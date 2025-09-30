Personal Finance

RBI Rules: RBIने सर्वसामान्यांना दिला मोठा दिलासा; 'या' तारखेपासून कर्ज घेणे होणार सोपे, EMI पण कमी होणार

RBI Loan Rules: RBI ने कर्जाशी संबंधित नियमांमध्ये मोठे बदल केले असून, 1 ऑक्टोबरपासून कर्ज घेणे आणखी सोपे होणार आहे. फ्लोटिंग रेटवरील EMI कमी होईल आणि फिक्स्ड रेटवरून फ्लोटिंगमध्ये स्विच करण्याचा पर्याय उपलब्ध होईल.
Updated on

RBI Loan Rules: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. कर्ज घेण्याच्या नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. RBI ने लोन प्रक्रिया अधिक सोपी आणि ग्राहकांना अनुकूल केली आहे. या बदलांपैकी तीन महत्वाचे नियम 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहेत, तर उर्वरित चार नियमांवर अद्याप विचार सुरू आहे.

