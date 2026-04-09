Post Office Scheme: 300 रुपयांची बचत 15 लाखांचा फंड! व्याजतूनच मिळतील तब्बल 4.40 लाख; पोस्ट ऑफिस योजनेचा जबरदस्त फायदा

Post Office Investment Scheme: आजच्या वाढत्या महागाईच्या काळात केवळ पैसे साठवणं पुरेसं राहत नाही, तर ते योग्य आणि सुरक्षित ठिकाणी गुंतविणे आवश्यक आहे. सुरक्षितता आणि चांगला परतावा या दोन्ही गोष्टी एकाच ठिकाणी मिळणं कठीण असतं. पण पोस्ट ऑफिसच्या अल्प बचत योजनांमुळे ही गरज सहज पूर्ण होऊ शकते.तसेच सरकारची हमी असल्यामुळे या योजनांमध्ये जोखीम जवळपास शून्य असते आणि स्थिर परतावा मिळतो. यामधीलच एक लोकप्रिय योजना म्हणजे पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉझिट (RD). .काय आहे पोस्ट ऑफिस RD योजना?पोस्ट ऑफिसची ही योजना नियमित बचतीवर आधारित आहे. तुम्हाला दरमहा ठराविक रक्कम जमा करावी लागते आणि त्यावर ठराविक व्याजदराने परतावा मिळतो. सध्या या योजनेवर सरकार 6.7% वार्षिक व्याजदर देत आहे, जो सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी आकर्षक मानला जातो. .फायदा कुणाला घेता येतो? पोस्ट ऑफिसच्या या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी - 18 वर्षांवरील कोणताही भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे. यासाठी तुम्ही जवळच्या पोस्ट ऑफिसमध्ये सहज खाते उघडू शकता. यात फक्त 100 रुपयांपासून गुंतवणुक करता येते. .कालावधी आणि सुविधा या योजनेचा कालावधी साधारण 5 वर्षांचा असतोमॅच्युरिटी नंतर खाते पुढील 5 वर्षांसाठी वाढवता येतेदरम्यान, 3 वर्षांनंतर प्री-मॅच्युर क्लोज करण्याची सुविधा आहे. खातेदाराच्या निधनानंतर नॉमिनीला सर्व रक्कम मिळते. 1 वर्षानंतर तुम्हाला यात कर्ज घेता येत, यात जमा रकमेच्या 50% पर्यंत कर्ज घेऊ शकता.दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी हा पर्याय अधिक फायदेशीर.300 रुपयांची बचत बनेल 15 लाखया योजनेत समजा तुम्ही दररोज 300 रुपये बचत करून जर गुंतवणूक केली तर -महिन्याची बचत - 9,000 रुपये 5 वर्षांत एकूण गुंतवणूक - 5.40 लाख रुपये होईल. 5 वर्षातील व्याजासह शेवटची रक्कम - 6.4 लाख रुपये होईल. 5 वर्षात 1 लाखापेक्षा जास्त व्याज मिळेल पण जर तुम्ही हीच गुंतवणूक 10 वर्षे चालू ठेवली तर - एकूण गुंतवणूक - 10.80 लाख रुपये 10 वर्षानंतर मॅच्युरिटी रक्कम - 15,20,889 रुपये फक्त व्याजातून मिळणारा फायदा तब्बल 4,40,889 रुपये .लोक ही योजना का निवडतात?यात सरकारी हमी असल्यामुळे गुंतवणूक सुरक्षित असते. छोट्या रकमेपासून सुरुवात करता येते. यात नियमित बचतीची सवय लागतेविशेष म्हणजे यातून दीर्घकालीन मोठा फंड तयार होतो.