Rapido Fine: रॅपिडोला 10 लाखांचा दंड; आता हजारो ग्राहकांना द्यावे लागणार 50 रुपये, काय आहे प्रकरण?

रॅपिडोने "5 मिनिटांत ऑटो नाहीतर ₹50 कॅशबॅक" अशा जाहिराती केल्या पण सेवा दिली नाही. CCPA ने कंपनीला ₹10 लाखांचा दंड ठोठावला व ग्राहकांना परतावा देण्याचे आदेश दिले. रॅपिडोला सर्व जाहिराती हटवून 15 दिवसांत अनुपालन अहवाल (compliance report) सादर करावा लागणार आहे..Rapido Fine: राइड-हेलिंग कंपनी रॅपिडो (Rapido) वर केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) मोठी कारवाई केली आहे. कंपनीला ₹10 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला असून, सर्व प्रभावित ग्राहकांना प्रत्येकी ₹50 चा परतावा देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..का झाली कारवाई?गेल्या दीड वर्षात रॅपिडोने 120 शहरांमध्ये जाहिराती केल्या होत्या. त्यात म्हटलं होतं की–"ऑटो 5 मिनिटांत मिळेल, नाहीतर ₹50 कॅशबॅक""गॅरंटीड ऑटो"पण प्रत्यक्षात हजारो ग्राहकांना वेळेवर ऑटो मिळाले नाहीत, कॅशबॅक मिळाला नाही आणि जास्तीचे पैसेही आकारले गेले..तक्रारींचा पाऊसजून 2024 ते जुलै 2025 या काळात 1200 हून अधिक तक्रारी रॅपिडोविरुद्ध नोंदवल्या गेल्या. त्यातील जवळपास निम्म्या तक्रारी अजूनही सुटल्या नाहीत.ग्राहकांनी केलेल्या प्रमुख तक्रारी:ठरलेल्या वेळेत ऑटो न मिळणेजास्तीचे भाडे आकारणेकॅशबॅक न देणेपरतावा देण्यात उशीर करणे.भ्रामक जाहिरातींचा सापळाCCPAला तपासात आढळलं की रॅपिडोने आपल्या जाहिरातींमध्ये महत्त्वाच्या अटी-शर्ती लपवल्या होत्या. ग्राहकांना "गॅरंटीड फायदा" मिळेल असे सांगितले, पण बॅकएंडमध्ये वेगवेगळ्या अटी लपवून कंपनीने फायदा घेतला..पुढे काय होणार?रॅपिडोला सर्व भ्रामक जाहिराती तत्काळ हटवाव्या लागतील.सर्व प्रभावित ग्राहकांना ₹50 परतावा द्यावा लागेल.पुढील 15 दिवसांत अनुपालन अहवाल (compliance report) सादर करावा लागेल.आदेश न पाळल्यास आणखी मोठी कारवाई होऊ शकते..कंपनीला तोटा, ग्राहकांना दिलासाग्राहकांना दिलेल्या परताव्यामुळे कंपनीला कोट्यवधींचा फटका बसू शकतो. मात्र, हे पाऊल ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा देणारे आहे. अनेकदा ऑनलाइन सेवांच्या खोट्या जाहिरातींमुळे ग्राहक फसतात, पण या प्रकरणात CCPA ने त्वरित कारवाई करून स्पष्ट मेसेज दिला आहे की,ग्राहकांचे अधिकार महत्त्वाचे आहे..FAQsQ1: रॅपिडोवर किती दंड ठोठावला?A: कंपनीवर ₹10 लाखांचा दंड झाला आहे.Q2: ग्राहकांना काय मिळणार आहे?A: सर्व प्रभावित ग्राहकांना प्रत्येकी ₹50 परतावा मिळणार आहे.Q3: कारवाईचे कारण काय?A: रॅपिडोने भ्रामक जाहिराती करून ग्राहकांना गंडवले.Q4: पुढे कंपनीला काय करावं लागेल?A: भ्रामक जाहिराती हटवून 15 दिवसांत अनुपालन अहवाल सादर करावा लागेल.