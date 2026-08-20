Post Office Scheme: मुलीच्या भविष्यासाठी मोठी कमाई! फक्त 200 रुपयांची गुंतवणूक आणि मिळवा 4.30 लाखांचा फंड; पाहा संपूर्ण गणित

Post Office RD Scheme: आपण भविष्यासाठी गुंतवणूक करण्याचा विचार करतो. त्यात जर तुम्हाला दर महिन्याला थोडी-थोडी रक्कम बाजूला ठेवून मुलीच्या भविष्यासाठी चांगला निधी तयार करायचा असेल, तर पोस्ट ऑफिसची रिकरिंग डिपॉझिट(RD) योजना एक उत्तम पर्याय ठरू शकते. या योजनेत एकाच वेळी मोठी रक्कम गुंतवण्याची गरज नसते. दर महिन्याला ठरावीक रक्कम जमा करून ठरावीक कालावधीनंतर व्याजासह पैसे मिळतात. सध्या या योजनेवर 6.7% वार्षिक व्याजदर मिळत आहे..100 रुपयांपासून गुंतवणूकपोस्ट ऑफिस RD खाते दर महिन्याला किमान 100 रुपये जमा करून सुरू करता येते. त्यानंतर रक्कम 10 रुपयांच्या पटीत वाढवता येते. या योजनेत कमाल गुंतवणुकीची कोणतीही निश्चित मर्यादा नाही. तसेच खाते उघडताना तुम्ही ठरवलेली मासिक रक्कम पुढे नियमितपणे जमा करावी लागते. त्यामुळे तुमच्या बजेटला सहज परवडेल अशी मासिक रक्कम निवडणे महत्त्वाचे आहे..6,000 रुपये दरमहा गुंतवणूकपोस्ट ऑफिस RD ची सामान्य मुदत 5 वर्षे म्हणजेच 60 महिने आहे. उदाहरणार्थ, तुम्ही दर महिन्याला 6,000 रुपये जमा केले, तर 5 वर्षांत तुमची एकूण गुंतवणूक 3.60 लाख रुपये होईल. 6.7% व्याजदर गृहीत धरल्यास या गुंतवणुकीवर अंदाजे 70,568 रुपये व्याज मिळू शकते. त्यामुळे मॅच्युरिटीच्या वेळी एकूण रक्कम सुमारे 4,30,568 रुपये होऊ शकते..गुंतवणूक गणित दररोजची बचत - 200 रुपयेदर महिन्याची गुंतवणूक - 6,000 रुपयेवार्षिक व्याजदर - 6.7%कालावधी - 5 वर्षे म्हणजेच 60 महिने एकूण जमा - 3,60,000 रुपयेअंदाजे व्याज - 70,568 रुपयेअंदाजे मॅच्युरिटी रक्कम - 4,30,568 रुपयेयात दिलेली ही गणना उदाहरणासाठी आहे. प्रत्यक्ष मॅच्युरिटी रक्कम लागू नियम आणि व्याज गणनेनुसार बदलू शकते..हप्ता उशिरा झाला तर?RD मध्ये दर महिन्याला वेळेवर हप्ता भरणे आवश्यक आहे. एखाद्या महिन्याचा हप्ता चुकल्यास तो नंतर भरता येतो; मात्र त्यासाठी नियमानुसार दंड किंवा विलंब शुल्क लागू होऊ शकते. तर सलग काही हप्ते थकले असल्यास खाते पुन्हा नियमित करण्याची सुविधा असू शकते. मात्र जास्त काळ हप्ते न भरल्यास खाते बंद होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शक्यतो प्रत्येक महिन्याचा हप्ता वेळेवर भरणेचं चांगले असते..एक वर्षानंतर कर्जाची सुविधाRD खाते किमान एक वर्ष सुरू ठेवून 12 हप्ते भरल्यानंतर, खात्यात जमा झालेल्या रकमेच्या आधारावर कर्ज घेण्याची सुविधा मिळू शकते. नियमानुसार जमा रकमेच्या 50% पर्यंत कर्ज मिळू शकते. मात्र या कर्जावर RD पेक्षा वेगळा आणि अधिक व्याजदर लागू होऊ शकतो. त्यामुळे कर्ज घेण्यापूर्वी व्याजदर आणि परतफेडीच्या अटी समजून घेणे आवश्यक आहे..RD खाते मुदतपूर्व बंद करता येते?पोस्ट ऑफिस RD ची सामान्य मुदत 5 वर्षे आहे. मात्र काही अटी पूर्ण केल्यास 3 वर्षांनंतर खाते मुदतपूर्व बंद करता येऊ शकते. अशा वेळी RD वर मिळणाऱ्या नियमित व्याजदराऐवजी लागू बचत खात्याच्या दरानुसार व्याज मिळू शकते. 5 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर खाते मॅच्युअर होते. अशावेळी गरजेनुसार नियमांनुसार खाते पुढेही सुरू ठेवण्याचा पर्याय उपलब्ध असू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.