RBI New Rules: कर्ज न फेडल्यास बँका घर-जमिनीवर मिळवणार ताबा? समोर आला RBI चा मोठा प्रस्ताव

RBI New Rule On Loan: भारतीय रिझर्व्ह बँक आता बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) यांच्या कर्ज वसुलीचे नियम अधिक कडक करत आहे. RBI ने दिलेल्या प्रस्तावानुसार, कर्जफेड न करणाऱ्या ग्राहकांच्या गहाण ठेवलेल्या जमीन किंवा घरासारख्या स्थावर मालमत्तेवर बँकांना ताबा मिळवण्याची परवानगी देण्याचा विचार करण्यात आला आहे. RBI ने या मसुद्यावर 26 मेपर्यंत सूचना मागवल्या आहेत..RBI ने प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्यानुसार, कर्जवसुलीचे इतर सर्व मार्ग संपल्यानंतरच बँका मालमत्ता स्वतःच्या नावावर करू शकतील. अनेकदा असे दिसून येते की, कर्जदाराकडून परतफेड न झाल्यास बँका गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेवर ताबा घेतात. त्यामुळे आता या प्रक्रियेसाठी RBI कडून स्पष्ट नियमावली तयार करण्यात येत आहे..मालमत्ता विक्रीसाठी सात वर्षांची मर्यादानवीन नियमानुसार, बँकांनी ताब्यात घेतलेली मालमत्ता सात वर्षांच्या आत विकणे आवश्यक असेल. RBIच्या मते,निश्चित कालमर्यादा ठेवल्यामुळे बँकांना थकीत रक्कम जास्तीत जास्त प्रमाणात वसूल करता येईल. तसेच मालमत्ता कमी किमतीत घाईघाईने विकण्याची वेळ येणार नाही. रिअल इस्टेट बाजारात व्यवहार पूर्ण होण्यासाठी वेळ लागत असल्याने सात वर्षांची मुदत व्यवहार्य मानली जात आहे..या नव्या नियमामुळे बँकांना सात वर्षांची मुदत मिळाल्याने योग्य दर मिळेपर्यंत बँका मालमत्ता ठेवू शकतील. तसेच बँकांना अशा घर किंवा जमिनी स्वतःच्या नावावर करण्याची मुभाही असेल. मालमत्ता बँकेच्या नावावर आल्यानंतर ती NPA श्रेणीतून काढून संबंधित अकाउंटिंग विभागात दाखवली जाईल..कडक नियमयाशिवाय, बँकांनी ताब्यात घेतलेली मालमत्ता पुन्हा त्या कर्जदाराला किंवा संबंधित व्यक्तींना विकता येणार नाही, असा कठोर नियमही प्रस्तावित करण्यात आला आहे. हा नियम दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (IBC) मधील कलम 29A च्या धर्तीवर तयार करण्यात आला आहे, जेणेकरून डिफॉल्टर व्यक्ती मागच्या मार्गाने स्वतःचीच मालमत्ता पुन्हा मिळवू शकणार नाहीत..अधिग्रहित मालमत्ताबँकेला जर सात वर्षांच्या आत मालमत्ता विकता आली नाही, तर त्या मालमत्तेसाठी स्वतंत्र प्रक्रिया लागू होईल. मालमत्तेची किंमत शून्यावर गेल्यास ती बँकेच्या स्वतःच्या वापरातील स्थिर मालमत्ता (Fixed Asset) म्हणून नोंदवली जाईल. RBI ने स्पष्ट केले आहे की, मालमत्तेचा अधिकृत ताबा बँक किंवा NBFC च्या नावावर हस्तांतरित झाल्यानंतरच ती 'अधिग्रहित मालमत्ता' मानली जाईल.