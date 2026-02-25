Investment Scheme: सुरक्षित गुंतवणुकीचा बेस्ट पर्याय! पोस्ट ऑफिसची ग्राम प्रिया योजना; दरमहा थोडी गुंतवणूक करा आणि मिळवा लाखांचा फंड

Post Office Gram Priya Scheme: आजच्या काळात बहुतांश लोकांना बचतीचे महत्त्व समजू लागले आहे. त्यामुळे अनेक जण सुरक्षित आणि हमखास परतावा देणाऱ्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याला प्राधान्य देतात. जोखीम टाळून सुरक्षित आणि स्थिर परतावा मिळवायचा असेल, तर पोस्ट ऑफिसच्या योजना हा चांगला पर्याय मानला जातो. या योजनांमध्ये गुंतवलेला पैसा सुरक्षित राहतो आणि निश्चित परतावा मिळतो. अशाच योजनांपैकी एक म्हणजे पोस्ट ऑफिसची ग्राम प्रिया योजना, जी कमी कालावधीतील मनी-बॅक स्वरूपाची विमा योजना आहे..ग्राम प्रिया योजना काय?ग्राम प्रिया योजना ही पोस्ट ऑफिस अंतर्गत चालणारी विमा योजना असून तिचा कालावधी १० वर्षांचा आहे. या योजनेत दरमहा ठराविक प्रीमियम भरल्यास मुदतपूर्तीनंतर चांगली रक्कम मिळू शकते. उदाहरणार्थ, दरमहा सुमारे ५,००० रुपयांच्या आसपास प्रीमियम भरल्यास १० वर्षांनंतर सुमारे ७.२५ लाखांपर्यंत परतावा मिळू शकतो.ही योजना ग्रामीण भागातील लोकांच्या गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आली असून बचत आणि विमा या दोन्हींचा लाभ यात मिळतो..Gold Rate Today: सलग 7 व्या दिवशी सोनं महागलं! सर्वसामान्यांची चिंता वाढली; पाहा आजचा ताजा भाव .योजनेची वैशिष्ट्येकालावधी - १० वर्षेविमा संरक्षणासह बचतीची सुविधाकिमान सम एश्योर्ड १०,००० रुपये आणि कमाल ५ लाख रुपये निश्चित बोनससरकारी योजनेमुळे सुरक्षित गुंतवणूक.परतावा कसा मिळतो?या योजनेत सम एश्योर्ड रकमेवर दरवर्षी बोनस दिला जातो. उदाहरणार्थ, ५ लाख रुपयांचा सम एश्योर्ड निवडल्यास दरवर्षी बोनस जमा होत जातो आणि १० वर्षांनंतर सम एश्योर्ड रक्कम व बोनस मिळून सुमारे ७.२५ लाखांचा परतावा मिळू शकतो. त्यामुळे दीर्घकालीन बचतीसाठी ही योजना उपयुक्त ठरते..कुटुंबालाही मिळते सुरक्षाया योजनेचा एक मोठा फायदा म्हणजे विमा संरक्षण. पॉलिसी कालावधीत पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झाल्यास नामनिर्देशित व्यक्तीस संपूर्ण सम एश्योर्ड रक्कम दिली जाते. त्यामुळे कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळतो..कोणासाठी योग्य?सुरक्षित गुंतवणूक हवी असणाऱ्यांसाठी ग्रामीण भागातील गुंतवणूकदारनियमित बचत करू इच्छिणारेविम्यासह बचत हवी असणारे कमी जोखीम स्वीकारणारे गुंतवणूकदार.Investment: NPS गुंतवणुकीतून व्हाल मालामाल! मिळेल एकरकमी 2.5 कोटी अन् दरमहा 1 लाख पेन्शन; जाणून घ्या सुरक्षित गुंतवणुकीचे सोपे गणित.गुंतवणुकीपूर्वी या गोष्टी लक्षात ठेवा या योजनेत गुंतवणूक करण्यापूर्वी नियमितपणे प्रीमियम भरता येईल याची खात्री करणे आवश्यक आहे.प्रीमियम थकवल्यास पॉलिसी बंद होऊ शकते. तसेच ही योजना 10 वर्षांची असल्याने मध्येच पैसे काढण्याचे पर्याय मर्यादित असतात.दीर्घकालीन बचत म्हणूनच याकडे पाहणे योग्य ठरेल.एकूणच, बचत, विमा संरक्षण आणि निश्चित परतावा या तिन्ही गोष्टी एकत्र देणारी ग्राम प्रिया योजना सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी उपयुक्त पर्याय ठरू शकते. विशेषतः जोखीम टाळून स्थिर परतावा मिळवू इच्छिणाऱ्यांसाठी ही योजना फायदेशीर ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.