8th pay commission : १२ लाख कर्मचाऱ्यांना होणार मोठा फायदा ! १८ हजार रुपये बोनससह महागाई भत्ता अन् बरंच काही...

8th pay Commission Updates: केंद्र सरकार आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या उत्पादकता-आधारित बोनसबाबत महत्त्वाची मागणी पुढे आली आहे. ‘इंडियन रेल्वे टेक्निकल सुपरवायझर्स असोसिएशन’ने (IRTSA) केंद्र सरकारकडे नॉन-गॅझेटेड लेव्हल-१ कर्मचाऱ्यांसाठी PLBची वेतन मर्यादा १८ हजार रुपये अधिक महागाई भत्ता (DA) इतकी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच लेव्हल-२ आणि त्यावरील कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांच्या उच्च वेतन श्रेणीच्या प्रमाणात ही मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. .IRTSA ची ही मागणी ‘नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी’ (NC-JCM) च्या मागणीनंतर आली आहे. NC-JCM ने गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारकडे सर्व नॉन-गॅझेटेड कर्मचाऱ्यांसाठी PLBची सध्याची ७ हजार रुपयांची वेतन मर्यादा वाढवून २१ हजार रुपये करण्याची मागणी केली होती..Bonus Rule: कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर! 20 टक्यांपर्यंत बोनस मिळणार; कुणाला होणार फायदा?.सध्या २०१४-१५ पासून PLBची गणना ७ हजार रुपयांच्या वेतन मर्यादेवर केली जाते. त्यामुळे बहुतांश केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुमारे ६,९०८ रुपयांचा बोनस मिळतो. मात्र, सातव्या वेतन आयोगानुसार किमान मूळ वेतन १८ हजार रुपये असताना बोनसची मर्यादा ७ हजार रुपये ठेवणे योग्य नसल्याचा कर्मचारी संघटनांचा युक्तिवाद आहे. .रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी PLBची गणना ७८ दिवसांच्या आधारावर केली जाते. त्यामुळे १८ हजार रुपये किमान मूळ वेतन गृहीत धरल्यास बोनसची रक्कम सुमारे ४६,१८४ रुपये होते. .IRTSA ने रेल्वेच्या उत्पादकतेत झालेल्या वाढीकडेही लक्ष वेधले आहे. २०१४-१५ ते २०२४-२५ दरम्यान मालवाहतुकीचे नेट टन-किलोमीटर ६,८२,६१२ दशलक्षांवरून ९,७१,४६० दशलक्षांपर्यंत वाढले. त्याचवेळी कर्मचाऱ्यांची संख्या घटली. त्यामुळे आउटपुट-इनपुट गुणोत्तरात ५३.५५ टक्के वाढ झाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. या आधारावर PLBची रक्कम २७,५६४ रुपये असावी, असे IRTSAचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.