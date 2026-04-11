Provident Fund Money: PPF मॅच्युरिटी आली? पैसे काढू नका! आधी हे 2 पर्याय जाणून घ्या; होईल मोठा फायदा!

Provident Fund Extension: आपल्याकडे जेव्हा सुरक्षित गुंतवणूक आणि कर बचतीचा विचार येतो, तेव्हा सार्वजनिक भविष्य निधी म्हणजेच Public Provident Fund डोळ्यासमोर येतो. आपल्यापैकी बहुतेक जण ही 15 वर्षांची दीर्घकालीन योजना आहे असे समजून त्यात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात करतात. खरा गोंधळ तेव्हा सुरू होतो, जेव्हा 15 वर्षांनंतरही खाते मॅच्युर होत नाही. बऱ्याच लोकांना वाटते की पैसे काढणे हा शेवटचा उपाय आहे, पण वास्तव वेगळे आहे. खरे तर, PPF चा सर्वात मोठा फायदा हा आहे की तुम्ही मुदतपूर्तीनंतरही त्यात गुंतवणूक सुरू ठेवू शकता आणि तुमचे पैसे आणखी वाढवू शकता..मुदतपूर्तीनंतर तुमच्याकडे दोन पर्याय?एकदा तुमच्या गुंतवणुकीला 15 वर्षे पूर्ण झाली की, तुमच्याकडे दोन मुख्य पर्याय असतात -संपूर्ण रक्कम काढणे - यात तुम्ही तुमचे सर्व पैसे काढून घेत खाते बंद करू शकता.खात्याची मुदत वाढवणे - यात तुम्ही पुढच्या 5 वर्षांच्या टप्प्यांमध्ये त्याची मुदत वाढवू शकता. आणि हा दुसरा पर्याय बहुतेक गुंतवणूकदारांसाठी फायदेशीर ठरतो, कारण यामुळे तुमचे पैसे वाढत राहतात..खात्याची मुदत किती वेळा वाढवता येते? PPF ची मुदत वाढवण्याबद्दल सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्याला कोणतीही मर्यादा नाही. तुम्ही तुमच्या खात्याची मुदत 5 वर्षांच्या टप्प्यांमध्ये तुम्हाला पाहिजे तितक्या वेळा वाढवू शकता. जोपर्यंत तुम्ही नियमांचे पालन करता, तोपर्यंत तुमचे PPF खाते सक्रिय राहू शकते. यामुळे तुम्हाला दीर्घकाळ करमुक्त परतावा आणि चक्रवाढ व्याजाचा लाभ मिळत राहतो..मुदतवाढ देण्याचे दोन मार्ग तुम्ही तुमचे PPF खाते दोन वेगवेगळ्या मार्गांनी वाढवू शकता. यात - 1. नवीन गुंतवणुकीसह - 'फॉर्म H'जर तुम्हाला वार्षिक ठेवी जमा करणे सुरू ठेवायचे असेल आणि कर लाभ (आयकरातील कलम 80C) देखील मिळवायचे असतील, तर हा पर्याय सर्वोत्तम आहे. हे करण्यासाठी, तुम्हाला मुदतपूर्तीच्या एका वर्षाच्या आत बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये 'फॉर्म H' सादर करणे आवश्यक आहे. जर तुम्ही फॉर्म भरला नाही आणि फक्त ठेवी जमा करणे सुरू ठेवले, तर तुम्हाला त्या रकमेवर कोणतेही व्याज किंवा कर सवलत मिळणार नाही.2. नवीन गुंतवणुकीशिवायभविष्यातील गुंतवणुकीसाठी तुमच्याकडे निधी नसला तरीही, तुम्ही खाते सक्रिय ठेवू शकता. तुम्हाला कोणताही नवीन निधी जमा करण्याची आवश्यकता नाही, परंतु तुमच्या जुन्या शिल्लकीवर सरकारने ठरवलेले व्याज मिळत राहते. सध्या याच्यावर 7.1% इतके व्याज दिले जाते. हा पर्याय स्वयंचलित आहे आणि यासाठी कोणताही फॉर्म सादर करण्याची आवश्यकता नाही..पैसे काढण्याचे नियमदोन्ही पर्यायांअंतर्गत तुम्ही गरजेनुसार कधीही पैसे काढू शकता, परंतु नियम थोडे वेगळे आहेत. यात -नवीन गुंतवणूक न करण्याच्या पर्यायामध्ये, तुम्ही वर्षातून एकदा तुमच्या इच्छेनुसार कोणतीही रक्कम काढू शकता.नवीन गुंतवणूक करण्याच्या पर्यायामध्ये, तुम्ही 5 वर्षांच्या कालावधीच्या सुरुवातीला शिल्लक रकमेच्या जास्तीत जास्त 60% रक्कम काढू शकता..मुदतवाढीचा पर्याय फायदेशीर का?करमुक्त परतावा - EEE चा लाभ असल्याने यामध्ये तुमची गुंतवणूक, मिळणारे व्याज आणि संपूर्ण मुदतपूर्तीची रक्कम या तिन्ही गोष्टी करमुक्त असतात.चक्रवाढीचा गेम - 15 वर्षांनंतर तुमची शिल्लक रक्कम मोठी झालेली असते आणि यावर मिळणारे 7.1% व्याज तुमचे पैसे आणखी वेगाने वाढण्यास मदत करतात.पूर्णपणे सुरक्षित - यात गुंतविलेला तुमचा पैसा हा सरकारी हमीमुळे सुरक्षित राहतो. त्यामुळे तुम्हाला पैसे गमावण्याचा कोणताही धोका नसतो.