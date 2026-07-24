Personal Finance

Post Office Investment: पोस्ट ऑफिसच्या या योजनेत 2 हजारांची गुंतवणूक बनवेल 1.42 लाखाचा फंड! जाणून घ्या संपूर्ण गणित

Post Office Investment Plan: पोस्ट ऑफिसच्या योजनेत सुरक्षित गुंतवणुकीसह चांगला परतावा मिळू शकतो. यातील आरडी योजनेत दरमहा ₹2,000 बचत केल्यास 1.42 लाख रुपयांचा मोठा फंड तयार होऊ शकतो, जाणून घ्या संपूर्ण गणित.
Post Office Investment Plan

Government Savings Scheme: Turn ₹2,000 Monthly Investment Into ₹1.42 Lakh Returns With Post Office RD

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Post Office RD Scheme: भारतात भविष्यासाठी तसेच निवृत्तीनंतरच्या नियोजनासाठी अनेक लोक बचत करून गुंतवणूक करत असतात. कारण आजचे बचत ही उद्याचा आर्थिक आधार असतो. यात विशेष म्हणजे सर्वसामान्य नागरीक जास्त रिटर्न ऐवजी सुरक्षित गुंतवणूक ज्या ठिकाणी असेल त्यास प्राधान्य देतात आणि जर एखाद्या ठिकाणी दोन्ही भेटतं असेल तर ती गुंतवणूक त्यांच्या आवडीची बनते. अशीच एक गुंतवणूक योजना आहे ती म्हणजे पोस्ट ऑफिसचे RD म्हणजेच रिकरिंग डिपॉझिट.

Loading content, please wait...
post office
Investment
Savings
Investment Opportunities