Real Estate 2026 : नवीन वर्षात घरांच्या किंमती वाढणार की कमी होणार? कोणत्या घरांसाठी जास्त मागणी असेल? जाणून घ्या तज्ञांचा अंदाज

Real Estate in Year 2026 : रेपो दरामधील कपातीमुळे जास्त व्याजदरांमुळे बाजारातून बाहेर असणारे खरेदीदारही आता पुन्हा बाजारात आले आहेत. त्यामुळे वर्षाच्या अखेरच्या महिन्यांत साइट व्हिजिट्स आणि बुकिंग इन्क्वायरीमध्ये लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे.
Vinod Dengale
Updated on

Home Price and Demand in 2026 : भारतातील रिअल इस्टेस्ट क्षेत्रासाठी २०२५ हे वर्ष मोठ्या मजबुतीने ठरले. यावर्षीचा सर्वात मोठा बदल म्हणजे पारंपरिक २ आणि ३ बीएचके घरांपेक्षा लक्झरी आणि प्रीमियम घरांना अधिक पसंती दिली. विविध रिअल इस्टेट मार्केट रिपोर्ट्सनुसार, भारतात १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या घरांची विक्री सर्वाधिक झाली आहे.

