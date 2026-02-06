Repo Rate : RBI चा मोठा निर्णय! रेपो दर किती? तुमच्या EMI आणि FD वर काय परिणाम होणार?

Repo Rate Impact : भारतीय रिजर्व बँकेच्या मौद्रिक धोरण समितीने 3 दिवसांच्या बैठकीनंतर एकमताने रेपो दर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोबतच धोरणात्मक भूमिका म्हणजेच पुढच्या दराविषयीची भूमिका ‘Neutral’ (तटस्थ) म्हणून कायम ठेवली आहे. त्यामुळे पुढच्या रेपो दरात कपात होऊ शकते, दर वाढविले जाऊ शकतात किंवा आहे तोच दर कायम ठेवला जाऊ शकतो अशा तिन्ही शक्यता आहे..एकमताने निर्णयभारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज रेपो दर 5.25% इतका कायम ठेवण्याची घोषणा केली. हा निर्णय सहा सदस्यांच्या समितीने एकमताने घेण्यात आला असून महागाईमध्ये झालेली कमी आणि स्थिर भारतीय अर्थव्यवस्थचा विचार करून हा निर्णय घेतला असल्याचे मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले..जागतिक पातळीवर अनिश्चितता कायम असली तरी भारताची अर्थव्यवस्था सध्या मजबूत स्थितीत आहे. देशातील सध्याचा आर्थिक वाढीचा वेग टिकून राहण्याची शक्यता असून, येत्या काळातही वाढ कायम राहील, असा विश्वास गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी व्यक्त केला..रेपो दराचा EMI आणि FD वर काय परिणाम रेपो दर जैसे थे ठेवल्यामुळे रिटेल आणि इतर कर्जदारांसाठी कर्जाचे ईएमआय (EMI) याआधी जसा होता तसाच राहण्याची शक्यता आहे. मात्र कर्जाच्या दरात कमी होण्याची शक्यता काही प्रमाणात वर्तविली जात आहे. दरम्यान, गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून निवडलेल्या फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) जैसे थे राहण्याची शक्यता आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.