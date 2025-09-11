Post Office Scheme : आता हॉस्पिटलच्या खर्चासाठी काढावे लागणार नाही कर्ज, टपाल विभागाची 'ही' योजना आहे खास; ५ लाखांपर्यंत होणार उपचार

Summaryफक्त ₹399 वार्षिक प्रीमियम भरून पोस्ट ऑफिसकडून आरोग्य विमा योजना उपलब्ध.₹50,000 ते ₹2 लाखांपर्यंतचे आरोग्य कव्हर – आजार, अपघात, औषधे व रुग्णालय खर्चासाठी.सोपी प्रक्रिया, कमी कागदपत्रे, आणि देशभरातील सर्व टपाल कार्यालयांमधून उपलब्ध..भारतीय टपाल विभागाने गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना परवडणाऱ्या आरोग्य सुविधा देण्यासाठी एक मोठा उपक्रम हाती घेतला आहे. “पोस्ट ऑफिस विमा योजना ३९९” अंतर्गत, आता लोकांना फक्त ३९९ रुपयांच्या वार्षिक प्रीमियमवर मूलभूत वैद्यकीय विमा मिळू शकेल. ही योजना विशेषतः अशा कुटुंबांसाठी तयार करण्यात आली आहे ज्यांना अचानक आजार किंवा अपघात झाल्यास उपचारांचा खर्च उचलणे कठीण जाते..योजनेचे फायदेया विमा योजनेत सामील होणाऱ्या लोकांना आजार किंवा अपघात झाल्यास ₹५०,००० ते ₹२ लाखांपर्यंतचे आरोग्य कव्हर मिळेल. उपचार, औषधे आणि रुग्णालयाच्या खर्चासाठी हे कव्हर दिले जाईल. यासोबतच, अपघाती मृत्यू किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास कुटुंबाला आर्थिक मदत मिळेल. पॉलिसीधारकाव्यतिरिक्त, कुटुंबातील सदस्यांना देखील त्यात समाविष्ट केले जाऊ शकते..या योजनेची सर्वात खास गोष्ट म्हणजे ती देशभरातील सर्व टपाल कार्यालयांमधून खरेदी करता येते. लहान दुकानदार, शेतकरी, मजूर, रिक्षाचालक आणि रोजंदारीवर काम करणारे देखील दरवर्षी ३९९ रुपये एवढी नाममात्र रक्कम देऊन या योजनेचा सहज लाभ घेऊ शकतात..“पोस्ट ऑफिस विमा योजना ३९९ द्वारे देशातील प्रत्येक गरीब कुटुंबापर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या योजनेमुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांनाही आरोग्य सुरक्षा मिळू शकेल. त्याची प्रक्रिया खूप सोपी आहे आणि दोन लाखांपर्यंतचे विमा संरक्षण केवळ ३९९ रुपयांमध्ये वार्षिक उपलब्ध होईल. लोक याबद्दल उत्साही आहेत आणि पोस्ट ऑफिसमध्ये माहिती मागणाऱ्यांची संख्या सतत वाढत आहे..सोपी प्रक्रियापोस्ट ऑफिस विमा योजना ३९९ चे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची सोपी प्रक्रिया. कोणालाही जास्त कागदपत्रांची आवश्यकता नाही. फक्त एक साधा फॉर्म आणि ओळखपत्र सादर करून ते घेता येते. यानंतर, आजार किंवा अपघात झाल्यास पॉलिसीधारकाला त्वरित मदत मिळेल..देशातील अनेक राज्यांमध्ये, मोठ्या संख्येने लोक अजूनही कोणत्याही विमा संरक्षणाशिवाय जीवन जगत आहेत. सरकारी योजना आहेत, परंतु त्यांची माहिती आणि पोहोच मर्यादित आहे. पोस्ट ऑफिसचे जाळे प्रत्येक गावापर्यंत पसरलेले आहे. म्हणूनच तज्ञ या विमा योजनेला अनेक मागास राज्यांसाठी वरदान मानत आहेत. .FAQs१. पोस्ट ऑफिस विमा योजना ३९९ म्हणजे काय? 👉 ही योजना फक्त ३९९ रुपयांच्या वार्षिक प्रीमियममध्ये गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आरोग्य विमा उपलब्ध करून देते.२. या योजनेत किती कव्हर मिळते? 👉 या योजनेत ५०,००० ते २ लाख रुपयांपर्यंतचे कव्हर दिले जाते.३. योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतो? 👉 शेतकरी, मजूर, रिक्षाचालक, छोटे दुकानदार, रोजंदारीवर काम करणारे तसेच सर्वसामान्य कुटुंब.४. योजना कशी घ्यायची? 👉 जवळच्या पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन साधा फॉर्म व ओळखपत्र सादर करावे लागते.५. या योजनेत कुटुंबीयांचा समावेश होऊ शकतो का? 👉 होय, पॉलिसीधारकाव्यतिरिक्त कुटुंबातील सदस्यांनाही समाविष्ट करता येते.६. ही योजना कुठे उपलब्ध आहे? 👉 ही योजना देशभरातील सर्व टपाल कार्यालयांमध्ये उपलब्ध आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.