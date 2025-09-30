RBI Rules: RBIने सर्वसामान्यांना दिला मोठा दिलासा; 'या' तारखेपासून कर्ज घेणे होणार सोपे, EMI पण कमी होणार

RBI Loan Rules: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. कर्ज घेण्याच्या नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. RBI ने लोन प्रक्रिया अधिक सोपी आणि ग्राहकांना अनुकूल केली आहे. या बदलांपैकी तीन महत्वाचे नियम 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहेत, तर उर्वरित चार नियमांवर अद्याप विचार सुरू आहे..EMI कमी होणार, कर्ज घेणे सोपे होणारआता जर तुम्ही फ्लोटिंग रेटवर कर्ज घेतले असेल, तर बँक तीन वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीपूर्वीच तुमचा EMI कमी करू शकते. यामुळे कर्जदारांना थेट फायदा होईल आणि हप्ता कमी होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच फिक्स्ड रेटवर कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांनाही आता फ्लोटिंग रेटमध्ये स्विच करण्याचा पर्याय दिला जाऊ शकतो. हा पर्याय बँकांसाठी बंधनकारक नसेल, पण बँका हवे असल्यास ही सुविधा देऊ शकतात. यामुळे कर्जदारांना बाजारातील परिस्थितीनुसार व्याजदर निवडणे सोपे होईल..Rule Change 1st October: 1 ऑक्टोबरपासून देशात 5 मोठे बदल होणार; तुमच्या खिशावर होणार थेट परिणाम .गोल्ड लोनसाठीही नवे नियमRBI ने सोन्याच्या तारणावर कर्ज घेणाऱ्यांनाही दिलासा दिला आहे. आता फक्त ज्वेलर्सच नव्हे तर सोन्याचा कच्चा माल म्हणून वापर करणारे छोटे व्यावसायिक, कारागीर यांनाही बँकांकडून गोल्ड लोन मिळू शकेल. यामुळे MSME क्षेत्र आणि छोट्या उद्योगांना भांडवल उभारण्यात मोठी मदत मिळेल. याशिवाय गोल्ड मेटल लोनची (GML) परतफेडीची मुदत 180 दिवसांवरून 270 दिवसांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्तावही ठेवला आहे. .बँकांना फंड उभारणे होईल सोपेRBI ने बँकांना ऑफशोर मार्केटमधून निधी उभारण्याचा मार्ग सोपा केला आहे. आता बँका विदेशी चलनात किंवा रुपयांमध्ये बाँड जारी करून अधिक फंड जमा करू शकतात. यामुळे बँकांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल आणि त्या अधिक प्रमाणात कर्ज देऊ शकतील. तसेच भारतात कार्यरत असलेल्या परदेशी बँकांच्या शाखांसाठी मोठे कर्ज आणि इंटर-ग्रुप व्यवहारांवरील नियमही बदलले जाणार आहेत..RBI Deputy Governor: कोण आहेत आरबीआयचे नवे डेप्युटी गव्हर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू? सरकारने केली नियुक्ती.क्रेडिट डेटामध्ये बदलRBI ने आणखी एक महत्त्वाचा बदल सुचवला आहे. आता बँका आणि वित्तीय संस्था दर आठवड्याला क्रेडिट ब्युरोला डेटा पाठवतील, जो आतापर्यंत पंधरवड्यातून एकदा पाठवला जायचा. यामुळे क्रेडिट रिपोर्टमध्ये होणाऱ्या चुका कमी होतील आणि वेळेवर सुधारणा करता येईल. शिवाय आता क्रेडिट रिपोर्टमध्ये CKYC नंबरही समाविष्ट केला जाणार आहे, ज्यामुळे ओळख पडताळणीची प्रक्रिया अधिक सोपी होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.