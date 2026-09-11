Post Office Scheme: 500 रुपयांची बचत करून बनवा 25 लाखांचा फंड! व्याजातूनच मिळतील तब्बल 7.62 लाख; पाहा सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय

Post Office Scheme: आजच्या महागाईच्या काळात भविष्यासाठी मोठा फंड तयार करायचा असेल, तर योग्य ठिकाणी आणि योग्य वेळी गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच पोस्ट ऑफिसच्या गुंतवणूक योजना मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत असतात. सरकारच्या पाठबळामुळे या योजनांमध्ये गुंतवणूकदारांना सुरक्षिततेचा आधार मिळतो आणि त्यासोबत चांगला परतावाही मिळू शकतो. त्यामुळे छोट्या-छोट्या गुंतवणुकीतून मोठा फंड तयार करण्यासाठी या योजना उपयुक्त ठरतात..पोस्ट ऑफिसच्या या योजनांमध्ये रिकरिंग डिपॉझिट (RD) योजना छोट्या गुंतवणुकीतून मोठा फंड तयार करण्यासाठी लोकप्रिय आहे. यामध्ये दररोज 500 रुपयांची बचत करून गुंतवणूक केली, तर तब्बल 25 लाख रुपयांहून अधिकचा फंड तयार होऊ शकतो. विशेष म्हणजे, यामध्ये केवळ व्याजातूनच 7 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमाई होऊ शकते. कसं आहे हे संपूर्ण गणित, जाणून घेऊया..Gold Rate Today: गणेशोत्सवाआधीच सोन्याचे भाव कोसळले! सणाआधी सोनं किती स्वस्त? महाराष्ट्रात 10 ग्रॅमचा ताजा भाव पाहा.6.7 टक्के व्याजपोस्ट ऑफिसच्या RD स्कीममध्ये सध्या 6.7 टक्के व्याज दिले जाते. छोट्या रकमेपासून गुंतवणूक सुरू करून मोठा फंड तयार करता येत असल्याने या योजनेला पोस्ट ऑफिसची ‘गुल्लक स्कीम’ असेही म्हटले जाते.या योजनेचा मॅच्युरिटी कालावधी 5 वर्षांचा आहे. मात्र, मॅच्युरिटी पूर्ण झाल्यानंतर तुम्हाला गुंतवणूक आणखी पुढे सुरू ठेवायची असेल, तर ती आणखी 5 वर्षांसाठी वाढवता येते..खातं कसं उघडायचं?या योजनेत गुंतवणूक करण्यासाठी तुम्ही जवळच्या कोणत्याही पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन सहजपणे खाते उघडू शकता.या योजनेत केवळ 100 रुपयांच्या सुरुवातीच्या गुंतवणुकीतून खाते उघडता येते. तसेच, तुम्हाला सिंगल किंवा जॉइंट खातेही उघडता येते..Gold Investment: आज 50 हजारांचं सोनं घेतलं तर 10 वर्षांनी किती लाखांचं होईल? जाणून घ्या गणित.25 लाखांचा फंड कसा तयार होईल?पोस्ट ऑफिसच्या RD गुंतवणुकीतून 25 लाख रुपयांचा फंड तयार करायचा असेल, तर दररोज 500 रुपये बचत करावी लागेल. म्हणजेच महिन्याला सुमारे 15,000 रुपये गुंतवावे लागतील. ही रक्कम दर महिन्याला पोस्ट ऑफिसच्या RD स्कीममध्ये गुंतवल्यास, 5 वर्षांच्या मॅच्युरिटीपर्यंत तुमची एकूण जमा रक्कम 9 लाख रुपये होईल.5 वर्षांच्या मॅच्युरिटीनंतर तुमचा एकूण फंड 10,70,492 रुपये होईल. म्हणजेच, या कालावधीत तुम्हाला 1,70,492 रुपये व्याज मिळेल.यानंतर तुम्ही ही गुंतवणूक आणखी 5 वर्षांसाठी सुरू ठेवली, तर 10 वर्षांत तुमची एकूण गुंतवणूक 18 लाख रुपये होईल. व्याजासह तुमचा एकूण फंड 25,62,822 रुपये होईल. म्हणजेच, 10 वर्षांत तुम्हाला केवळ व्याजातून तब्बल 7,62,822 रुपयांची कमाई होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.