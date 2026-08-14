Post Office Scheme: FD पेक्षा दमदार परतावा, TAX ही वाचवा... मालामाल करणारी पोस्टाची स्कीम! आताच जाणून घ्या अन् नफा कमवा

Best Investment Scheme: आपल्या भविष्यातील गरजांसाठी सुरक्षित ठिकाणी गुंतवणूक करणे आवश्यक असते. त्यामुळे जर तुम्ही असा विचार करत असाल, तर पोस्ट ऑफिसची 'टाइम डिपॉझिट योजना' तुमच्यासाठी एक पर्याय ठरू शकते. ही योजना बँकेच्या मुदत ठेवी म्हणजेच FD सारखीच आहे. म्हणजे एकरकमी पैसे जमा करायचे आणि ठरावीक काळानंतर व्याजासह पैसे मिळवायचे. त्यामुळे पोस्टाची नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट अकाउंटची योजना नेमकी काय आहे जाणून घेऊयात. .किती व्याज मिळतं?पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉझिटमध्ये सध्या कालावधीनुसार व्याजदर असे आहेत. यात -1 वर्ष – 6.9%2 वर्षे – 7%3 वर्षे – 7.1%5 वर्षे – 7.5%म्हणजेच 5 वर्षांसाठी पैसे ठेवल्यास 7.5% व्याज मिळतं..अधिक चांगल्या यूजर एक्सपीरियन्ससाठी eSakal App डाउनलोड करा.Android यूजर्ससाठी येथे क्लिक कराiOS यूजर्ससाठी येथे क्लिक करा.8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी अन् पेन्शनधारकांसाठी मोठं अपडेट! अहवाल कधी येणार? पगारवाढ कधी? संसदेत सरकारने दिली माहिती .1,000 रुपयांपासून गुंतवणूकनेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट अकाउंट हे एका FD सारखेच काम करते. यात निश्चित केलेल्या कालावधीसाठी पैसे निश्चित रिटर्नच्या आधारावर जमा केले जातात. विशेष म्हणजे या योजनेत तुम्ही फक्त 1,000 रुपयांपासून गुंतवणूक सुरू करू शकता आणि गुंतवणुकीची कमाल मर्यादाही यात नाही..पैसे दुप्पट कधी?नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट अकाउंटवर जास्तीत जास्त 7.5% व्याज मिळते. त्यामुळे यासाठी रूल ऑफ 72 वापरून साधारण अंदाज घेतला तर 9 वर्ष आणि 7 महिन्यांत तुमची गुंतवणूक दुप्पट होते.उदाहरणार्थ, 7.5% व्याज असेल तर -72 ÷ 7.5 = 9.6 वर्षेम्हणजे तुमचे पैसे साधारण 9 वर्षे 7 महिन्यांत दुप्पट होऊ शकतात, असा अंदाज आहे. पण लक्षात ठेवा, हे फक्त अंदाजाचं गणित आहे. प्रत्यक्ष कालावधी योजनेच्या व्याज गणनेवर अवलंबून असेल..5 वर्षांसाठी गुंतवणूक फायद्याचीटाइम डिपॉझिटमध्ये 5 वर्षांसाठी केलेली पात्र गुंतवणूक आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत करसवलतीसाठी पात्र ठरू शकते.यामध्ये 1.5 लाखांपर्यंतच्या पात्र गुंतवणुकीवर करसवलतीचा लाभ मिळू शकतो. म्हणजेच यातील गुंतवणूक रक्कम तुमच्या एकूण उत्पन्नातून वजा केली जाते.मात्र लक्षात ठेवा हा फायदा जुनी कर व्यवस्था निवडल्यास मिळतो आणि यातील उत्पन्न हे करपात्र असते..खाते कोण उघडू शकतं?पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉझिट खाते 3 प्रकारांत उघडले जाऊ शकतात. यात -प्रौढ व्यक्ती स्वतःच्या नावाने उघडू शकते.दोन किंवा तीन व्यक्ती मिळून जॉइंट अकाऊंट देखील उघडता येतं.तसंच 10 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलाच्या नावानेही खाते उघडता येतं.थोडक्यात, FDसारखीच सुरक्षित बचत योजना हवी असेल आणि पोस्ट ऑफिसमध्ये पैसे ठेवायचे असतील, तर टाइम डिपॉझिट हा एक पर्याय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.