RBI Rate Cut: डिसेंबरमध्ये तुमचा EMI कमी होणार? आरबीआय गव्हर्नर मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता

RBI Rate Cut: भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून डिसेंबर महिन्यात व्याजदर कपातीचे संकेत मिळाले आहेत. यामुळे होम लोन, कार लोन आणि पर्सनल लोनवरील EMI कमी होण्याची शक्यता आहे.
राहुल शेळके
Updated on

RBI Rate Cut: अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हचे चेअरमन जेरोम पॉवेल यांनी व्याजदरात कपातीचे संकेत दिल्यानंतर आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडूनही संकेत मिळाले आहेत. त्यामुळे डिसेंबर महिन्यात होणाऱ्या आरबीआयच्या मौद्रिक धोरण बैठकीत लोनचा EMI कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

