Rapido Fine: रॅपिडोला 10 लाखांचा दंड; आता हजारो ग्राहकांना द्यावे लागणार 50 रुपये, काय आहे प्रकरण?

Rapido Fine: जून 2024 ते जुलै 2025 या काळात 1200 हून अधिक तक्रारी रॅपिडोविरुद्ध नोंदवल्या गेल्या. त्यातील जवळपास निम्म्या तक्रारी अजूनही सुटल्या नाहीत.
राहुल शेळके
  1. रॅपिडोने "5 मिनिटांत ऑटो नाहीतर ₹50 कॅशबॅक" अशा जाहिराती केल्या पण सेवा दिली नाही.

  2. CCPA ने कंपनीला ₹10 लाखांचा दंड ठोठावला व ग्राहकांना परतावा देण्याचे आदेश दिले.

  3. रॅपिडोला सर्व जाहिराती हटवून 15 दिवसांत अनुपालन अहवाल (compliance report) सादर करावा लागणार आहे.

Rapido Fine: राइड-हेलिंग कंपनी रॅपिडो (Rapido) वर केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) मोठी कारवाई केली आहे. कंपनीला ₹10 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला असून, सर्व प्रभावित ग्राहकांना प्रत्येकी ₹50 चा परतावा देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

