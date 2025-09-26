Personal Finance

RBI Guidelines 2025: डिजिटल पेमेंटचा नियम बदलणार; जाणून घ्या RBIच्या नव्या गाईडलाइन्स

RBI Authentication Guidelines 2025: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल पेमेंटसाठी नवीन गाईडलाइन्स जाहीर केल्या आहेत. 1 एप्रिल 2026 पासून ग्राहकांना अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन फॅक्टर लागेल, विशेषतः क्रॉस-बॉर्डर व्यवहारांमध्ये.
RBI Authentication Guidelines 2025

RBI Authentication Guidelines 2025

Sakal

राहुल शेळके
Updated on

RBI Authentication Guidelines 2025: डिजिटल पेमेंट्समध्ये मोठा बदल होणार आहे. ऑनलाइन व्यवहार झपाट्याने वाढत असताना फसवणुकीचाही धोका वाढत आहे. ग्राहकांची सुरक्षा वाढवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) आता एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. RBI ने “Authentication Mechanisms for Digital Payment Transactions Directions, 2025” नावाच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. या नियमांची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2026 पासून होणार आहे.

Loading content, please wait...
Business
Finance
rbi
Payment
digital
RBI governor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com