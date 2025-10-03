Personal Finance

RBI EMI Rule: RBI नवीन नियम आणणार; EMI न भरल्यास फोन, टीव्ही आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू होणार लॉक

RBI EMI Rule: भारतीय रिजर्व बँक (RBI) EMI न भरल्यास मोबाईल, स्मार्ट टीव्ही, वॉशिंग मशीनसारखी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने लॉक करण्याचा नवीन नियम आणण्याचा विचार करत आहे. अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये अशा सिस्टम आधीपासूनच वापरल्या जातात, तर भारतातही यावर चर्चा सुरू आहे.
राहुल शेळके
RBI EMI Rule: भारतीय रिजर्व बँक (RBI) EMI न भरलेल्या कर्जांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक नवीन नियम आणण्याच्या तयारीत आहे. या नियमानुसार मोबाईल, स्मार्ट टीव्ही, वॉशिंग मशीनसारख्या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांच्या कर्जाची वसुली सोपी होईल. बँक किंवा फायनान्स कंपन्या EMI न भरल्यास हे डिव्हाइसेस लॉक करू शकतील.

