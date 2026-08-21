Post Office Scheme: दरमहा 61 हजारांची कमाई; 1 कोटींचा फंड! 1.5 लाखांच्या गुंतवणुकीचं हे गणित पाहा

Post Office Investment: रिटायरमेंटनंतर लोकांचे नोकरी किंवा व्यवसायातून मिळणारे नियमित उत्पन्न बंद होते. मात्र त्याचवेळी महागाई वाढत असल्याने बचत केलेल्या पैशांवरही भविष्यातील खर्च भागवण्याचा दबाव वाढतो. त्यामुळे निवृत्तीनंतर आर्थिक अडचणी येऊ नयेत, यासाठी तरुण वयापासूनच पैशाचे योग्य नियोजन करून दीर्घकालीन गुंतवणूक करणे महत्त्वाचे ठरते.त्यामुळे रिटायरमेंटनंतर नियमित उत्पन्नाचा स्रोत कायम राहावा यासाठीच पोस्ट ऑफिसची पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड म्हणजेच PPF योजना हा एक उत्तम पर्याय आहे. दीर्घकाळ केलेली गुंतवणूक आणि चक्रवाढीचा फायदा घेतल्यास तुम्ही यातून मोठा रिटायरमेंट फंड तयार करू शकतात..7.1% व्याजदरसुरक्षित गुंतवणूक म्हटल्यास PPF ची गुंतवणूक योजना दीर्घकालीन बचतीसाठी बेस्ट मानली जाते. सध्या या योजनेवर वार्षिक सुमारे 7.1% व्याजदर असून व्याजाची चक्रवाढ पद्धतीने गणना होते, त्यामुळे दीर्घकाळ गुंतवणूक केल्यास व्याजावरही व्याज मिळण्याचा फायदा होतो..500 रुपयांपासून गुंतवणुकPPF खात्यात आर्थिक वर्षात किमान 500 रुपये जमा करणे आवश्यक आहे, तर एका आर्थिक वर्षात कमाल 1.5 लाख गुंतवता येतात. PPF ला EEE अर्थात Exempt-Exempt-Exempt श्रेणीचा कर लाभ मिळतो म्हणजेच जमा केलेली रक्कम, मिळणारे व्याज आणि मॅच्युरिटीवेळी मिळणारी रक्कम हे तिन्ही टॅक्स फ्री असते..PPF चा 15+5+5 फॉर्म्युलाPPF खात्याचा लॉक इन कालावधी 15 वर्षांचा असतो. हा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर खाते पाच वर्षांच्या ब्लॉकमध्ये पुढे सुरू ठेवण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो. म्हणजेच -पहिले 15 वर्ष बेसिक लॉक इन कालावधीत्यानंतर आणखी 5 वर्षे ही गुंतवणूक वाढवता येते.आणि त्यानंतर पुन्हा 5 वर्षे अशा पद्धतीने दीर्घकाळ गुंतवणूक सुरू ठेवता येते. यालाच सामान्यपणे 15+5+5 फॉर्म्युला म्हटले जाते..1.5 लाख गुंतवल्यास काय?समजा, एखाद्या व्यक्तीने 25 वर्षे PPF मध्ये दरवर्षी कमाल 1.5 लाख गुंतवले. या कालावधीत त्याची -एकूण गुंतवणूक 37.5 लाख होईल.7.1% व्याजदर कायम राहिला आणि दिलेल्या उदाहरणाप्रमाणे चक्रवाढीचा फायदा मिळाला, तर 25 वर्षांनंतर एकूण रक्कम अंदाजे 1.03 कोटी होऊ शकते. यामध्ये सुमारे 65.58 लाख व्याज असू शकते.मात्र, लक्षात ठेवा की PPF चा व्याजदर सरकारकडून वेळोवेळी बदलला जाऊ शकतो. त्यामुळे 25 वर्षांनंतरची प्रत्यक्ष रक्कम आजच्या 7.1% दरावर निश्चित करता येत नाही..61 हजार पेन्शन कसं?जर उदाहरणातील 1.03 कोटींचा निधी PPF मध्येच ठेवला आणि त्या वेळीही 7.1% व्याजदर लागू राहिला, तर वर्षभरात सुमारे 7.31 लाख व्याज मिळू शकते. ही रक्कम 12 महिन्यांत विभागल्यास अंदाजे 60,900 रुपये म्हणजेच जवळपास 61 हजार रुपये प्रति महिना होते.मात्र हा PPF मधून मिळणारा हमखास मासिक पेन्शन प्लॅन नाही. ही केवळ 7.1% व्याजदर कायम राहिल्यास आणि मूळ रक्कम तशीच ठेवून व्याजातून उत्पन्न घेतल्यास होणारी गणिती शक्यता आहे..PPF खाते कोण उघडू शकते?भारतातील कोणताही पात्र नागरिक स्वतःच्या नावाने PPF खाते उघडू शकतो.अल्पवयीन मुलाच्या नावानेही पालक किंवा कायदेशीर संरक्षक PPF खाते उघडू शकतात.PPF मध्ये 15 वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी संपूर्ण रक्कम काढता येत नाही. मात्र, नियमानुसार ठरावीक अटी पूर्ण झाल्यानंतर काही ठराविक पैसे काढण्याची सुविधा उपलब्ध असते..रिटायरमेंटसाठी कसं उपयोगी?तरुण वयात नियमितपणे गुंतवणूक सुरू केल्यास दीर्घ कालावधी आणि चक्रवाढीचा फायदा मिळू शकतो. त्यामुळे रिटायरमेंटच्या वेळी मोठा निधी तयार होतो आणि भविष्याचे आर्थिक नियोजन करता येते. मात्र एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 1 कोटींचा निधी किंवा दरमहा 61 हजार उत्पन्न हे निश्चित वचन नाही. PPF चे व्याजदर भविष्यात बदलू शकतात आणि त्यामुळे अंतिम रक्कम व उत्पन्नही बदलू शकते. त्यामुळे रिटायरमेंट प्लॅनिंग करताना PPFसोबत इतर योग्य गुंतवणूक पर्यायांचाही विचार करणे महत्त्वाचे आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.