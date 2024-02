Paytm: ...म्हणून RBIने पेटीएमवर कारवाई केली; गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांगितला पुढचा प्लॅन

What RBI Governor Said On Strict Action On Paytm Payments Bank: रिझर्व्ह बँकेने पेटीएम कंपनीवर केलेल्या कारवाईनंतर आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी कारवाई केल्याबद्दल माहीती दिली आहे.

RBI to come out with FAQs on Paytm Payments Bank issue next week Sakal