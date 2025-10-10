Rent Payment Feature : RBIच्या निर्देशानंतर 'फोन पे' वरील Rent Payment ची सुविधा बंद; आता पैसे कसे पाठवणार?

After RBI’s new payment aggregator rules, PhonePe and CRED have stopped rent payments via credit cards : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पेमेंट अॅग्रीगेटर संदर्भात दिलेल्या नव्या निर्देशांनंतर आता फोनपे, क्रेडसारख्या अॅपने त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरील रेंट पेमेंटची सुविधा बंद केली आहे. त्यामुळे आता क्रेडिट कार्डवरून पैसे पाठवता येत नसून त्याचा थेट परिणाम भाड्याने राहणाऱ्या लोकांवर होतो आहे. यापूर्वी अनेकजण रेंट पेमेंटच्या पर्यायाचा वापर करत क्रेडीट कार्डवरून घरमालकाला पैसे पाठवत होते. मात्र, आता त्यांना हे पैसे पाठवताना अडचणी येत आहेत. .आरबीआयच्या नव्या नियमांनुसार, आता पेमेंट अॅग्रीगेटर्सला केवळ त्यांच्याशी थेट करार असलेल्या व्यापाऱ्यांशी क्रेडीट कार्डने व्यवहार करता येणार आहे. पण भाडेकरु ज्यांना भाडं देतात, ते नोंदणीकृत व्यापारी नसल्याने ही सुविधा बंद करण्याचं निर्देश रिझर्व्ह बँकने दिले आहेत. अर्थतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, मनीलॉंडरिंकचा धोका टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे..RBI ECL Rule: आरबीआयच्या नवीन नियमांमुळे खासगी बँकांचे कर्ज महागणार? कोणत्या बँकांवर होणार परिणाम?.यापूर्वी भाडेकरू क्रेड, फोनपे यांसारख्या अॅप्सद्वारे क्रेडिट कार्ड वापर करत भाडे भरू शकत होते. क्रेडिट कार्डवरून ही रक्कम थेट घरमालकाच्या खात्यात जमा होत होती. यामुळे भाडेकरूंना रिवॉर्ड पॉइंट्स किंवा कॅशबॅक मिळत होते. तसेच त्यांना ४५ दिवस कोणत्याही व्याजाशिवाय रक्कम वापरता येत होती. महत्त्वाचे म्हणजे याद्वारे कॅश व्यवस्थापन करता येत होतं. पण आता हा पर्याय बंद झाल्याने रेंट पेमेंट कसं करावं असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे..RBI EMI Rule: RBI नवीन नियम आणणार; EMI न भरल्यास फोन, टीव्ही आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू होणार लॉक.नवा पर्याय काय?क्रेड, फोनपेवरील रेंट पेमेंटचा पर्याय बंद झाला असला तरी मोबिक्विक सारख्या प्लटफॉर्मवर रेट पेमेंटचा पर्याय उद्यापही सुरु आहे. पण तो कधी पर्यंत सुरु राहील, याबाबत निश्चित सांगता येत नाही. याशिवाय क्रेडवर ट्यूशन फी नावाचा पर्याय देखील उपलब्ध आहे. या पर्यायाचा वापर करत तुम्ही घर भाडं भरू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.