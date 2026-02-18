Personal Finance

Post Office Scheme: या सरकारी योजनेत पैसे दुप्पट! FD पेक्षा कशी वेगळी? कोण करू शकतो गुंतवणूक? जाणून घ्या सर्व माहिती

Kisan Vikas Patra Scheme : किसान विकास पत्र ही सरकारची सुरक्षित बचत योजना आहे, ज्यामध्ये गुंतवलेली रक्कम सुमारे 115 महिन्यांत म्हणजेच जवळपास 10 वर्षांत दुप्पट होते. सध्या यात अंदाजे 7.5% वार्षिक चक्रवाढ व्याज दिले जाते
Kisan Vikas Patra Scheme : आपल्यात प्रत्येकाला गुंतवणूक करताना वाटत की आपली गुंतवणूक सुरक्षित राहावी आणि मोठा रिटर्न देखील मिळावा. सध्या बाजारात सुरू असणारे चढ-उतार पाहता ही गोष्ट अवघड वाटते. मात्र सरकारची एक अशी योजना आहे ज्यात तुमची गुंतवणुक सुरक्षित तर राहतेच सोबत मोठा रिटर्न देखील देते ती म्हणजे पोस्ट ऑफिसची किसान विकास पत्र.

