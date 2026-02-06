Personal Finance

RBI Policy : ऑनलाइन फसवणुकीत तुमच्या पैशांचे नुकसान झाले? घाबरू नका, RBI देणार ₹25,000 पर्यंत भरपाई! काय आहे मोठा निर्णय?

RBI Repo rate News : भारताच्या रिझर्व्ह बँकेने लहान रकमेच्या ऑनलाइन फसवणूक व्यवहारांमध्ये बळी पडलेल्या ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी नवीन नुकसानभरपाई नियमावली आणण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
Lost Money in Online Fraud? RBI to Compensate Customers Up to ₹25,000

Esakal

Vinod Dengale
Updated on

RBI Announcement For Digital Fraud : डिजिटल युगात वाढत चाललेल्या सायबर फसवणुकीवर अंकुश ठेवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मोठे पाऊल उचलले आहे. बनावट किंवा अनधिकृत व्यवहारांमुळे नुकसान झालेल्या ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी 25 हजार रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई देण्याची नवी नियमावली लागू करण्याची घोषणा RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी केली.

Cyber Fraud
rbi
online payment fraud
Digital Payment
Online Scams Awareness
online payment dispute

