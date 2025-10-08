Bank Shutdown: आरबीआयचा मोठा निर्णय! साताऱ्यातील सहकारी बँकेचं लायसन्स केल रद्द, ग्राहकांचे पैसे अडकले

Bank Licence Cancel: सातारा येथे असलेल्या ‘जीजामाता महिला सहकारी बँके’वर आता कायमचे कुलूप लागले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) या बँकेचा परवाना रद्द केला असून तिच्या सर्व बँकिंग सेवा थांबवण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे हजारो खातेदारांचे पैसे बँकेत अडकले आहेत आणि ते स्वतःच्या खात्यातून पैसे काढू शकत नाहीत..आरबीआयने सांगितले की, जीजामाता महिला सहकारी बँकेकडे पैसे उरलेले नाहीत आणि भविष्यात नफा कमावण्याची कोणतीही शक्यता नाही. बँकेकडे इतकेही फंड शिल्लक नाहीत की ती आपल्या विद्यमान ग्राहकांना पैसे देऊ शकेल. त्यामुळे बँकेचा परवाना रद्द करून तिला तत्काळ बंद करण्याचा आदेश देण्यात आला..Gold Crash: सोन्याचा फुगा लवकरच फुटणार; भाव 77,700 रुपयांवर येणार, तज्ञांचा धक्कादायक इशारा.आधीही झाली होती कारवाईही पहिली वेळ नाही की या बँकेवर कारवाई झाली आहे. यापूर्वीही 30 जून 2016 रोजी बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला होता. मात्र, नंतर ऑक्टोबर 2019 मध्ये तो पुन्हा देण्यात आला. यानंतर आर्थिक वर्ष 2013-14 साठी बँकेचे फॉरेन्सिक ऑडिट सुरू करण्यात आले होते, पण बँकेकडून सहकार्य न मिळाल्याने हे ऑडिट पूर्ण होऊ शकले नाही..खातेदारांसाठी घेतला निर्णयआरबीआयच्या मते, बँकेची आर्थिक स्थिती इतकी बिघडलेली होती की, बँक सुरू ठेवणे खातेदारांसाठी धोकादायक ठरले असते. त्यामुळे त्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी बँक बंद करण्याचा कठोर निर्णय घ्यावा लागला..Tata Trusts: टाटा ग्रुपमध्ये वाद! 157 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ट्रस्टमध्ये दोन गट, काय आहे प्रकरण?.या निर्णयामुळे अनेक महिलांचे आणि कुटुंबांचे पैसे अडकले असून, त्यांना आता डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून ठराविक मर्यादेपर्यंतच रक्कम परत मिळण्याची शक्यता आहे. ही घटना पुन्हा एकदा सहकारी बँकांच्या अस्थिरतेचा मुद्दा समोर आणते..ग्राहकांच्या पैशांचे काय होणार?ग्राहकांच्या पैशांबाबत सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, बँक बंद झाली तरी तुमचे सर्व पैसे पूर्णपणे बुडत नाहीत. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार, DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) ही संस्था प्रत्येक खातेदाराला जास्तीत जास्त ₹5 लाखांपर्यंत रक्कम परत करते. यात तुमच्या मूळ ठेवी (deposit) आणि व्याज (interest) या दोन्हीचा समावेश असतो..उदाहरणार्थ: जर तुमच्या खात्यात ₹4 लाख असतील, तर तुम्हाला संपूर्ण ₹4 लाख मिळतील. पण जर तुमच्या खात्यात ₹7 लाख असतील, तर DICGC च्या नियमानुसार तुम्हाला फक्त ₹5 लाख मिळतील. ही रक्कम तुम्हाला थेट बँकेमार्फत नाही, तर DICGC च्या माध्यमातून काही महिन्यांनंतर मिळते. यासाठी बँकेकडून आणि DICGC कडून अधिकृत प्रक्रिया पूर्ण केली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.