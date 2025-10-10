Personal Finance

Rent Payment Feature : RBIच्या निर्देशानंतर 'फोन पे' वरील Rent Payment ची सुविधा बंद; आता पैसे कसे पाठवणार?

RBI directives stop PhonePe rent payment feature : फोनपे, क्रेडसारख्या अॅपवरील रेंट पेमेंटची सुविधा बंद आता बंद झाली आहे. क्रेडीट कार्डद्वारे घरमालकाला घरभाडं कसं द्यावं, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.
RBI directives stop PhonePe rent payment feature

RBI directives stop PhonePe rent payment feature

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

After RBI’s new payment aggregator rules, PhonePe and CRED have stopped rent payments via credit cards : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पेमेंट अॅग्रीगेटर संदर्भात दिलेल्या नव्या निर्देशांनंतर आता फोनपे, क्रेडसारख्या अॅपने त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरील रेंट पेमेंटची सुविधा बंद केली आहे. त्यामुळे आता क्रेडिट कार्डवरून पैसे पाठवता येत नसून त्याचा थेट परिणाम भाड्याने राहणाऱ्या लोकांवर होतो आहे. यापूर्वी अनेकजण रेंट पेमेंटच्या पर्यायाचा वापर करत क्रेडीट कार्डवरून घरमालकाला पैसे पाठवत होते. मात्र, आता त्यांना हे पैसे पाठवताना अडचणी येत आहेत.

Loading content, please wait...
money
Credit Card
Rent

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com