Ratan Tata : रतन टाटांच्या शिरपेचात मानाचा तुरा; ऑस्ट्रेलियन सरकारने दिला 'हा' बहुमान

By

Ratan Tata : ऑस्ट्रेलियाचे गव्हर्नर जनरल यांनी जाहीर केले आहे की भारताचे उद्योगपती रतन टाटा यांची ऑस्ट्रेलिया-भारत संबंध, विशेषत: व्यापार, गुंतवणूक आणि परोपकारासाठी विशिष्ट सेवेसाठी 'ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया'वर नियुक्ती करण्यात आली आहे.

ऑस्ट्रेलियाच्या गव्हर्नर जनरलच्या कार्यालयाने जारी केले निवेदन :

ऑस्ट्रेलिया-भारत संबंधांना पाठिंबा दिल्याबद्दल, ते ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया (AO) च्या जनरल डिव्हिजनमध्ये मानद अधिकारी म्हणून नियुक्तीसह औपचारिक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करण्यास पात्र आहेत, असे गव्हर्नर जनरल कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. (Ratan Tata appointed to 'Order of Australia' for bolstering bilateral ties)

ऑस्ट्रेलियाच्या भारतातील उच्चायुक्तांनी केले ट्विट :

ऑस्ट्रेलियाचे भारतातील उच्चायुक्त बॅरी ओ'फॅरेल यांनी शुक्रवारी ट्विट केले: "ऑस्ट्रेलिया-भारत संबंध, विशेषतः व्यापार, गुंतवणूक आणि परोपकारासाठी विशिष्ट सेवेसाठी श्री रतन टाटा यांना ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया (AO) चे मानद अधिकारी म्हणून नियुक्त केले जात आहे."

त्यांचे कार्य विकासाला समर्थन देणारे आहे आणि आरोग्य, शिक्षण, पाणी, कृषी, पर्यावरण आणि ऊर्जा, सामाजिक न्याय आणि डिजिटल परिवर्तन, आपत्ती निवारण आणि महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण यासह विविध क्षेत्रांमध्ये संधी निर्माण करणारे आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

टाटा फॅमिली ट्रस्ट अंतर्गत शिष्यवृत्ती दिली जाते :

टाटा फॅमिली ट्रस्ट अंतर्गत ऑफर केलेल्या शिष्यवृत्तींद्वारे, भारतीय विद्यार्थ्यांना ऑस्ट्रेलियामध्ये शिक्षण घेण्यासाठी, आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी आणि ऑस्ट्रेलियाच्या शिक्षण क्षेत्रात संधी निर्माण उपलब्ध करून दिल्या जातात.

टाटा यांनी आपत्ती निवारणाच्या प्रयत्नांमध्ये देखील सहभाग घेतला आहे आणि गरजूंना मदत करणार्‍या संस्थांना मदत केली आहे, जसे की 2008 च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यानंतर, ज्या दरम्यान दोन ऑस्ट्रेलियन लोकांना दुःखदपणे प्राण गमवावे लागले.

TCS कंपनीद्वारे सर्वाधिक ऑस्ट्रेलियन लोकांना रोजगार देते :

टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS), जी 1998 पासून ऑस्ट्रेलियात आहे, कोणत्याही भारतीय कंपनीमध्ये 17,000 कर्मचारी आणि सहयोगी असलेल्या ऑस्ट्रेलियन लोकांची संख्या सर्वाधिक आहे. टीसीएस ऑस्ट्रेलियन समुदायाला महत्त्वाच्या प्रोग्रामद्वारे योगदान देते.

रतन टाटा यांना अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत :

रतन टाटा यांना व्यवसाय, उद्योग, अभियांत्रिकी, नेतृत्व, संस्कृती आणि शांततेतील योगदानासाठी अनेक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार आणि प्रशंसा प्राप्त झाली आहे, ज्यात न्यू साउथ वेल्स विद्यापीठातून मानद डॉक्टर ऑफ बिझनेसच्या पदवीचा समवेश आहे.