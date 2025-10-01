Personal Finance

RBI MPC Updates: आरबीआयने सर्वसामान्यांना दिला मोठा धक्का; सणासुदीच्या काळात कर्जाचा EMI कमी होणार नाही

RBI MPC Live Updates: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) पुन्हा एकदा रेपो दरात बदल केला नाही. RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी आज घोषणा केली की, चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) रेपो दर 5.5 टक्के ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
RBI MPC Meeting LIVE Updates
RBI MPC Meeting LIVE UpdatesSakal
राहुल शेळके
Updated on

RBI MPC Live Updates: आरबीआयने पुन्हा एकदा रेपो दरात बदल केला नाही. केंद्रीय बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​म्हणाले की, समितीने व्याजदरात कोणताही बदल केला नाही. सध्याचा रेपो दर 5.5% आहे.

Loading content, please wait...
Business
Finance
rbi
loans
RBI governor
RBI repo rate

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com