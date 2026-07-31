RBI News on FD: RBI कडून बँक FD बाबत नवे नियम जारी! बँकांच्या मनमानीला लगाम; तुमच्यासाठी काय बदलणार?

RBI new FD Rules: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मुदत ठेवींच्या म्हणजेच Fixed Deposit व्याजदरांबाबत महत्त्वाचे नवे नियम जाहीर केले आहेत. 1 ऑक्टोबर 2026 पासून हे नवीन नियम देशभरातील सर्व व्यावसायिक बँकांमध्ये लागू होणार असून, मोठ्या ठेवी म्हणजेच बल्क डिपॉझिट व्याजदर ठरवण्याच्या पद्धतीत यामुळे मोठा बदल होणार असल्याचे समजते..बल्क डिपॉझिट म्हणजे काय?बँकिंग नियमांनुसार 3 कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेची एकाच वेळी केलेल्या FDला 'बल्क डिपॉझिट' म्हटले जाते. अशा ठेवी प्रामुख्याने मोठ्या कंपन्या, ट्रस्ट, उद्योगसमूह आणि ज्यांचे उत्पन्न खूपच जास्त आहे असे ग्राहक करतात.आतापर्यंत अशा मोठ्या ठेवींवर देशातील बँका ग्राहकानुसार वेगवेगळे व्याजदर देत असत. समान रक्कम आणि समान कालावधीच्या FD वरही काही ग्राहकांना जास्त, तर काहींना कमी व्याज मिळत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या..Gold Rate Today: सोनं खरेदीची संधी? उच्चांकापासून तब्बल 36,000 रुपयांनी स्वस्त; पाहा ताजा भाव .व्याजदर वेबसाइटवर जाहीर करणेRBI च्या या नव्या नियमांनुसार, बँकेच्या रोजच्या कामकाजाच्या दिवशी सकाळी 10 वाजेपर्यंत सर्व बँकांना त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर बल्क डिपॉझिटवरील व्याजदर प्रसिद्ध करावे लागतील. यासाठी कमाल 10 मिनिटांची मुदत देण्यात आली असून, सकाळी 10:10 नंतर कोणत्याही परिस्थितीत दर लपवून ठेवता येणार नाहीत.https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/NT214007577711839463B9DF08E80F7DBCB6F.PDFयाशिवाय, वेबसाइटवर जाहीर केलेल्या दरापेक्षा एक पैसाही अधिक किंवा कमी व्याज कोणत्याही ग्राहकाला देता येणार नाही. बँकांनी सार्वजनिक केलेले दरच सर्व पात्र ग्राहकांसाठी लागू असतील..समान ठेवीवर समान व्याजदरनव्या नियमानुसार, एकाच दिवशी समान रक्कम आणि समान कालावधीची FD करणाऱ्या दोन ग्राहकांना वेगवेगळे व्याजदर देता येणार नाहीत. बँकेच्या सर्व शाखांमध्ये आणि सर्व ग्राहकांसाठी व्याजदर समान ठेवणे या नियमामुळे आता सर्व बँकांसाठी बंधनकारक असेल..Bank Charges: किमान बॅलन्सचा फटका!बँकांनी ४ वर्षांत ग्राहकांकडून वसूल केले २६,१७० कोटी; तुमच्याही खात्यातून पैसे कापले?.कोणत्या बँकांना लागू होणार नियम?RBI चे हे निर्देश केवळ सरकारी आणि खासगी व्यावसायिक बँकांपुरते मर्यादित नाहीत. तर खालील सर्व बँकांवर हे नियम लागू असतील. यात -व्यावसायिक बँकास्मॉल फायनान्स बँकाक्षेत्रीय ग्रामीण बँका म्हणजेच RRBsपेमेंट बँकालोकल एरिया बँकाशहरी सहकारी बँकाRBI च्या या निर्णयामुळे मोठ्या ठेवींसाठी व्याजदर ठरवताना पारदर्शकता वाढणार असून, ग्राहकांमध्ये भेदभाव होण्याची शक्यता कमी होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.