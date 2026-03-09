PPF Investment: PPF मध्ये गुंतवणूक फायदेशीर की तोट्याची? टॅक्स बचत आणि रिटर्नचं खरं गणित जाणून घ्या

Investment Strategy: मार्च महिना सुरू झाला की बहुतेक नोकरी करणाऱ्या लोकांसमोर एकच प्रश्न उभा राहतो तो म्हणजे टॅक्स कसा वाचवायचा? ऑफिसकडून HR चा मेल येतो आणि अनेकजण घाईघाईत आपली बचत पब्लिक प्रोव्हिडंट फंड (PPF) मध्ये गुंतवतात. सरकारी हमी आणि करसवलत मिळत असल्यामुळे हा पर्याय लोकप्रिय आहे. मात्र 2026 मध्ये गुंतवणुकीचे अनेक पर्याय उपलब्ध असताना PPF सर्वांसाठी योग्य आहे का, हे समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते..टॅक्स-फ्री गुंतवणूक - सर्वात मोठा फायदाPPF ही योजना EEE (Exempt-Exempt-Exempt) श्रेणीत येते. याचा अर्थ असा की - गुंतवणुकीवर करसवलत मिळतेमिळणाऱ्या व्याजावर कर लागत नाहीमुदत पूर्ण झाल्यावर मिळणारी रक्कमही करमुक्त असतेत्यामुळे, जुन्या करप्रणालीत कलम 80C अंतर्गत PPF गुंतवणुकीवर 1.5 लाख रुपयांपर्यंत करसवलत मिळते. सध्या PPF वर सुमारे 7.1% वार्षिक व्याजदर मिळतो, जो सरकार दर तिमाहीला पुनरावलोकन करते..Gold Rate Today: सोनं आणखी स्वस्त! MCX बाजारातही मोठी घसरण; पाहा आजचा ताजा भाव .15 वर्षांचा लॉक-इन: फायदे आणि मर्यादाPPF चे एक मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तुमची गुंतवणूक ही 15 वर्षांच्या कालावधीसाठी लॉक-इन होते. त्यामुळे दीर्घकालीन बचत करण्याची सवय लागते. मात्र अचानक पैशांची गरज भासल्यास संपूर्ण रक्कम लगेच काढता येत नाही. तरी काही अटींनुसार आंशिक पैसे काढण्याची आणि कर्ज घेण्याची सुविधा उपलब्ध असते..15 वर्षांत किती फंड तयार होऊ शकतो?जर एखादा गुंतवणूकदार दरवर्षी 1.5 लाख रुपये PPF मध्ये जमा करत असेल आणि व्याजदर सुमारे 7.1% राहिला, तर 15 वर्षांत अंदाजे 40 ते 42 लाख रुपयांचा निधी तयार होऊ शकतो. मात्र व्याजदरात बदल झाल्यास ही रक्कम बदलू शकते..नवीन करप्रणालीत काय फायदा?जर एखाद्याने नवीन करप्रणाली (New Tax Regime) निवडली असेल, तर 80C अंतर्गत मिळणारी करसवलत त्याला मिळत नाही. अशा परिस्थितीत PPF हा मुख्यतः सुरक्षित आणि दीर्घकालीन करमुक्त गुंतवणुकीचा पर्याय राहतो..कोणासाठी PPF योग्य पर्याय?PPF खालील प्रकारच्या गुंतवणूकदारांसाठी उपयुक्त ठरू शकतो -ज्यांना सुरक्षित गुंतवणूक हवी आहे असे लोकदीर्घकालीन बचत किंवा निवृत्तीचे लक्ष्य असलेले गुंतवणूकदारनियमित बचत करण्याची सवय लावू इच्छिणारेज्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये आधीच जास्त जोखमीच्या गुंतवणुका आहेत.स्मार्ट गुंतवणूकदार काय करतात?आर्थिक नियोजनानुसार अनेक तज्ज्ञ गुंतवणूक वेगवेगळ्या पर्यायांमध्ये विभागण्याचा सल्ला देतात. उदाहरणार्थ, काही रक्कम PPF सारख्या सुरक्षित गुंतवणुकीत, तर काही हिस्सा इक्विटी किंवा म्युच्युअल फंडात गुंतवला जातो. अशा पद्धतीने गुंतवणूक केल्यास पोर्टफोलिओमध्ये संतुलन राहते..गुंतवणूक पोर्टफोलिओ संतुलित ठेवणे का महत्त्वाचे?गुंतवणूक करताना संपूर्ण पैसा एका योजनेत टाकण्याऐवजी वेगवेगळ्या पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करणे अधिक योग्य मानले जाते. यामुळे जोखीम कमी होते आणि चांगला परतावा मिळण्याची शक्यताही वाढते.त्यामुळे, संपूर्ण बचत केवळ PPF मध्ये गुंतवण्याऐवजी वेगवेगळ्या पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करणे हा अधिक प्रभावी निर्णय मानला जातो. .Provident Fund: PF धारकांसाठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! 31 लाख खातेधारकांना काही न करता मिळणार 11,000 कोटी; जाणून घ्या कधी? .करबचतीसाठी 80-20 पर्याय जर कर बचतीसाठी 1.5 लाखांची गुंतवणूक करायची असेल, तर त्यापैकी साधारण 1 लाख रुपये हे ELSS (टॅक्स सेव्हिंग म्युच्युअल फंड) मध्ये आणि उर्वरित 50,000 रुपये हे PPF मध्ये ठेवण्याचा पर्याय निवडता येतो.ELSS चे फायदेELSS मध्ये फक्त 3 वर्षांचा लॉक-इन कालावधी असतो आणि दीर्घकालीन काळात इक्विटीमुळे चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता असते.PPF ची भूमिकाPPF ही सुरक्षित गुंतवणूक मानली जाते. त्यामुळे पोर्टफोलिओला स्थिरता मिळते आणि त्याचबरोबर करमुक्त परतावा मिळण्याचा फायदा देखील मिळतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.