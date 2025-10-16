Personal Finance

RBI New Rule: एका दिवसात नाही तर फक्त 3 तासात चेक पास होणार; RBIचा मोठा निर्णय, कधी पासून लागू होणार नियम?

Same Day Cheque Clearing: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. 3 जानेवारी 2026 पासून बँकेत जमा केलेला चेक फक्त तीन तासांच्या आत क्लीअर होणार आहे.
Same Day Cheque Clearing

राहुल शेळके
Same Day Cheque Clearing: बँक ग्राहकांसाठी रिझर्व्ह बँकेकडून महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. 3 जानेवारी 2026 पासून काउंटरवर जमा केलेला चेक फक्त तीन तासांच्या आत क्लीअर होणार आहे. म्हणजेच, आता जास्त दिवस वाट पाहण्याची गरज नाही.

