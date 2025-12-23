Post Office FD : बँक नाही, तर पोस्ट ऑफिसची FD ठरतेय फायद्याची; रेपो दराच्या कपातीनंतरही देते 7.5% पर्यंत व्याज

Post Office Scheme : भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेया या वर्षात रेपो दरात तब्बल 1.25 टक्क्यांची कपात केली आहे. त्यामुळे रेपो दराच्या कपातीनंतर आता देशभरातील बँकांनीही आपल्या फिक्स्ड डिपॉझिट (मुदत ठेवी)वरील व्याजदर कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. साधारणपणे जेव्हा RBI रेपो दर कमी करते, तेव्हा बँका मुदत ठेवीवरील व्याजदर कमी करतात आणि जेव्हा रेपो दर वाढविला जातो, तेव्हा बँकाही मुदत ठेवीवरील व्याजदर वाढवतात. .मात्र, तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की रेपो दराचा पोस्ट ऑफिस मुदत ठेवीवर कोणताही परिणाम होत नाही. होय हे खरं आहे कारण त्यावरील व्याजदर थेट सरकारकडून ठरवले जातात आणि ते दर तीन महिन्यांनी त्यात बदल केले जातात. त्यामुळे सुरक्षित गुंतवणूक आणि हमखास परताव्यासाठी पोस्ट ऑफिस मुदत ठेवी अजूनही एक स्मार्ट पर्याय मानला जातो. .पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉझिट योजनेवरील व्याजसध्या पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉझिट (TD) योजनेत 6.9 ते 7.5 टक्क्यांपर्यंत व्याज दिले जात आहे, जे अनेक बँकांच्या मुदत ठेवी व्याजदरांपेक्षा जास्त आहे. पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉझिट योजना बँक मुदत ठेवी प्रमाणेच कार्य करते. यात तुम्ही ठरावीक कालावधीसाठी रक्कम गुंतवता आणि मुदत पूर्ण झाल्यावर तुम्हाला मूळ रक्कमेसह व्याज मिळते. त्यामुळे अनेक गुंतवणूकदार याला ‘पोस्ट ऑफिस मुदत ठेव’ असेही म्हणतात. .पोस्ट ऑफिसच्या या योजनेत -1 वर्षांच्या गुंतवणुकीवर 6.9 टक्के2 वर्षांच्या गुंतवणुकीवर 7.0 टक्के3 वर्षांच्या गुंतवणुकीवर 7.1 टक्के5 वर्षांच्या गुंतवणुकीवर 7.5 टक्के व्याज दिले जाते..Upcoming IPO : 2026 मध्ये IPO ची लाट! पैसे तयार ठेवा; रिलायन्स जिओ, PhonePe ते Flipkart या 10 मोठ्या IPO वर बाजाराची नजर.90,000 रुपये फक्त व्याजजर तुम्ही 7.5 टक्के व्याजदराने 5 वर्षांसाठी पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉझिट योजनेत 2,00,000 रुपयांची गुंतवणूक केली, तर चक्रवाढ व्याजासह मुदत पूर्ण झाल्यानंतर तुम्हाला 89,990 रुपयांचे हमखास व्याज मिळेल. त्यामुळे एकूण रक्कम 2,89,990 रुपये होईल. सध्याच्या काळात फारच कमी बँका मुदत ठेवीवर 7.5 टक्क्यांपर्यंत व्याज देत आहेत. बहुतांश बँकांचे मुदत ठेवी व्याजदर सध्या 6.5 ते 7 टक्क्यांच्या दरम्यान आहेत. त्यामुळे पोस्ट ऑफिसचा पर्याय अधिक फायदेशीर आणि सुरक्षित ठरू शकतो. .या योजनेची आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे 5 वर्षांची पोस्ट ऑफिस मुदत ठेव योजना आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत करसवलतीसाठी पात्र आहे, जी त्यापेक्षा कमी कालावधीच्या मुदत ठेवीवर मिळत नाही.Lionel Messi India Tour : 3 दिवसांच्या भारत दौऱ्यासाठी लिओनेल मेस्सीला किती कोटी रुपये मिळाले? पोलिस तपासात आयोजकाचा खुलासा.रेपो दर कपातीनंतर बँकांचे व्याजदर1. स्टेट बँक ऑफ इंडियाSBI ने 15 डिसेंबर 2025 पासून सामान्य ग्राहकांसाठी FD वरील व्याजदर 6.45 टक्क्यांवरून 6.40 टक्के केला आहे. जेष्ठ नागरिकांसाठी हा दर 6.95 टक्क्यांवरून 6.90 टक्के करण्यात आला आहे. तसेच अमृत वृष्टी FD वरील व्याजदरही 6.60 टक्क्यांवरून 6.45 टक्के करण्यात आला आहे.2. इंडियन बँकRBI च्या रेपो दरावरील निर्णयानंतर इंडियन बँकेने आपला रेपो-लिंक्ड बेंचमार्क लेंडिंग रेट 8.2 टक्क्यांवरून 7.95 टक्के केला आहे.3. ICICI बँकरेपो दर कपातीनंतर ICICI बँक विविध कालावधीच्या FD वर सध्या सुमारे 2.75 ते 6.60 टक्क्यांपर्यंत व्याज देत आहे, तर जेष्ठ नागरिकांना सुमारे 7.20 टक्क्यांपर्यंत व्याज मिळत आहे.4. बँक ऑफ बडोदा रेपो दर कमी झाल्यानंतर बँक ऑफ बडोदानेही आपला रेपो-लिंक्ड बेंचमार्क लेंडिंग रेट सध्याच्या 8.15 टक्क्यांवरून 7.90 टक्के केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.