Post Office Investment: पोस्ट ऑफिसच्या या योजनेत 2 हजारांची गुंतवणूक बनवेल 1.42 लाखाचा फंड! जाणून घ्या संपूर्ण गणित

Post Office RD Scheme: भारतात भविष्यासाठी तसेच निवृत्तीनंतरच्या नियोजनासाठी अनेक लोक बचत करून गुंतवणूक करत असतात. कारण आजचे बचत ही उद्याचा आर्थिक आधार असतो. यात विशेष म्हणजे सर्वसामान्य नागरीक जास्त रिटर्न ऐवजी सुरक्षित गुंतवणूक ज्या ठिकाणी असेल त्यास प्राधान्य देतात आणि जर एखाद्या ठिकाणी दोन्ही भेटतं असेल तर ती गुंतवणूक त्यांच्या आवडीची बनते. अशीच एक गुंतवणूक योजना आहे ती म्हणजे पोस्ट ऑफिसचे RD म्हणजेच रिकरिंग डिपॉझिट. .जुलै ते सप्टेंबर 2026 या तिमाहीसाठी केंद्र सरकारने या योजनेवर वार्षिक 6.7 टक्के व्याजदर जाहीर केलेला आहे. मात्र व्याजाची गणना त्रैमासिक चक्रवाढ पद्धतीने केली जाते. त्यामुळे सध्या ती चर्चेत आहे. कारण यात तुम्ही केवळ 2,000 रुपयांची गुंतवणूक केली तरी ती 5 वर्षांत सुमारे 1,50,000 म्हणजेच दीड लाख रुपयांचा फंड तयार करू शकते. हे गणित कसे शक्य आहेत पाहुयात..Talathi Bharti 2026: अखेर तलाठी भरती जाहीर! MPSC कडून 5,707 पदांसाठी जाहिरात; अर्ज कुठे, कसा अन् कधीपर्यंत करायचा? जाणून घ्या.2 हजार रुपये जमा केल्यास किती मिळतील?समजा तुम्ही पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉझिट खाते उघडून त्यात 2 हजार रुपये जमा केले तर -5 वर्षांत म्हणजेच 60 महिन्यांत एकूण गुंतवणूक - 1,20,000 रुपये6.7 टक्के त्रैमासिक चक्रवाढ व्याजदरानुसार - अंदाजे 22,732 रुपये व्याज मिळेल.त्यामुळे 5 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर - एकूण 1,42,732 रुपये खात्यात जमा होतील.या योजनेत प्रत्येक तीन महिन्यांनी व्याजाची रक्कम मुद्दलात जोडली जाते. त्यामुळे चक्रवाढ व्याजाचा फायदा मिळून तुमची बचत हळूहळू वाढत जाते..फक्त 100 रुपयांपासून गुंतवणूकपोस्ट ऑफिस RD योजनेचे खाते उघडणे सोपे आहे. या योजनेत तुम्ही दरमहा किमान 100 रुपयांपासून बचत सुरू करू शकता. गुंतवणुकीसाठी कोणतीही कमाल मर्यादा नसल्याने आर्थिक क्षमतेनुसार अधिक रक्कम जमा करता येते.विशेष म्हणजे ही योजना भारत सरकारच्या पाठबळामुळे सुरक्षित मानली जाते. आरडी खाते उघडण्यासाठी ओळखपत्र, पॅन कार्ड आणि पासपोर्ट आकाराचा फोटो यांसारखी आवश्यक केवायसी कागदपत्रे द्यावी लागतात..गरज पडल्यास पैसे काढण्याची सुविधाया योजनेत एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जर तुम्हाला अचानक पैशांची गरज निर्माण झाली, तर RD खाते सुरू करून 3 वर्षे पूर्ण झाल्यावर ते मुदतीपूर्वी बंद करता येते. मात्र, प्री-मॅच्युअर क्लोजर केल्यास लागू नियमांनुसार व्याजदरात बदल होऊ शकतो आणि मिळणारा परतावा कमी होण्याची शक्यता असते..Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांना अखेर दिलासा! आज सोन्याच्या भावात मोठी घसरण; 10 ग्रॅम सोन्यासाठी किती पैसे मोजावे लागतील?.कर नियमपोस्ट ऑफिस RD मध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत कर सवलत मिळत नाही. तसेच लागू नियमांनुसार ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त व्याज उत्पन्न झाल्यास त्यावर कर किंवा TDS लागू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.