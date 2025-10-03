RBI EMI Rule: RBI नवीन नियम आणणार; EMI न भरल्यास फोन, टीव्ही आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू होणार लॉक

RBI EMI Rule: भारतीय रिजर्व बँक (RBI) EMI न भरलेल्या कर्जांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक नवीन नियम आणण्याच्या तयारीत आहे. या नियमानुसार मोबाईल, स्मार्ट टीव्ही, वॉशिंग मशीनसारख्या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांच्या कर्जाची वसुली सोपी होईल. बँक किंवा फायनान्स कंपन्या EMI न भरल्यास हे डिव्हाइसेस लॉक करू शकतील..फाइनान्स एक्सपर्ट आदिल शेट्टी म्हणाले की, सध्या हे छोटे कर्ज कोलेटरल-फ्री असतात आणि यावर 14-16% व्याजदर असतो. जर नवीन नियम लागू झाला, तर हे कर्ज सुरक्षित लोनच्या कॅटेगरीत येईल, त्यामुळे व्याजदर कमी होण्याची शक्यता आहे..Gold Price Today: दसऱ्यानंतर सोन्याच्या भावात घसरण; चांदीत वाढ कायम, काय आहे आजचा भाव?.अनेक देशांमध्ये अशी सिस्टम आधीच आहे. अमेरिकेत EMI न भरल्यास कार स्टार्ट होत नाही, कॅनडात ‘स्टार्टर इंटरप्ट डिव्हाइस’ वापरले जाते तर आफ्रिकेत सोलर पॅनेल्स किंवा बॅटरी लॉक केली जाते. या नवीन नियमामुळे डिफॉल्ट कमी होईल. मात्र, यामुळे ग्राहक हक्कांवर परिणाम होऊ शकतो..देशात एक-तृतीयांश लोक इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू EMI वर घेतात. 2024 मधील होम क्रेडिट फाइनेंसच्या अहवालानुसार, 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या लहान कर्जांमध्ये डिफॉल्ट दर जास्त आहे. RBI या नव्या नियमामुळे या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे..RBI Monetary Policy: रिझर्व्ह बँकेने घेतला मोठा निर्णय; शेअर्स तारण ठेवून 1 कोटी रुपयांचे कर्ज घेता येणार.FAQsप्र: EMI न भरल्यास RBI चा नवीन नियम काय आहे?उ: RBI विचार करत आहे की मोबाईल, टीव्ही, वॉशिंग मशीनसारखी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे EMI न भरल्यास लॉक केली जाऊ शकतात. प्र: कोणती उत्पादने या नियमांतर्गत येतील?उ: स्मार्टफोन, टॅब्लेट, स्मार्ट टीव्ही, लॅपटॉप आणि EMI वर घेण्यात आलेली डिजिटल उपकरणे यांचा समावेश असेल. प्र: डिव्हाइस लॉक झाल्यास ग्राहकाचा डेटा सुरक्षित राहील का?उ: RBI ग्राहकांचा डेटा सुरक्षित राहील याची हमी देणार आहे, फक्त डिव्हाइस वापर मर्यादित राहील. प्र: अशा सिस्टम्स इतर देशांत वापरल्या जातात का?उ: हो. अमेरिका आणि कॅनडात EMI कार्स रिमोटली बंद होऊ शकतात. आफ्रिकेत पे-एज-यू-गो सोलर सिस्टम EMI न भरल्यास थांबवली जातात. प्र: या सिस्टमचे फायदे आणि तोटे काय आहेत?उ: फायदे: डिफॉल्ट आणि फसवणूक कमी होते. तोटे: आवश्यक सेवांवर परिणाम होऊ शकतो, जसे की शिक्षण, काम किंवा आरोग्य..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.