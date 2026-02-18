Post Office Scheme: या सरकारी योजनेत पैसे दुप्पट! FD पेक्षा कशी वेगळी? कोण करू शकतो गुंतवणूक? जाणून घ्या सर्व माहिती

Kisan Vikas Patra Scheme : आपल्यात प्रत्येकाला गुंतवणूक करताना वाटत की आपली गुंतवणूक सुरक्षित राहावी आणि मोठा रिटर्न देखील मिळावा. सध्या बाजारात सुरू असणारे चढ-उतार पाहता ही गोष्ट अवघड वाटते. मात्र सरकारची एक अशी योजना आहे ज्यात तुमची गुंतवणुक सुरक्षित तर राहतेच सोबत मोठा रिटर्न देखील देते ती म्हणजे पोस्ट ऑफिसची किसान विकास पत्र. .किसान विकास पत्र ही कमी जोखमीची गुंतवणूक योजना आहे ज्यामध्ये ठरावीक कालावधीत तुमची रक्कम जवळपास दुप्पट होते. नावावरून ही योजना फक्त शेतकऱ्यांसाठी आहे असे वाटू शकते, पण प्रत्यक्षात कोणताही भारतीय नागरिक यात गुंतवणूक करू शकतो. केंद्र सरकारचा पाठिंबा असल्यामुळे ही सुरक्षित मानली जाते..Gold Rate Today : तीन दिवसांत सोनं ₹6,500 तर चांदी ₹20,000 ने स्वस्त! भाव घसरले तरीही दागिने खरेदीत मंदी; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव.किसान विकास पत्र (KVP) योजनाकिसान विकास पत्र ही भारत सरकारची लघु बचत योजना असून तिची सुरुवात 1988 साली करण्यात आली. लोकांना सुरक्षित आणि दीर्घकालीन बचतीस प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेत गुंतवलेली रक्कम ठरावीक कालावधीनंतर दुप्पट होते. सध्या मॅच्युरिटी कालावधी 115 महिने (सुमारे 9 वर्षे 7 महिने) आहे. व्याजदरानुसार हा कालावधी वेळोवेळी बदलू शकतो.किमान गुंतवणूक - 1,000 रुपयेकमाल गुंतवणूक - कोणतीही मर्यादा नाही.KYC नियमपारदर्शकता आणि सुरक्षिततेसाठी KVP मध्ये काही कडक KYC नियम लागू आहेत. यात -50,000 रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीसाठी PAN कार्ड आवश्यक10 लाखांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीसाठी उत्पन्नाचा पुरावा आवश्यकआधार क्रमांकाद्वारे ओळख पडताळणी गरजेचीव्याजदर आणि परतावा कसा ठरतो?KVP चा व्याजदर सरकार दर तिमाहीला ठरवते. सध्या या योजनेत सुमारे 7.5% वार्षिक चक्रवाढ व्याज दिले जात आहे. चक्रवाढ व्याज म्हणजे प्रत्येक वर्षी मिळणारे व्याज मूळ रकमेवर जमा होते आणि पुढील वर्षी एकूण रकमेवर व्याज मिळते. त्यामुळे ठरलेल्या कालावधीनंतर गुंतवणूक दुप्पट होते..गुंतवणूक कोण करू शकतो?भारतीय नागरिक असणे आवश्यककिमान वय 18 वर्षेअल्पवयीनांच्या नावानेही गुंतवणूक करता येतेसंयुक्त खाते उघडता येतेट्रस्ट संस्थांनाही गुंतवणूक करता येतेमहत्त्वाचे म्हणजे NRI गुंतवणूक करू शकत नाहीतकोणासाठी योग्य?ज्यांना सुरक्षित गुंतवणूक हवी आहे आणि सोबतच दीर्घकालीन मोठा परतावा हवा आहे.सुरक्षित गुंतवणूक शोधत आहेतदीर्घकालीन परतावा इच्छितातनिश्चित आणि स्थिर उत्पन्न पसंत करतातबाजारातील जोखमीपासून दूर राहू इच्छितातअतिरिक्त बचत सुरक्षित ठेवू इच्छितात.KVP ट्रान्सफर करता येतो का?काही अटींनुसार KVP हस्तांतरित करता येतो. यामध्ये -एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे करता येते एका टपाल कार्यालयातून दुसऱ्या टपाल कार्यालयात करता येते. यासाठी ठरावीक अर्ज प्रक्रिया आणि कागदपत्रांची पडताळणी आवश्यक असते.मुदतपूर्व पैसे काढता येतात का?KVP मध्ये लॉक-इन कालावधी आहे. म्हणजे गुंतवणुकीनंतर किमान 30 महिन्यांनंतरच पूर्ण किंवा अंशतः रक्कम काढण्याची परवानगी आहे.विशेष परिस्थितीत मुदतपूर्व पैसे काढता येऊ शकतात, जसे -गुंतवणूकदाराचा मृत्यून्यायालयाचा आदेश असल्यास संयुक्त खात्यातील सदस्याचा मृत्यू झाल्यास .कर नियम काय? पोस्ट ऑफिसची गुंतवणूक असूनही कलम 80C अंतर्गत करसवलत उपलब्ध नाही.या योजनेत मिळणारे व्याज पूर्णपणे करपात्र आहे म्हणजे तुम्हाला यावर कर भरावा लागणार. दरवर्षी 10% TDS वजा केला जातोव्याज गुंतवणूकदाराच्या एकूण उत्पन्नात जोडले जातेमॅच्युरिटीच्या वेळी TDS कापला जात नाहीगुंतवणुकीची प्रक्रियाForm A घ्या आणि भरा. त्यानंतर तो टपाल कार्यालय किंवा बँकेत जमा कराएजंटमार्फत गुंतवणूक करत असल्यास Form A1 भराKYC साठी ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा द्याकागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाल्यावर पेमेंट करा.Rahul Patil AI: नाद करा पण पाटलाचा कुठं! TCS, Infosys, Wipro शेअर्समध्ये भूकंप; गुंतवणूकदारांचे ₹2.5 लाख कोटींचे नुकसान.किसान विकास पत्र आणि FD मधील फरककिसान विकास पत्र ही सरकार समर्थित बचत योजना आहे ज्यामध्ये ठरावीक कालावधीनंतर रक्कम दुप्पट होते. ही दीर्घकालीन आणि सुरक्षित गुंतवणूक आहे, मात्र तुम्हाला यात कोणतीही करसवलत मिळत नाही.तर फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) ही बँकांची योजना आहे ज्यामध्ये ठरावीक कालावधीसाठी एकरकमी रक्कम जमा केली जाते. त्यावरील व्याजदर हे संबंधित बँक ठरवते. यात बँकेत टॅक्स-सेव्हिंग FD चा पर्याय उपलब्ध असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.