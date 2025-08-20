Personal Finance

Ration Card : रेशनकार्डमधून १.१७ कोटी लोकांची नावे वगळणार, केंद्राने राज्यांना पाठवली यादी; तुमचं नाव तर नाही ना ?

Ration Card Scam : अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने रेशनकार्डधारकांच्या तपशीलांची आयकर विभाग, रस्ते वाहतूक मंत्रालय आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय यासारख्या सरकारी संस्थांच्या डेटाबेसशी जुळवून ही यादी तयार केली आहे.
Government data shows 1.17 crore ration cardholders, including taxpayers, vehicle owners, and company directors, to be removed from NFSA beneficiary list by September 2025.
Government data shows 1.17 crore ration cardholders, including taxpayers, vehicle owners, and company directors, to be removed from NFSA beneficiary list by September 2025.esakal
Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summaary

  1. केंद्र सरकारने १.१७ कोटी अपात्र रेशनकार्डधारकांची यादी राज्यांना पाठवली असून त्यात करदाते, चारचाकी मालक व कंपनी संचालकांचा समावेश आहे.

  2. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत अपात्र लोकांची नावे वगळण्याचे निर्देश राज्यांना देण्यात आले आहेत.

  3. यामुळे वंचित व पात्र कुटुंबांना मोफत रेशनचा लाभ मिळेल आणि प्रणालीत पारदर्शकता येईल.

केंद्र सरकारने रेशनकार्डधारकांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे, तब्बल १.१७ कोटी लोकांची नावे रेशनकार्डमधून वगळली जाणार आहेत. त्या लोकांच्या यादी देखील केंद्राने राज्यांना पाठवल्या आहेत. केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच अशा रेशनकार्डधारकांची ओळख पटवली आहे जे मोफत अन्नधान्य योजनेचा लाभ मिळविण्यास पात्र नाहीत. या लाभार्थ्यांमध्ये आयकरदाते, चारचाकी वाहनांचे मालक आणि कंपन्यांचे संचालक यांचा समावेश आहे.

Loading content, please wait...
Ration Card
Ration Card Holder
ration scam
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com