Personal Finance

Post Office Scheme : आता हॉस्पिटलच्या खर्चासाठी काढावे लागणार नाही कर्ज, टपाल विभागाची 'ही' योजना आहे खास; ५ लाखांपर्यंत होणार उपचार

Post Office Scheme : यासोबतच, अपघाती मृत्यू किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास कुटुंबाला आर्थिक मदत मिळेल. पॉलिसीधारकाव्यतिरिक्त, कुटुंबातील सदस्यांना देखील त्यात समाविष्ट केले जाऊ शकते.
“Post Office Scheme 399 offers affordable health insurance with coverage up to ₹2 lakh for families, ensuring medical support at just ₹399 yearly premium.”

“Post Office Scheme 399 offers affordable health insurance with coverage up to ₹2 lakh for families, ensuring medical support at just ₹399 yearly premium.”

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

  1. फक्त ₹399 वार्षिक प्रीमियम भरून पोस्ट ऑफिसकडून आरोग्य विमा योजना उपलब्ध.

  2. ₹50,000 ते ₹2 लाखांपर्यंतचे आरोग्य कव्हर – आजार, अपघात, औषधे व रुग्णालय खर्चासाठी.

  3. सोपी प्रक्रिया, कमी कागदपत्रे, आणि देशभरातील सर्व टपाल कार्यालयांमधून उपलब्ध.

भारतीय टपाल विभागाने गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना परवडणाऱ्या आरोग्य सुविधा देण्यासाठी एक मोठा उपक्रम हाती घेतला आहे. “पोस्ट ऑफिस विमा योजना ३९९” अंतर्गत, आता लोकांना फक्त ३९९ रुपयांच्या वार्षिक प्रीमियमवर मूलभूत वैद्यकीय विमा मिळू शकेल. ही योजना विशेषतः अशा कुटुंबांसाठी तयार करण्यात आली आहे ज्यांना अचानक आजार किंवा अपघात झाल्यास उपचारांचा खर्च उचलणे कठीण जाते.

Loading content, please wait...
Insurance
health insurance
post office
schemes
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com