Post Office Scheme : नवीन वर्षात व्याजदर जाहीर! ‘ही’ पोस्ट ऑफिस योजना करेल मालामाल; जाणून घ्या सर्व योजनांवरील व्याजदर

Post Office Scheme :पोस्ट ऑफिसमार्फत विविध प्रकारच्या बचत योजना दिल्या जातात. आपले भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी अनेक जण या योजनांमध्ये गुंतवणूक करतात. पोस्ट ऑफिसमध्ये गुंतवणूक करण्याचा मोठा फायदा म्हणजे येथे निश्चित आणि हमी परतावा मिळतो.
Post Office Scheme : केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबरला जानेवारी ते मार्च तिमाहीसाठी लघु बचत योजनांचे नवे व्याजदर जाहीर केले आहेत. देशातील या योजनांचे व्यवस्थापन 'इंडिया पोस्ट' करते. पोस्ट ऑफिसकडून महिला, मुले, नोकरदार, गृहिणी आणि ज्येष्ठ नागरिक अशा सर्व वयोगटांसाठी सुरक्षित बचत योजना दिल्या जातात.

