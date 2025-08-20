Ration Card : रेशनकार्डमधून १.१७ कोटी लोकांची नावे वगळणार, केंद्राने राज्यांना पाठवली यादी; तुमचं नाव तर नाही ना ?

Summaary केंद्र सरकारने १.१७ कोटी अपात्र रेशनकार्डधारकांची यादी राज्यांना पाठवली असून त्यात करदाते, चारचाकी मालक व कंपनी संचालकांचा समावेश आहे.३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत अपात्र लोकांची नावे वगळण्याचे निर्देश राज्यांना देण्यात आले आहेत.यामुळे वंचित व पात्र कुटुंबांना मोफत रेशनचा लाभ मिळेल आणि प्रणालीत पारदर्शकता येईल..केंद्र सरकारने रेशनकार्डधारकांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे, तब्बल १.१७ कोटी लोकांची नावे रेशनकार्डमधून वगळली जाणार आहेत. त्या लोकांच्या यादी देखील केंद्राने राज्यांना पाठवल्या आहेत. केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच अशा रेशनकार्डधारकांची ओळख पटवली आहे जे मोफत अन्नधान्य योजनेचा लाभ मिळविण्यास पात्र नाहीत. या लाभार्थ्यांमध्ये आयकरदाते, चारचाकी वाहनांचे मालक आणि कंपन्यांचे संचालक यांचा समावेश आहे. .अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने रेशनकार्डधारकांच्या तपशीलांची आयकर विभाग, रस्ते वाहतूक मंत्रालय आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय यासारख्या सरकारी संस्थांच्या डेटाबेसशी जुळवून ही यादी तयार केली आहे. तपासात असे आढळून आले की ९४.७१ लाख रेशनकार्डधारक करदाते आहेत, १७.५१ लाख चारचाकी वाहनांचे मालक आहेत आणि ५.३१ लाख कंपनी संचालक आहेत. एकूण, सुमारे १.१७ कोटी कार्डधारक अपात्रतेच्या श्रेणीत येतात. आता केंद्राने राज्यांना ग्राउंड लेव्हल व्हेरिफिकेशन करून ३० सप्टेंबरपर्यंत या अपात्र कार्डधारकांना यादीतून काढून टाकण्यास सांगितले आहे..अन्न विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने एका इंग्रजी वृत्तपत्राशी बोलताना सांगितले की,, "केंद्राने हा डेटा शेअर केला आहे जेणेकरून राज्यांना अपात्र लाभार्थी काढून टाकण्यास आणि प्रतीक्षा यादीतील खऱ्या गरजूंना फायदा मिळण्यास मदत होईल. रेशन कार्ड्सचे पुनरावलोकन करणे आणि अपात्र/डुप्लिकेट कार्ड्स काढून पात्र लाभार्थ्यांना समाविष्ट करणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे." .राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (NFSA)आतापर्यंत १९.१७ कोटी रेशन कार्ड जारी करण्यात आले आहेत. देशभरात या योजनेअंतर्गत एकूण ७६.१० कोटी लाभार्थी येतात. नियमांनुसार, सरकारी कर्मचारी, १ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेली कुटुंबे, चारचाकी वाहन मालक आणि करदाते मोफत रेशनसाठी पात्र नाहीत. ८ जुलै २०२५ रोजी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवलेल्या पत्रात अन्न सचिव संजीव चोप्रा म्हणाले की, योग्य लोकांना रेशन पोहोचवण्यासाठी ही प्रक्रिया केली जात आहे. त्यांनी लिहिले की, मंत्रालयाने CBDT, CBIC, MCA, MoRTH आणि PM-Kisan सारख्या अनेक एजन्सींच्या डेटाबेसमधील माहिती एकत्रित करून अपात्र लाभार्थींची ओळख पटवली आहे..चोप्रा म्हणाले की, "डेटाबेसच्या अचूकतेमुळे खऱ्या वंचित कुटुंबांना फायदा होईल आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची पारदर्शकता सुनिश्चित होईल. हे काम ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करावे." जुलैमध्ये, केंद्राने राज्यसभेत सांगितले की २०२१-२३ दरम्यान १.३४ कोटी "बनावट/अपात्र" रेशनकार्ड रद्द करण्यात आले आहेत. सध्या, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)अंतर्गत रेशनकार्डधारकांना अन्नधान्य पूर्णपणे मोफत देण्यात आले आहे..FAQsप्र.१: माझं नाव रेशनकार्डमधून का वगळलं जाऊ शकतं?➡ जर आपण करदाता असाल, चारचाकी वाहनाचे मालक असाल किंवा कंपनीचे संचालक असाल तर आपण अपात्र ठरू शकता.प्र.२: या अपात्र लोकांची यादी कोणी तयार केली आहे?➡ अन्न विभागाने आयकर विभाग, रस्ते वाहतूक मंत्रालय आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या डेटाबेसशी माहिती जुळवून ही यादी तयार केली आहे.प्र.३: राज्यांना अपात्रांची नावे वगळण्यासाठी किती वेळ दिला आहे?➡ राज्यांना ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ग्राउंड लेव्हल तपासणी करून अपात्र कार्डधारकांची नावे वगळण्याचे आदेश दिले आहेत.प्र.४: या प्रक्रियेमुळे कोणाला फायदा होईल?➡ खऱ्या गरजू आणि वंचित कुटुंबांना मोफत रेशनचा लाभ मिळेल.प्र.५: सध्या रेशन मोफत मिळतं का?➡ होय, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत (PMGKAY) रेशनकार्डधारकांना अन्नधान्य पूर्णपणे मोफत मिळत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.