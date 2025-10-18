Gold Reserves: आरबीआयचा सोन्याचा साठा पहिल्यांदाच 100 अब्ज डॉलर्सच्या वर; भारताचा परकीय चलन साठा किती आहे?

RBI's Gold Reserves: भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा (RBI) सोन्याचा साठा पहिल्यांदाच 100 अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेला आहे. त्याचबरोबर देशाचा एकूण परकीय चलनसाठा (Forex Reserves) 10 ऑक्टोबर 2025 रोजी संपलेल्या आठवड्यात 697.784 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला असल्याची माहिती RBIने दिली आहे..RBI च्या साठ्यातील सोन्याच्या मालमत्तेची किंमत 3.595 अब्ज डॉलर्सने वाढून 102.365 अब्ज डॉलर्सवर पोहचली आहे. ही वाढ जागतिक बाजारातील सोन्याच्या भाव वाढीमुळे झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचे भाव प्रथमच 4,300 डॉलर्स प्रति औंसच्या वर गेले आहेत..भारताच्या एकूण परकीय चलनसाठ्यात सोन्याचा हिस्सा आता 14.7 टक्क्यांवर पोहचला आहे — 1996-97 नंतरचा हा सर्वाधिक हिस्सा आहे. मागील दहा वर्षांत सोन्याचा वाटा जवळपास दुपटीने वाढला आहे. यामागे दोन मोठे घटक आहेत - RBI कडून सातत्याने सोन्याची खरेदी आणि जागतिक बाजारातील सोन्याच्या किमतींमध्ये झालेली झपाट्याने वाढ..Diwali Muhurat Trading 2025: मुहूर्त ट्रेडिंग संध्याकाळी नाही तर 'या' वेळी होणार; का बदलली वेळ?.विशेष म्हणजे, या वर्षी RBI ने सोन्याची खरेदी पूर्वीपेक्षा कमी केली आहे. जागतिक सुवर्ण परिषदेच्या (World Gold Council) आकडेवारीनुसार, 2025 मध्ये जानेवारी ते सप्टेंबर या कालावधीत RBI ने फक्त 4 टन सोनं विकत घेतलं, तर याच कालावधीत 2024 मध्ये ही खरेदी तब्बल 50 टनांपर्यंत होती..दरम्यान, एकूण परकीय चलनसाठ्यात या आठवड्यात 2.17 अब्ज डॉलर्सची घट झाली आहे आणि तो 697.784 अब्ज डॉलर्सवर आला आहे. यातील सर्वात मोठा घटक असलेला परकीय चलन मालमत्ता (Foreign Currency Assets - FCA) सुमारे 5.6 अब्ज डॉलर्सनी घसरून 572.103 अब्ज डॉलर्सवर आला आहे. .Gold Price on Dhanteras: धनत्रयोदशीच्या आधी सोनं 3,200 रुपयांनी महागलं; तर चांदी 7 हजारांनी स्वस्त.गेल्या काही वर्षांत भारताच्या परकीय चलनसाठ्यात चढ-उतार झाले आहेत. 2023 मध्ये भारताने आपल्या चलनसाठ्यात 58 अब्ज डॉलर्सची भर घातली होती, तर 2022 मध्ये 71 अब्ज डॉलर्सची घट झाली होती. 2024 मध्ये या साठ्यात 20 अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली होती, आणि आतापर्यंत 2025 मध्ये साठा एकूण 47.8 अब्ज डॉलर्सने वाढला आहे..RBI आपल्या परकीय चलनसाठ्याचा वापर रुपयाचे मूल्य नियंत्रित ठेवण्यासाठी करते. रुपया मजबूत असताना RBI डॉलर खरेदी करते आणि रुपया घसरल्यास डॉलर विकून बाजारातील स्थिरता कायम ठेवते. या वाढीमुळे भारताने जागतिक पातळीवर सोन्याच्या साठ्याचा ऐतिहासिक टप्पा पार केला आहे, तसेच जागतिक अस्थिरतेच्या काळातही चलन स्थिर ठेवण्याची RBI ची क्षमता वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.