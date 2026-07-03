Unclaimed Bank Deposits : जुन्या बंद पडलेल्या बँक खात्यात पैसे विसरलात? 'या' सोप्या पद्धतीने पुन्हा मिळेल रक्कम; RBI ची नवी डिजिटल सुविधा

What Happens to Inactive Bank Accounts After 10 Years? : नोकरी बदलल्यानंतर, दुसऱ्या शहरात स्थलांतरानंतर किंवा योग्य नोंदी न ठेवल्यामुळे लोकांना अनेकदा त्यांच्या जुन्या बँक खात्यांचा विसर पडतो. त्यांची कष्टाची कमाई या खात्यांमध्ये तशीच पडून राहते. बँकिंग नियमांनुसार, जर एखादे खाते सलग १० वर्षे निष्क्रिय राहिले, तर त्याचे वर्गीकरण 'पूर्णपणे निष्क्रिय' खाते म्हणून केले जाते. त्यानंतर त्या खात्यातील शिल्लक रक्कम आरबीआयच्या (RBI) 'ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता' (DEA) निधीमध्ये हस्तांतरित केली जाते..मात्र, याचा अर्थ तुम्ही तुमचे पैसे कायमचे गमावले असा होत नाही. रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, योग्य प्रक्रियेद्वारे दावा केल्यास ही रक्कम कायदेशीररित्या खातेदाराचीच असते. ही दावा प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक करण्यासाठी, बँकेने डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. यामुळे लोकांना त्यांच्या स्वतःच्या किंवा घरातील वृद्ध सदस्यांच्या जुन्या खात्यांची स्थिती घरबसल्या तपासता येते..Premium|Investment Strategies for Youth : तरुणांसाठी आर्थिक नियोजनाचे महत्त्व; उज्ज्वल भविष्यासाठी बचतीची सवय लावा.काय आहे प्रक्रिया? या डिजिटल सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी, युजर्सनी सगळ्यात आधी अधिकृत UDGAM (उद्गम) वेबसाइटला ([https://udgam.rbi.org.in](https://udgam.rbi.org.in)) भेट देणे आवश्यक आहे. पहिल्यांदा वापर करणाऱ्यांना त्यांचे नाव आणि मोबाईल क्रमांक टाकून तसेच सुरक्षित पासवर्ड तयार करून नोंदणी करावी लागेल. त्यानंतर, त्यांना स्क्रीनवर दिसणारा CAPTCHA कोड नमूद करावा लागेल आणि मोबाईल क्रमांकावर आलेल्या OTP चा वापर करून पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल..नोंदणी यशस्वी झाल्यानंतर, युजर त्यांच्या लॉगिन तपशीलांचा वापर करून लॉग इन करू शकतात. सर्च बॉक्समध्ये खातेदाराचे नाव टाकणे अनिवार्य आहे. याव्यतिरिक्त, तुम्हाला ती विशिष्ट बँक किंवा बँका निवडाव्या लागतील जिथे तुमचे खाते असू शकते असे तुम्हाला वाटते. शोध परिणाम अधिक अचूक मिळवण्यासाठी, तुम्ही पुढीलपैकी किमान एका दस्तऐवजातील तपशील नमूद करणे आवश्यक आहे: पॅन ), मतदार ओळखपत्र , ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट क्रमांक किंवा जन्मतारीख..जर वरील दस्तऐवजांमधील तपशील उपलब्ध नसतील, तरीही तुम्ही केवळ तुमच्या जुन्या पत्त्याचा वापर करून शोध प्रक्रिया पुढे चालू ठेवू शकता. search बटणावर क्लिक केल्यावर, जर तुमच्या नावाशी किंवा तपशीलांशी जुळणारे एखादे जुने खाते सिस्टिममध्ये अस्तित्वात असेल, तर त्याची संपूर्ण माहिती शाखेच्या नावासह स्क्रीनवर दिसेल. तसेच, हे पोर्टल दावा प्रक्रियेसाठीच्या संपूर्ण मार्गदर्शक सूचना देखील दर्शवेल..हे लक्षात घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे की, UDGAM पोर्टल केवळ तुम्हाला तुमच्या 'दावा न केलेल्या' रकमेचा शोध घेण्यास मदत करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे; या पोर्टलद्वारे थेट पैशांचे हस्तांतरण होत नाही. ती रक्कम परत मिळवण्यासाठी, तुम्हाला पोर्टलवरून मिळालेली माहिती घेऊन संबंधित बँकेच्या जवळच्या शाखेत जावे लागेल. तिथे तुम्हाला तुमचा दाव्याचा अर्ज आणि आवश्यक केवायसी कागदपत्रे (जसे की पॅन कार्ड किंवा ओळखपत्र) सादर करावी लागतील; त्यानंतर बँक तुमच्या तपशीलांची पडताळणी करेल आणि संपूर्ण रक्कम तुमच्या नवीन खात्यात हस्तांतरित किंवा परत केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.