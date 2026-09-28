RBI Repo Rate: कर्जदारांना मोठा धक्का? ऑक्टोबर-डिसेंबरमध्ये रेपो रेट वाढण्याची शक्यता; EMI किती वाढणार?

Home-Car Loan EMI Alert: भारतीय रिझर्व्ह बँक म्हणजेच RBIच्या आगामी मौद्रिक धोरण समितीच्या बैठकीपूर्वी दोन मोठ्या जागतिक रिपोर्ट्समधून धक्कादायक संकेत मिळाले आहे. या रिपोर्ट्सनुसार देशात महागाईचा दबाव आणखी वाढल्यास रिझर्व्ह बँक ऑक्टोबर आणि डिसेंबरच्या बैठकीत रेपो दरात प्रत्येकी 0.25 टक्क्यांची वाढ करू शकते. .HSBC आणि Nomura यांच्या रिपोर्ट्सनुसार असा निर्णय झाल्यास सध्याचा 5.25 टक्के रेपो रेट वाढून 5.75 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. रेपो रेट वाढल्यास फ्लोटिंग व्याजदराशी जोडलेले तुमचे होम लोन, कार लोन आणि इतर कर्जांच्या EMI वर त्याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रत्यक्ष EMI किती वाढेल हे संबंधित बँकेचा व्याजदर, कर्जाची रक्कम आणि उर्वरित कालावधी यावर अवलंबून असेल..Gold Rate Today: दसऱ्यापूर्वी सोन्याचे भाव कोसळले! एकाच दिवसात तब्बल 25 हजारांनी घसरण; आजचा 10 ग्रॅमचा भाव पाहा.महागाईचा दबावयेत्या काळात महागाई वाढण्याचा धोका हा RBI समोरील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो. HSBCच्या अंदाजानुसार, पुढील काही तिमाहींमध्ये महागाईचा दर 5 टक्क्यांच्या आसपास किंवा त्यापेक्षा जास्त राहू शकतो. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढ आणि अल नीनोचा धोका यामुळे अन्नधान्याच्या किमतींवर दबाव येण्याची शक्यता आहे..HSBCचा रेपो रेटबाबत अंदाजHSBCने 2026 च्या चौथ्या तिमाहीत दोन वेळा 25 बेसिस पॉइट्सची दरवाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. ऑक्टोबर आणि डिसेंबरच्या बैठकीत प्रत्येकी 0.25 टक्के वाढ झाल्यास रेपो रेट 5.75 टक्क्यांवर पोहोचू शकतो.रिपोर्ट्सनुसार, महागाईचा दबाव कमी झाल्यानंतर दरवाढीचे चक्र मर्यादित राहू शकते. त्यामुळे सध्या मोठ्या प्रमाणावर आणि सलग दरवाढीऐवजी नियंत्रित पद्धतीने पावले उचलली जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे..Nomuraचाही 5.75% चा अंदाजNomuraनेही ऑक्टोबर आणि डिसेंबरमध्ये प्रत्येकी 25 बेसिस पॉइंट्सची दरवाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यानुसार वर्षाच्या अखेरीस रेपो रेट 5.75 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. Nomuraच्या अंदाजानुसार, ऑगस्टमध्ये 4.8 टक्के असलेली CPI महागाई पुढील तिमाहीत वाढून 6 टक्क्यांच्या आसपास जाऊ शकते. त्यानंतर 2027 मध्ये महागाईचा दबाव कमी होण्याची शक्यता आहे..FD Rule Update: 1 ऑक्टोबरपासून FDचे नवे नियम लागू! तुमच्या FD वर काय परिणाम?.कर्जदारांना दिलासा कधी?पुढच्या काही काळात महागाईचा दबाव असला तरी 2027 च्या सुरुवातीपासून हा दबाव कमी होऊ शकतो. Nomuraच्या अंदाजानुसार आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये CPI महागाई दर 5.2 टक्के आणि आर्थिक वर्ष 2028 मध्ये 4 टक्के राहू शकतो. त्यामुळे 2027 मध्ये रेपो दरात कपात होऊ शकते. मात्र, रेपो रेटबाबत अंतिम निर्णय RBIच्या मौद्रिक धोरण बैठकीत महागाई, आर्थिक वाढ, तेलाच्या किमती आणि इतर देशांतर्गत व जागतिक आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतरच घेतला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.