RBI New Rule: एका दिवसात नाही तर फक्त 3 तासात चेक पास होणार; RBIचा मोठा निर्णय, कधी पासून लागू होणार नियम?

Same Day Cheque Clearing: बँक ग्राहकांसाठी रिझर्व्ह बँकेकडून महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. 3 जानेवारी 2026 पासून काउंटरवर जमा केलेला चेक फक्त तीन तासांच्या आत क्लीअर होणार आहे. म्हणजेच, आता जास्त दिवस वाट पाहण्याची गरज नाही..रिझर्व्ह बँकेने चेक क्लीअरिंगची प्रक्रिया दोन टप्प्यांत लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातील पहिला टप्पा 4 ऑक्टोबरपासून सुरू झाला असून, सध्या चेक एका दिवसात क्लीअर होत आहेत. म्हणजे सकाळी जमा केलेला चेक संध्याकाळपर्यंत पास होतो. या निर्णयामागील उद्दिष्ट म्हणजे ग्राहकांना अधिक वेगवान सेवा देणे हा आहे..आता नियम अधिक कडक होणार2026च्या जानेवारीपासून लागू होणाऱ्या दुसऱ्या टप्प्याची प्रक्रिया आणखी जलद होणार आहे. चेक जमा झाल्यानंतर तो थेट 'ड्रॉई बँक' म्हणजे ज्या बँकेतून पैसे डेबिट होणार आहेत, त्या बँकेकडे पाठवला जाईल. त्यानंतर बँकेला ठराविक वेळेतच उत्तर द्यावे लागेल..उदाहरणार्थ, जर एखाद्या ग्राहकाने सकाळी 11 ते दुपारी 12 दरम्यान चेक जमा केला, तर जास्तीत जास्त दुपारी 3 वाजेपर्यंत त्या चेकवर निर्णय घ्यावा लागेल, म्हणजे चेक पास करायचा की रिजेक्ट करायचा. चेकवरील तारीख चुकीची असल्यास, सही जुळत नसल्यास किंवा खाते क्रमांक चुकीचा असल्यास, तो चेक नाकारला जाऊ शकतो. मात्र, ठराविक वेळेत उत्तर न मिळाल्यास चेक आपोआप पास मानला जाईल आणि त्याचे सेटलमेंट सुरू होईल..Premium|Gold Buying Guide: दिवाळीत सोनं घ्यायचं असेल तर कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाल?.पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातला फरक काय?सध्या, पहिल्या टप्प्यात सकाळी 10 ते संध्याकाळी 4 या वेळेत चेक क्लिअरिंग हाउसमार्फत बँकांकडे पाठवले जातात. बँकांना संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत चेक पास झाला की परत आला हे तपासावे लागते.पण दुसऱ्या टप्प्यात ही वेळमर्यादा केवळ 3 तासांची असेल. म्हणजेच, चेक जमा केल्यापासून तीन तासांच्या आत बँकेला उत्तर द्यावेच लागेल. नाही दिल्यास, सिस्टिम आपोआप तो चेक पास करून व्यवहार पूर्ण करेल..Lac Or Lakh: चेकवर 'Lakh' लिहावं की 'Lac'? आरबीआयने दिलं स्पष्टीकरण.चेक क्लीअरिंगची संपूर्ण प्रक्रिया कशी चालते?सकाळी 10 ते संध्याकाळी 4 दरम्यान ग्राहक चेक बँकेत जमा करतो.बँक तो चेक स्कॅन करून डिजिटली क्लीअरिंग हाउसकडे पाठवते.क्लीअरिंग हाउस तो चेक संबंधित 'ड्रॉई बँक'कडे पाठवते.त्या बँकेने ठराविक वेळेत तो चेक पास किंवा रिजेक्ट करणे अपेक्षित असते.जर वेळेत उत्तर मिळाले नाही, तर चेक वैध मानला जातो आणि त्याचे सेटलमेंट सुरू होते.सेटलमेंट पूर्ण झाल्यानंतर एका तासात रक्कम ग्राहकाच्या खात्यात जमा केली जाते.या नव्या प्रणालीमुळे चेक क्लीअरिंगमध्ये लागणारा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून ग्राहकांना अधिक जलद, पारदर्शक बँकिंग अनुभव मिळणार आहे..