RBI Rate Cut: डिसेंबरमध्ये तुमचा EMI कमी होणार? आरबीआय गव्हर्नर मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता

RBI Rate Cut: अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हचे चेअरमन जेरोम पॉवेल यांनी व्याजदरात कपातीचे संकेत दिल्यानंतर आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडूनही संकेत मिळाले आहेत. त्यामुळे डिसेंबर महिन्यात होणाऱ्या आरबीआयच्या मौद्रिक धोरण बैठकीत लोनचा EMI कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..ऑक्टोबरमध्ये सलग दुसऱ्यांदा व्याजदर कायम ठेवत आरबीआयने आपला धोरणात्मक दृष्टिकोन 'न्यूट्रल' ठेवला होता. मात्र, त्याच वेळी बँकेने महागाईच्या अंदाजात घट आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा अंदाज व्यक्त केला होता. चालू आर्थिक वर्षात आरबीआयने एकूण 1% व्याजदर कपात आधीच केली आहे..आता किती कपात होऊ शकते?तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, डिसेंबरमधील बैठकीत आरबीआय 25 बेसिस पॉइंट्सने (0.25%) दरकपात करू शकते आणि फेब्रुवारी 2026 मध्ये आणखी एका कपातीची शक्यता आहे. म्हणजेच चालू आर्थिक वर्षात एकूण 50 बेसिस पॉइंट्सची अतिरिक्त घट दिसू शकते..RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रांचे संकेतऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या मौद्रिक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, महागाई कमी झाल्यामुळे दरकपातीची शक्यता वाढली आहे, परंतु सध्या ती अंमलात आणणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे त्यांनी रेपो दर 5.50% वर कायम ठेवण्याच्या बाजूने मतदान केले. गव्हर्नर मल्होत्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, योग्य वेळी व्याजदर कपात केल्यास त्याचा अर्थव्यवस्थेवर अधिक प्रभावी परिणाम होईल..एमपीसीची पुढील बैठक 3 ते 5 डिसेंबर 2025 दरम्यान होणार आहे. यापूर्वी फेब्रुवारी ते जून या कालावधीत आरबीआयने एकूण 1% (100 बेसिस पॉइंट्स) व्याजदर कपात केली होती. त्यानंतर ऑगस्ट आणि ऑक्टोबरच्या बैठकीत दर कायम ठेवण्यात आले..फेब्रुवारी आणि एप्रिलमध्ये 25-25 बेसिस पॉइंट्सची कपात, तर जूनमध्ये 50 बेसिस पॉइंट्सची मोठी कपात करण्यात आली होती. त्यामुळे आता बाजाराचे लक्ष डिसेंबरच्या बैठकीकडे लागले आहे, या बैठकीत EMI कमी होण्याचा निर्णय होऊ शकतो..जर डिसेंबरमध्ये व्याजदरात कपात झाली, तर बँकांचे लोन रेट्स कमी होऊ शकतात आणि ग्राहकांना होम लोन, कार लोन आणि पर्सनल लोनवरील EMI मध्ये दिलासा मिळू शकतो. महागाई कमी होत असल्याने आणि रुपया स्थिर असल्याने आरबीआयला व्याजदर कमी करण्याची मोकळीक मिळू शकते..