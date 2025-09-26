RBI Guidelines 2025: डिजिटल पेमेंटचा नियम बदलणार; जाणून घ्या RBIच्या नव्या गाईडलाइन्स

RBI Authentication Guidelines 2025: डिजिटल पेमेंट्समध्ये मोठा बदल होणार आहे. ऑनलाइन व्यवहार झपाट्याने वाढत असताना फसवणुकीचाही धोका वाढत आहे. ग्राहकांची सुरक्षा वाढवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) आता एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. RBI ने “Authentication Mechanisms for Digital Payment Transactions Directions, 2025” नावाच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. या नियमांची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2026 पासून होणार आहे..हे नियम का आणि कधी तयार झाले?डिजिटल पेमेंटच्या सुरक्षिततेसाठी RBI काही महिन्यांपासून प्रयत्न करत आहे. 31 जुलै 2024 रोजी केंद्रीय बँकेने ‘Alternative Authentication Mechanisms’ वर मसुदा प्रकाशित केला होता. त्यानंतर 7 फेब्रुवारी 2025 रोजी क्रॉस-बॉर्डर (CNP) व्यवहारांसाठी अतिरिक्त घटक (Additional Factor of Authentication – AFA) लागू करण्याचा प्रस्ताव दिला. या सर्व कामावर लोकांकडून आणि उद्योग क्षेत्राकडून सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्या सूचनांचा विचार करून आता गाईडलाइन्स प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत..नव्या नियमांमधील महत्त्वाच्या गोष्टी1. नवीन ऑथेंटिकेशन फॅक्टरचा वापर वाढणारआता डिजिटल व्यवहारात अधिक सुरक्षितता आणण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नवीन घटक (Authentication Factors) वापरता येतील. मात्र सध्या वापरले जाणारे SMS आधारित OTP (वन-टाइम पासवर्ड) बंद होणार नाही, ते पुढेही वापरले जाईल..2. किमान दोन सुरक्षा स्तर बँका आणि कार्ड जारी करणाऱ्या कंपन्यांना 2-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) अनिवार्यपणे लागू करावे लागेल. तसेच, ज्या व्यवहारात फसवणुकीचा धोका जास्त असेल, त्यावर अतिरिक्त रिस्क-बेस्ड चेक्स करता येतील..3. जबाबदारी ठरवली जाणारफसवणूक किंवा वादाच्या प्रसंगी ग्राहकांना नुकसान होऊ नये म्हणून कार्ड जारी करणाऱ्या आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत..Gold vs Stock: दिवाळीत सोनं की शेअर्स, कुठे कराल गुंतवणूक? गेल्या 15 वर्षात कोणी दिला सर्वात जास्त परतावा?.4. क्रॉस-बॉर्डर व्यवहारांवर अधिक कडक नजरपरदेशातून होणाऱ्या नॉन-रिकरिंग ऑनलाइन व्यवहारांसाठी (Cross-Border CNP Transactions) AFA अनिवार्य करण्यात आले आहे. जर परदेशी व्यापारी किंवा सेवा पुरवठादाराने अतिरिक्त सुरक्षा मागितली, तर ती द्यावी लागेल..ग्राहकांसाठी काय बदलणार?देशांतर्गत व्यवहारांमध्ये सध्या जसे OTP + PIN किंवा बायोमेट्रिक वापरले जातात, तसेच सुरू राहतील. मात्र परदेशातून पेमेंट करताना आता अतिरिक्त सुरक्षा वाढवण्यात येणार आहे. बँका आणि कार्ड कंपन्या धोका लक्षात घेऊन अतिरिक्त सिक्युरिटी चेक्स लागू करू शकतील. यामुळे फसवणुकीचे आणि बनावट व्यवहारांचे प्रकार कमी होतील, अशी अपेक्षा आहे..Gold Rate Today: चांदीच्या भावाने केला नवीन विक्रम; तर सोनं झालं स्वस्त, काय आहे आजचा भाव? .RBI च्या नव्या गाईडलाइन्सनुसार हे नियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होतील. म्हणजेच बँका आणि पेमेंट कंपन्यांकडे पुढील एक वर्षाचा कालावधी आहे, ज्यामध्ये त्यांना आपली प्रणाली अद्ययावत करावी लागेल आणि नवीन तंत्रज्ञान लागू करावे लागेल.डिजिटल पेमेंट अधिक सुरक्षित करण्याच्या दिशेने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. यामुळे ऑनलाइन व्यवहारांवरील ग्राहकांचा विश्वास वाढण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.