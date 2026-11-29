भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एटीएम (ATM) आणि पॉइंट ऑफ सेल (PoS) टर्मिनलद्वारे रोख रक्कम काढण्यासंदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. २७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेले हे नवीन 'मास्टर डायरेक्शन' त्वरित प्रभावाने लागू झाले आहे. या निर्देशांमध्ये मोफत एटीएम व्यवहारांची संख्या, अतिरिक्त शुल्क, अयशस्वी व्यवहार आणि पीओएस टर्मिनलवरून पैसे काढण्याच्या मर्यादेबाबत महत्त्वाचे बदल स्पष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे एटीएमचा नियमित वापर करणाऱ्या ग्राहकांनी हे नियम जाणून घेणे आवश्यक आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.महिन्याला किती एटीएम व्यवहार मोफत?आरबीआयच्या नवीन नियमांनुसार, बचत खातेधारकांना स्वतःच्या बँकेच्या एटीएममधून दरमहा पाच मोफत व्यवहार करता येतील. यामध्ये पैसे काढणे आणि बॅलन्स तपासण्यासारख्या आर्थिक व गैर-आर्थिक व्यवहारांचा समावेश आहे.इतर बँकांच्या एटीएममधून मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बंगळुरू आणि हैदराबाद या महानगरांमध्ये दरमहा तीन मोफत व्यवहार करता येतील. तर इतर शहरांमध्ये पाच मोफत व्यवहारांची मर्यादा असेल. महानगर आणि इतर शहरांमध्ये व्यवहार केल्यास एकूण मोफत व्यवहारांची संख्या पाचपेक्षा जास्त असणार नाही..ATM बाहेर पुन्हा रांगा लागणार? रोख पैशांची अडचण वाढणार; मोठ्या संपाची घोषणा, पण कुठे आणि का?.प्रत्येक व्यवहारावर १० हजारांची मर्यादास्वतःच्या बँकेव्यतिरिक्त इतर बँकांच्या एटीएममधून पैसे काढताना प्रति व्यवहार १० हजार रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. मोफत व्यवहारांची मर्यादा संपल्यानंतर बँका ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारू शकतात. मात्र, हे शुल्क प्रति व्यवहार २३ रुपये अधिक लागू कर इतकेच असू शकते. बँकांनी ग्राहकांना मोफत व्यवहारांची संख्या आणि त्यानंतर आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काबाबत अलर्ट देणे आवश्यक आहे..अयशस्वी व्यवहारांवर शुल्क नाहीएटीएममधील तांत्रिक बिघाड, नेटवर्क समस्या, रोख रकमेचा अभाव किंवा बँक आणि सेवा पुरवठादाराच्या चुकीमुळे व्यवहार अयशस्वी झाल्यास ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. असे व्यवहार मोफत व्यवहारांच्या संख्येतही मोजले जाणार नाहीत..PoS मशीनमधूनही काढता येणार पैसेपीओएस टर्मिनलद्वारे रोख रक्कम काढण्याची सुविधाही आरबीआयने स्पष्ट केली आहे. डेबिट कार्ड, पूर्ण केवायसी असलेली प्रीपेड पेमेंट साधने किंवा यूपीआयच्या माध्यमातून ही सुविधा घेता येईल.यामध्ये प्रति व्यवहार दोन हजार रुपयांची मर्यादा असून, महिन्याला सर्व ठिकाणे मिळून जास्तीत जास्त १० हजार रुपये काढता येतील. या सुविधेसाठी आकारले जाणारे शुल्क व्यवहाराच्या रकमेच्या एक टक्क्यापेक्षा जास्त नसावे..ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठीही सूचनासर्व एटीएममध्ये ईएमव्ही चिप आणि पिन आधारित व्यवहारांची सुविधा असणे आवश्यक आहे. एटीएममध्ये पैसे उपलब्ध नसल्यास व्यवहार सुरू करण्यापूर्वी ग्राहकांना त्याची माहिती द्यावी लागेल. तसेच एटीएम मेट्रो की नॉन-मेट्रो क्षेत्रात आहे, हेही स्पष्टपणे प्रदर्शित करावे लागणार आहे.या नवीन नियमांमुळे एटीएम आणि पीओएस व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढण्यासह ग्राहकांना अनावश्यक शुल्कापासून संरक्षण मिळण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.