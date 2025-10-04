Personal Finance

Cheque Clearance Rule: आरबीआयचा मोठा निर्णय; आजपासून चेक लगेच क्लिअर होणार, बँकिंग सिस्टीममध्ये मोठा बदल

Cheque Clearance New Rule: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 4 ऑक्टोबरपासून फास्ट चेक क्लिअरन्स सिस्टीम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत चेक जमा केल्यावर पैसे त्याच दिवशी खात्यात जमा होतील.
राहुल शेळके
Cheque Clearance New Rule: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 4 ऑक्टोबर 2025 पासून बँकिंग सिस्टीममध्ये मोठा बदल केला आहे. यानंतर चेक क्लिअर होण्यासाठी 1-2 दिवस वाट पाहावी लागणार नाही, आता नवीन फास्ट चेक क्लिअरन्स सिस्टम (Fast Cheque Clearance System) लागू होणार आहे. या सिस्टीममध्ये चेक जमा केल्यावर त्याचे पैसे त्याच दिवशी खात्यात जमा होतील.

