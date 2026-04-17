PPF vs ELSS vs NPS: 5,000 रुपयांची दरमहा गुंतवल्यास कुठे मिळेल जास्त परतावा? 15 वर्षांत किती तयार होईल फंड

Best Investment Return: कर बचतीसाठी PPF, ELSS आणि NPS हे तीन पर्याय सर्वाधिक लोकप्रिय मानले जातात. तिन्ही योजनांमध्ये करसवलती मिळतात, पण त्यांच्या रचना, लॉक-इन कालावधी, जोखीम आणि परतावा यामध्ये मोठा फरक आहे. त्यामुळे गुंतवणूक करताना योग्य पर्याय निवडणे खूप महत्त्वाचे ठरते.जर तुम्ही या तिन्ही योजनांमध्ये दरमहा 5,000 रुपयांची नियमित गुंतवणूक 15 वर्षे केली, तर कोणता पर्याय जास्त फायदा देतो ते पाहूया..PPF (Public Provident Fund)PPF ही सरकारद्वारे समर्थित सुरक्षित गुंतवणूक योजना असून कमी जोखीम घेणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी योग्य पर्याय मानला जातो. यामध्ये 15 वर्षांचा लॉक-इन कालावधी असतो.यामध्ये वर्षाला जास्तीत जास्त 1.5 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येते. त्यानंतर करसवलतीसह व्याज आणि मॅच्युरिटी रक्कम पूर्णपणे करमुक्त असते.सध्या व्याजदर सुमारे 7.1% आहे. या दराने 15 वर्षे दरमहा 5,000 गुंतवल्यास एकूण गुंतवणूक 9 लाख रुपयांची होते. तर व्याजासह मॅच्युरिटीला या गुंतवणुकीतून अंदाजे 16.2 लाख रुपयांचा फंड तयार होऊ शकतो..ELSS (Equity Linked Savings Scheme)ELSS ही इक्विटी म्युच्युअल फंड योजना आहे, ज्यामध्ये 3 वर्षांचा लॉक-इन असतो. ही योजना जास्त जोखीम घेणाऱ्या आणि दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी योग्य मानली जाते.ELSS मध्ये मागच्या काळाचा आढावा घेतला तर 10% ते 14% दरम्यान परतावा मिळाला आहे. सरासरी 12% परतावा गृहीत धरल्यास, 15 वर्षांत 9 लाख रुपयांची गुंतवणूक केल्यास मॅच्युरिटीला सुमारे 25.2 लाखांचा फंड यातून तुम्ही निर्माण करू शकतात.पण, यातील सर्व रक्कम ही करमुक्त नसून ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त नफा मिळाल्यास त्यावर कर लागू होतो..NPS (National Pension Scheme)NPS ही निवृत्ती नियोजनासाठी लोकप्रिय योजना आहे. यातील गुंतवणूक ही बाजाराशी निगडित असून दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी हा योग्य पर्याय मनाला जातो.यामध्ये गुंतवणूकदारांना अतिरिक्त करसवलती मिळतात. मात्र, पैसे साधारणतः वयाच्या 60 वर्षांपर्यंत लॉक राहतात.सरासरी 10% परतावा गृहीत धरल्यास, 15 वर्षांत 9 लाखांची गुंतवणूक केल्यास मॅच्युरिटीला सुमारे 20 ते 21 लाखांचा फंड यातून तयार होतो..कोणता पर्याय सर्वोत्तम?या तिन्ही पर्यायांचे वेगळे फायदे आणि त्रुटी आहेत.PPF हा प्रयाय सुरक्षित पण कमी परतावा देतो.ELSS हा जास्त परतावा देतो मात्र यात जोखीम जास्त आहे.NPS ही निवृत्ती नियोजनासाठी उत्तम पर्याय मनाला जातो.