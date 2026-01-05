Post Office Scheme : नवीन वर्षात व्याजदर जाहीर! ‘ही’ पोस्ट ऑफिस योजना करेल मालामाल; जाणून घ्या सर्व योजनांवरील व्याजदर

Post Office Scheme : केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबरला जानेवारी ते मार्च तिमाहीसाठी लघु बचत योजनांचे नवे व्याजदर जाहीर केले आहेत. देशातील या योजनांचे व्यवस्थापन 'इंडिया पोस्ट' करते. पोस्ट ऑफिसकडून महिला, मुले, नोकरदार, गृहिणी आणि ज्येष्ठ नागरिक अशा सर्व वयोगटांसाठी सुरक्षित बचत योजना दिल्या जातात..पोस्ट ऑफिसच्या लघु बचत योजना या सरकारच्या हमीसह येतात. त्यामुळे या योजनांमध्ये जोखीम कमी असते. लोकांनी बचत करावी, भविष्यासाठी पैसे साठवावेत आणि कुटुंबाची आर्थिक सुरक्षितता मजबूत व्हावी, या उद्देशाने या योजना तयार करण्यात आल्या आहेत..पोस्ट ऑफिसच्या वेगवेगळ्या योजनाज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)सुकन्या समृद्धी योजना (SSY)पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना (POMIS)राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC)महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC).Bank Closed : बँक व्यवहार सलग ३ दिवस बंद राहणार? बँक कर्मचारी संपावर; कधी, कुठे आणि कोणाला बसणार फटका?.ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेली ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) सध्या सर्वाधिक परतावा देणारी पोस्ट ऑफिस योजना आहे. या योजनेवर ८.२% व्याजदर मिळतो, जो अनेक मोठ्या बँकांच्या मुदत ठेवीपेक्षा जास्त आहे..सुकन्या समृद्धी योजना (SSY)मुलींसाठी असलेली सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) ही दीर्घकालीन बचतीसाठी उत्तम योजना आहे. यात तुम्हाला १० वर्षांखालील मुलीच्या नावाने खाते उघडता येते. सध्या या योजनेवर ८.२% व्याजदर मिळतो..पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना (POMIS)पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना ही नियमित उत्पन्न हवे असणाऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे. ही योजना अर्थ मंत्रालयाने मान्यताप्राप्त आणि मंजूर केलेली गुंतवणूक योजना आहे त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात लोक यात गुंतवणूक करतात. या योजनेवर ७.४% व्याज मिळते आणि हे व्याज दरमहा खात्यात जमा होते..राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC)राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) ही एक लोकप्रिय सरकारी योजना आहे. या योजनेवर सध्या ७.७% व्याजदर दिला जातो. यामध्ये गुंतवणूक केल्यास आयकर कायद्यातील कलम 80C अंतर्गत कर सवलत मिळते. ही योजना कमी जोखीम असलेली मानली जाते..UPI Payment Tips : UPI पेमेंट करताना सावध! या सुरक्षा टिप्स दुर्लक्ष केल्यास खातं होऊ शकतं रिकामं!.महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC)महिलांसाठी खास असलेली महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC) योजना सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय आहे. ही योजना पोस्ट ऑफिस आणि काही निवडक बँकांमध्ये उपलब्ध आहे. सध्या या योजनेवर ७.५% व्याज मिळते आणि तुमची गुंतवणूकही सुरक्षित राहते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.