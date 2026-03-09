Personal Finance

PPF Investment: PPF मध्ये गुंतवणूक फायदेशीर की तोट्याची? टॅक्स बचत आणि रिटर्नचं खरं गणित जाणून घ्या

Investment Planning : PPF मध्ये गुंतवणूक करणे हे सर्व आपले वय, जोखीम घेण्याची क्षमता आणि आर्थिक उद्दिष्टे यावर अवलंबून असते. सुरक्षित आणि दीर्घकालीन करमुक्त गुंतवणूक हवी असल्यास PPF आजही एक मजबूत पर्याय मानला जातो.
PPF Investment Explained: Is Public Provident Fund Still Worth It for Tax Saving in 2026?

Vinod Dengale
Updated on

Investment Strategy: मार्च महिना सुरू झाला की बहुतेक नोकरी करणाऱ्या लोकांसमोर एकच प्रश्न उभा राहतो तो म्हणजे टॅक्स कसा वाचवायचा? ऑफिसकडून HR चा मेल येतो आणि अनेकजण घाईघाईत आपली बचत पब्लिक प्रोव्हिडंट फंड (PPF) मध्ये गुंतवतात. सरकारी हमी आणि करसवलत मिळत असल्यामुळे हा पर्याय लोकप्रिय आहे. मात्र 2026 मध्ये गुंतवणुकीचे अनेक पर्याय उपलब्ध असताना PPF सर्वांसाठी योग्य आहे का, हे समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.

