Real Estate 2026 : नवीन वर्षात घरांच्या किंमती वाढणार की कमी होणार? कोणत्या घरांसाठी जास्त मागणी असेल? जाणून घ्या तज्ञांचा अंदाज

Home Price and Demand in 2026 : भारतातील रिअल इस्टेस्ट क्षेत्रासाठी २०२५ हे वर्ष मोठ्या मजबुतीने ठरले. यावर्षीचा सर्वात मोठा बदल म्हणजे पारंपरिक २ आणि ३ बीएचके घरांपेक्षा लक्झरी आणि प्रीमियम घरांना अधिक पसंती दिली. विविध रिअल इस्टेट मार्केट रिपोर्ट्सनुसार, भारतात १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या घरांची विक्री सर्वाधिक झाली आहे. .२०२५ मध्ये देशातील प्रमुख शहरांमध्ये निवासी मालमत्तांच्या एकूण विक्री मूल्यात सुमारे ९ ते १० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. दिल्ली-एनसीआर, मुंबई आणि बेंगळुरू यांसारख्या बाजारांमध्ये प्रीमियम व लक्झरी हाउसिंगची वाढती मागणी पाहता, रिअल इस्टेटमधील गुंतवणूक आता विश्वासाचा पर्याय ठरत असल्याचे दिसत आहे. .विशेष म्हणजे, रेसिडेन्शियल घरांच्या विक्रीत सुमारे १७ टक्क्यांची वाढ झाली. यावरून खरेदीदार बाजारापासून दूर गेलेले नसून, ते आता अधिक विचारपूर्वक निर्णय घेत, विश्वासार्ह डेव्हलपर, उत्तम लोकेशन आणि दर्जेदार प्रकल्पांना प्राधान्य देत असल्याचे दिसते.मात्र आता मोठा प्रश्न असा आहे की 2026 मध्ये प्रॉपर्टी मार्केट कसे राहणार? नवीन वर्षात घरांच्या किमती किती वाढणार की घटणार? आणि कोणत्या प्रकारच्या घरांना सर्वाधिक मागणी राहील?.२०२६ मध्ये प्रॉपर्टी मार्केट कसे असणार ?आता सगळ्यांचे लक्ष २०२६ कडे लागले आहे. इंडस्ट्रीच्या अंदाजानुसार, येत्या वर्षात रिअल इस्टेट बाजार अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे. बहुतेक डेव्हलपर्सना अपेक्षा आहे की २०२६ मध्ये घरांच्या किमती ५ ते १० टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतात.रेपो रेटमधील कपातीचा मोठा परिणाम २०२६ होम लोनवर होण्याची शक्यता आहे. पुढच्या वर्षात होम लोन स्वस्त होतील आणि ग्राहकांकडून मागणी आणखी वाढेल. नोकरीकरणारे, अपग्रेडेशन करणारी कुटुंबे आणि दीर्घकालीन गुंतवणूकदार हे तिन्ही घटक बाजाराच्या वाढीस चालना देतील..तज्ञांचा अंदाज एक्झोटिका हाउसिंगचे एमडी दिनेश जैन सांगतात की, "२०२५ ने हे स्पष्ट केले आहे की बाजार आता केवळ लॉन्चच्या संख्येवर नाही, तर तुम्ही ग्राहकांना दिलेल्या डिलिव्हरी आणि विश्वासावर पुढे जात आहे. खरेदीदार मजबूत ट्रॅक रेकॉर्ड असलेल्या डेव्हलपर्सनाच पसंती देत आहेत. नवीन वर्षातही हाच ट्रेंड कायम राहण्याची शक्यता आहे".डिलिजेंट बिल्डर्सचे सीओओ अश्विनी नागपाल यांच्या मते, व्याजदरांतील कपात आणि सुधारलेली कनेक्टिव्हिटी यामुळे २०२६ मध्ये मिड आणि प्रीमियम घरांना लोक जास्त प्राधान्य देतील तुलनेने सामान्य घरांकडे लोकांचा कल कमी राहील..२०२५ हे वर्ष दीर्घकाळ गुंतवणुकीसाठी मजबूत ठरले. रेपो दरामध्ये संभाव्य कपात, स्थिर मागणी आणि सातत्यपूर्ण पायाभूत सुविधांचा विकास यामुळे २०२६ मध्ये संतुलित आणि विश्वासार्ह रिअल इस्टेस्ट क्षेत्रात संतुलित आणि विश्वासाचे वातावरण राहील असं मत केबी ग्रुपचे फाउंडर राकेश सिंघल यांचे आहे. व्हिजन बिझनेस पार्कचे फाउंडर वैभव अग्रवाल सांगतात की, "२०२६ मध्ये केवळ मोठ्या शहरांतच नव्हे, तर टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमध्येही संघटित मोठ्या प्रमाणात प्रोजेक्ट्स आणि विक्री बघायला मिळेल".