसच्या बचत योजनांकडे वळत आहेत. कारण, यावर मिळणारे व्याजदर बँक एफडीपेक्षा जास्त आहे. यासोबतच, पोस्ट ऑफिसच्या योजना या सरकारच्या हमीसह येतात, त्यामुळे तुमची गुंतवणूक सुरक्षित राहते..New IPO : गुंतवणूकदारांसाठी खुशखबर! ४ नवे IPO येणार बाजारात; एक IPO तब्बल १३०० कोटींचा; जाणून घ्या कोणते आणि कधी येणार?.पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉझिट योजनेची वैशिष्ट्येफक्त १००० रुपयांपासून गुंतवणूक सुरू करता येतेजवळच्या कोणत्याही पोस्ट ऑफिसमध्ये सहज गुंतवणूक करता येतेलहान मुलांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांसाठी उपलब्धसरकारी हमीसह सुरक्षित आणि खात्रीशीर परतावा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.