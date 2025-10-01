RBI MPC Updates: आरबीआयने सर्वसामान्यांना दिला मोठा धक्का; सणासुदीच्या काळात कर्जाचा EMI कमी होणार नाही

RBI MPC Live Updates: आरबीआयने पुन्हा एकदा रेपो दरात बदल केला नाही. केंद्रीय बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले की, समितीने व्याजदरात कोणताही बदल केला नाही. सध्याचा रेपो दर 5.5% आहे. .रिझर्व्ह बँकेने (RBI) त्यांच्या MPC बैठकीत सलग दुसऱ्यांदा धोरणात्मक दरात कपात न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. RBI च्या सहा पैकी पाच सदस्यांनी रेपो दरात कपात करण्याच्या विरोधात मतदान केले. सध्या, RBI रेपो दर 5.50 टक्के आहे. अनेक अर्थतज्ज्ञांना अशी अपेक्षा होती की RBI रेपो दरात 0.25 टक्के कपात करून सर्वांना आनंदाची बातमी देईल. पण तसे झाले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.