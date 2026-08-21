Personal Finance

Post Office Scheme: दरमहा 61 हजारांची कमाई; 1 कोटींचा फंड! 1.5 लाखांच्या गुंतवणुकीचं हे गणित पाहा

Post Office Investment Scheme: 1.5 लाखांच्या गुंतवणुकीतून मोठा फंड तयार करण्याची संधी देणाऱ्या पोस्ट ऑफिस योजनेचं नेमकं गणित जाणून घ्या. या योजनेतून 1 कोटींचा फंड आणि दरमहा 61 हजारांचे उत्पन्न कसे मिळते ते समजून घ्या.
Post Office Investment

Post Office Scheme: Earn ₹61,000 Monthly and Build a ₹1 Crore Fund With This Investment Strategy

esakal

Vinod Dengale
Updated on

Post Office Investment: रिटायरमेंटनंतर लोकांचे नोकरी किंवा व्यवसायातून मिळणारे नियमित उत्पन्न बंद होते. मात्र त्याचवेळी महागाई वाढत असल्याने बचत केलेल्या पैशांवरही भविष्यातील खर्च भागवण्याचा दबाव वाढतो. त्यामुळे निवृत्तीनंतर आर्थिक अडचणी येऊ नयेत, यासाठी तरुण वयापासूनच पैशाचे योग्य नियोजन करून दीर्घकालीन गुंतवणूक करणे महत्त्वाचे ठरते.

त्यामुळे रिटायरमेंटनंतर नियमित उत्पन्नाचा स्रोत कायम राहावा यासाठीच पोस्ट ऑफिसची पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड म्हणजेच PPF योजना हा एक उत्तम पर्याय आहे. दीर्घकाळ केलेली गुंतवणूक आणि चक्रवाढीचा फायदा घेतल्यास तुम्ही यातून मोठा रिटायरमेंट फंड तयार करू शकतात.

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