Personal Finance

Bank Shutdown: आरबीआयचा मोठा निर्णय! साताऱ्यातील सहकारी बँकेचं लायसन्स केल रद्द, ग्राहकांचे पैसे अडकले

Bank Licence Cancel: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने साताऱ्यातील जीजामाता महिला सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. बँकेकडे आवश्यक भांडवल नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.
RBI Cancels License

RBI Cancels License

Sakal

राहुल शेळके
Updated on

Bank Licence Cancel: सातारा येथे असलेल्या ‘जीजामाता महिला सहकारी बँके’वर आता कायमचे कुलूप लागले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) या बँकेचा परवाना रद्द केला असून तिच्या सर्व बँकिंग सेवा थांबवण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे हजारो खातेदारांचे पैसे बँकेत अडकले आहेत आणि ते स्वतःच्या खात्यातून पैसे काढू शकत नाहीत.

Loading content, please wait...
Bank
Business
Finance
rbi
Bank account
RBI governor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com