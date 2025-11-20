Ration Card Vivran Status : रेशनकार्ड यादीतून २.५ कोटी लोकांची नावे वगळली, तुमचं तर नाव नाही ना? २ मिनिटांत असं करा चेक

Summaryसरकारने अपात्र लाभार्थ्यांची नावे रेशनकार्ड यादीतून मोठ्या प्रमाणावर वगळण्यास सुरुवात केली आहे.मृत व्यक्तींच्या नावावर रेशन मिळत असल्याच्या तक्रारींमुळे पडताळणी प्रक्रिया अधिक कडक करण्यात आली आहे.गेल्या काही महिन्यांत सुमारे २.२५ कोटी नावे मोफत रेशन योजनेतून काढून टाकण्यात आली आहेत..Ration Card Check Online : देशात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोक मोठ्या प्रमाणावर राहतात. अशा गरीबल आणि गरजू लोकांना दोन वेळचे जेवणही कधी मिळत नाही. यासाठी भारत सरकार त्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत मोफत रेशन पुरवते. पण हे अनुदानित रेशन मिळविण्यासाठी रेशन कार्ड आवश्यक आहे. नुकतेच रेशन कार्डमधून मोठ्या प्रमाणात नावे काढून टाकल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. सरकार पात्र नसलेल्या परंतु तरीही कार्डचा लाभ घेत असलेल्या लोकांची नावे वगळत आहे. .अनेक ठिकाणी झालेल्या तपासात असे दिसून आले की मृत व्यक्तींच्या नावावर वर्षानुवर्षे रेशन मिळत होते. हे रोखण्यासाठी पडताळणी तीव्र करण्यात आली आहे आणि अपात्र कार्ड सतत वगळले जात आहेत. गेल्या काही महिन्यांत, सरकारने मोफत रेशन योजनेतून २.२५ कोटी नावे काढून टाकली आहेत. .UMANG App : घरबसल्या नवीन रेशनकार्ड बनवा एका क्लिकवर..खास अॅप लाँच; कसं वापरायचं? सोपी ट्रिक बघाच.पात्रता निकष पूर्ण न करणाऱ्यांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की लाभ फक्त योग्य लोकांपर्यंतच पोहोचले पाहिजेत. म्हणूनच, आता प्रत्येक राज्यातील नोंदी पुन्हा तपासल्या जात आहेत जेणेकरून फक्त खरोखर गरजू लोकांनाच याचा लाभ घेता येईल अशी खात्री केली जाऊ शकेल. .पडताळणीत असे दिसून आले की अनेक लोकांनी केवळ सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी रेशन कार्ड मिळवले होते. काहींनी सहा महिन्यांपासून रेशन घेतले नव्हते. या कारणामुळे सरकार अशा कुटुंबांना पीडीएस यादीतून काढून टाकण्याची तयारी करत आहे..जर तुम्हाला तुमचे नाव यादीतून काढून टाकण्यात आले असेल अशी शंका वाटत असेल ते तर ते पडताळणे सोपे आहे. nfsa.gov.in ला भेट द्या. रेशन कार्ड पर्याय निवडा. त्यानंतर राज्य पोर्टलवरील रेशन कार्ड तपशीलांवर क्लिक करा. तुमचे राज्य, जिल्हा, ब्लॉक आणि पंचायत निवडा. नंतर तुमचे रेशन दुकान आणि कार्ड प्रकार निवडा. एक यादी समोर येईल. जर तुमचे नाव असेल तर तुमचे कार्ड सक्रिय आहे. जर नसेल तर तुमचे नाव काढून टाकले गेले आहे. हे लक्षात ठेवणे देखील महत्त्वाचे आहे की ई-केवायसी आता अनिवार्य आहे. ज्या कार्डांचे ई-केवायसी अपडेट केलेले नाही ते कार्ड प्रथम निष्क्रिय केले जातील..FAQs 1. रेशनकार्ड यादीतून नावे का काढून टाकली जात आहेत? अपात्र लोक, मृत व्यक्ती आणि चुकीच्या कागदपत्रांवर कार्ड मिळवलेले लाभार्थी वगळण्यासाठी सरकार ही कारवाई करत आहे.2. माझे रेशनकार्ड अजूनही चालू आहे का हे कसे तपासायचे? nfsa.gov.in वेबसाइटवर जाऊन तुमचे राज्य, जिल्हा, ब्लॉक, पंचायत आणि रेशन दुकान निवडून यादी तपासू शकता.3. रेशनकार्डसाठी e-KYC का आवश्यक आहे? खरे लाभार्थी ओळखण्यासाठी आणि फसवणूक थांबवण्यासाठी e-KYC अनिवार्य करण्यात आले आहे.4. जर माझे नाव काढून टाकले गेले असेल तर मला काय करावे लागेल? तुम्ही तुमच्या जवळच्या रेशन दुकानात किंवा तहसील कार्यालयात अर्ज करून पुन्हा पडताळणी करून घेऊ शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.