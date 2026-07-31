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RBI News on FD: RBI कडून बँक FD बाबत नवे नियम जारी! बँकांच्या मनमानीला लगाम; तुमच्यासाठी काय बदलणार?

RBI's Big FD Update: 1 ऑक्टोबर 2026 पासून FD संदर्भातील RBI चे नवे नियम लागू होणार आहेत. बँकांना व्याजदर पारदर्शकपणे जाहीर करावे लागणार असून, ग्राहकांसाठी काय बदलणार ते जाणून घ्या.
RBI's Big FD Update

RBI Issues New FD Rules! Big Change in Bank Interest Rates From October 1

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

RBI new FD Rules: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मुदत ठेवींच्या म्हणजेच Fixed Deposit व्याजदरांबाबत महत्त्वाचे नवे नियम जाहीर केले आहेत. 1 ऑक्टोबर 2026 पासून हे नवीन नियम देशभरातील सर्व व्यावसायिक बँकांमध्ये लागू होणार असून, मोठ्या ठेवी म्हणजेच बल्क डिपॉझिट व्याजदर ठरवण्याच्या पद्धतीत यामुळे मोठा बदल होणार असल्याचे समजते.

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