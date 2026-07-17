RBI News: देशात येणार प्लॅस्टिकच्या नोटा! टेंडर प्रक्रिया सुरू; कागदी नोटा बंद होणार? काय आहे RBI चा प्लॅन?

RBI's Plastic Note Plan: भारतातील चलन व्यवस्थेत लवकरच मोठा बदल पाहायला मिळू शकतो. RBI येत्या काळात पॉलीमर म्हणजेच प्लास्टिकच्या नोटांची पायलट स्थरावर तयारी करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. हा पायलट प्रकल्प यशस्वी ठरल्यानंतर देशभरात टप्प्याटप्प्याने प्लास्टिकच्या नोटा चलनात आणल्या जाऊ शकतात..माध्यमांतील सूत्रांच्या माहितीनुसार, सुरुवातीच्या टप्प्यात 10 रुपये आणि 20 रुपयांच्या पॉलीमर नोटा जारी करण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर नोटांचाही विचार केला जाऊ शकतो. या नोटांमध्ये अत्याधुनिक सुरक्षा वैशिष्ट्यांचा समावेश असेल, ज्यामुळे बनावट नोटांवर नियंत्रण ठेवणे अधिक सोपे होईल..Gold-Silver Rate Today: सोनं-चांदी स्वस्त! खरेदीदारांना दिलासा; तुमच्या शहरात ताजे दर पाहा.प्लास्टिकच्या नोटांचे फायदे काय?पॉलीमर नोटा पारंपरिक कागदी नोटांच्या तुलनेत अधिक टिकाऊ मानल्या जातात. या नोटा सहज फाटत नाहीत, ओलाव्याचा कमी परिणाम होतो आणि त्यांचे आयुष्यही अधिक असते. त्यामुळे नोटा छपाई व बदलण्याचा खर्चही कमी होऊ शकतो..कागदी नोटा बंद होणार का?प्लास्टिकच्या नोटा सुरू झाल्या तरी सध्या प्रचलनात असलेल्या कागदी नोटा बंद होणार नाहीत. त्या पूर्वीप्रमाणेच वैध चलन राहतील आणि व्यवहारांसाठी वापरता येतील. पॉलीमर नोटा या विद्यमान चलन व्यवस्थेला पूरक पर्याय म्हणून आणल्या जाणार आहेत..पॉलिमर नोटांची कल्पना नवी नाहीभारतात प्लास्टिक नोटांचा विचार नवीन नाही. सुमारे 14 वर्षांपूर्वी या संकल्पनेवर प्रथम चर्चा सुरू झाली होती. 2009 च्या सुमारास पॉलिमर नोटा चलनात आणण्याबाबत विचारमंथन सुरू झाले. त्यानंतर 2012 मध्ये केंद्र सरकारने 10 रुपयांच्या सुमारे 100 कोटी पॉलिमर नोटांच्या चाचणीला मंजुरी दिली होती.2014 मध्ये कोची, म्हैसूर, जयपूर, शिमला आणि भुवनेश्वर या विविध हवामान असलेल्या शहरांमध्ये या नोटांची चाचणी घेण्याचा निर्णय झाला. मात्र, आवश्यक साहित्य खरेदी, तांत्रिक अडचणी आणि अंमलबजावणीतील काही समस्यांमुळे हा प्रकल्प पुढे जाऊ शकला नाही आणि काही काळासाठी थांबवण्यात आला..पुन्हा तयारी का?देशात डिजिटल पेमेंट्सचा वापर झपाट्याने वाढत असला तरी रोख पैशांची मागणीही सातत्याने वाढत आहे. मे 2026 पर्यंत देशातील चलनातील एकूण रोख रक्कम 42.86 लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली होती.दुसरीकडे, दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर फाटलेल्या, खराब झालेल्या आणि वापरायोग्य नसलेल्या नोटा चलनातून काढून टाकाव्या लागतात. 2024-25 या आर्थिक वर्षात सुमारे 23.8 अब्ज नोटा चलनातून हटवण्यात आल्या. तसेच नवीन नोटा छापण्यासाठी दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा खर्च होतो. त्यामुळे अधिक टिकाऊ आणि दीर्घकाळ वापरता येणाऱ्या पॉलिमर नोटा हा खर्च कमी करण्यासाठी RBI आणि सरकारसमोर एक महत्त्वाचा पर्याय म्हणून पाहिला जात आहे..Success Story: २५० रुपायांतून सुरू केलेला व्यवसाय बनला आज ८००० कोटी रुपयांचा! पत्रकारितेतून कशी सुचली भन्नाट बिझनेस आयडिया? .निविदा प्रक्रिया सुरूया प्रकल्पासाठी RBI च्या नोट मुद्रण विभागाने पॉलीमर सबस्ट्रेट शीट्सच्या पुरवठ्यासाठी जागतिक स्तरावर निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना प्लास्टिक नोटांसाठी आवश्यक साहित्य पुरवण्याचे आमंत्रण देण्यात आले आहे. निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत 18 ऑगस्ट निश्चित करण्यात आली आहे.पायलट प्रकल्प यशस्वी झाल्यास 2027 पासून देशात मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिकच्या नोटांचा वापर सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.