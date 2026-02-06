RBI Policy : ऑनलाइन फसवणुकीत तुमच्या पैशांचे नुकसान झाले? घाबरू नका, RBI देणार ₹25,000 पर्यंत भरपाई! काय आहे मोठा निर्णय?

RBI Announcement For Digital Fraud : डिजिटल युगात वाढत चाललेल्या सायबर फसवणुकीवर अंकुश ठेवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मोठे पाऊल उचलले आहे. बनावट किंवा अनधिकृत व्यवहारांमुळे नुकसान झालेल्या ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी 25 हजार रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई देण्याची नवी नियमावली लागू करण्याची घोषणा RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी केली..देशभरातील लहान रकमेच्या फसवणूक व्यवहारांमुळे नुकसान झालेल्या ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी आणि डिजिटल पेमेंट्सवरील ग्राहकांचा विश्वास वाढविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने 25 हजार रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई देण्याची नवीन यंत्रणा लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला असून लवकरच त्याची नियमावली जाहीर केली जाणार असे RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी मौद्रीक धोरण समितीच्या बैठकीनंतर स्पष्ट केले..Gold Rate Today : RBI रेपो रेटच्या निर्णयाआधी सोनं-चांदीत मोठी घसरण! आज किती स्वस्त झालं? पाहा ताजे भाव.RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले की, देशात डिजिटल व्यवहारांशी संबंधित फसवणुकीच्या घटना वाढत आहेत. त्यामुळे ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी RBI ने आधीच अनेक उपाय केले आहेत. आता याच पार्श्वभूमीवर, डिजिटल पेमेंट्स अधिक सुरक्षित करण्यासाठी नवीन उपाययोजनांवर चर्चा पत्र प्रसिद्ध केले जाणार आहे..डिजिटल पेमेंट्स अधिक सुरक्षित करण्यासाठी RBI टप्प्याटप्प्याने क्रेडिट लिमिट्स लागू करणे तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसारख्या विशिष्ट ग्राहक गटांसाठी अतिरिक्त अथेंटिकेशन (सुरक्षा) व्यवस्था वाढविण्यासारखे उपाय करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..Repo Rate : RBI चा मोठा निर्णय! रेपो दर किती? तुमच्या EMI आणि FD वर काय परिणाम होणार? .याचा फायदा?ग्राहकांना फसवणुकीत त्वरित आर्थिक दिलासाडिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षितग्राहकांचा डिजिटल बँकिंगवर विश्वास वाढेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.