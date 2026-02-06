Personal Finance

Repo Rate : RBI चा मोठा निर्णय! रेपो दर किती? तुमच्या EMI आणि FD वर काय परिणाम होणार?

Monetory Policy Committee : सद्य स्थितीत बाह्य आर्थिक दबाव आणि जागतिक आव्हानांनंतरही भारताची अर्थव्यवस्था सकारात्मक संकेत देत असल्याने रेपो दर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय मौद्रीक धोरण समितीने घेतला आहे.
RBI Keeps Repo Rate at 5.25%: What It Means for Your EMI and FD Returns

Repo Rate Impact : भारतीय रिजर्व बँकेच्या मौद्रिक धोरण समितीने 3 दिवसांच्या बैठकीनंतर एकमताने रेपो दर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोबतच धोरणात्मक भूमिका म्हणजेच पुढच्या दराविषयीची भूमिका ‘Neutral’ (तटस्थ) म्हणून कायम ठेवली आहे. त्यामुळे पुढच्या रेपो दरात कपात होऊ शकते, दर वाढविले जाऊ शकतात किंवा आहे तोच दर कायम ठेवला जाऊ शकतो अशा तिन्ही शक्यता आहे.

