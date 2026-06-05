Repo Rate: वाढत्या महागाईत RBIचा मोठा निर्णय! आता होमलोन, वाहन कर्ज आणि EMI कमी होणार?

RBI MPC Repo Rate: देशात सुरू असलेल्या महागाईच्या काळात आता RBI च्या मौद्रीक धोरण समितीने(MPC) एक मोठा निर्णय घेतला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज MPC चा अहवाल सादर केला असून जूनच्या बैठकीत रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केला नसून रेपो दर 5.25% असा कायम ठेवला आहे. अमेरिका-इराण युद्ध, वाढते कच्च्या तेलाचे दर आणि त्यामुळे वाढलेली महागाई अशावेळी घेण्यात आलेला हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. .गव्हर्नर काय म्हणाले?मौद्रीक धोरण समितीचा निर्णय सांगताना RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले, पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर अनिश्चिततेचे सावट कायम आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि पुरवठा साखळीतील अडचणींमुळे जगभरातील आर्थिक वाढीवर परिणाम होत आहे. सध्याच्या आव्हानांवर मात करण्यासोबतच देशाची अर्थव्यवस्था आणखी मजबूत करण्याची ही एक संधी म्हणून आपण बघायला हवे..देशभरातील लाखो कर्जदार आणि FD करणारे गुंतवणूकदारांचे या बैठकीकडे बारकाईने लक्ष लागून होते. महागाईच्या काळात व्याजदर वाढेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती मात्र RBI ने रेपो दर जैसे थे ठेवत कर्जदारांना काहीसा दिलासा दिला आहे..लोन, EMI, FD वर काय परिणाम रेपो दर जैसे थे ठेवल्यामुळे कर्जदारांसाठी कर्जाचे हप्ते म्हणजेच EMI याआधी जसा होता तसाच राहण्याची शक्यता आहे. तसेच कर्जाचे दरही तेवढेच राहण्याची शक्यता आहे. त्यासोबतच, गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून निवडलेल्या मुदत ठेवीही (FD) जैसे थे राहण्याची शक्यता आहे. .रेपो रेट म्हणजे काय? रेपो रेट ही व्याजदराची ती पातळी असते, ज्या दराने रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना अल्पकालीन कर्ज देते. त्यामुळे जेव्हा रेपो रेट वाढतो, तेव्हा बँकांना महाग दराने कर्ज घ्यावे लागते आणि परिणामी ग्राहकांसाठी कर्ज महाग होते. मात्र, रेपो रेट कमी झाला की बँकांचे व्याजदरही कमी होतात आणि ग्राहकांना कमी व्याजदरात कर्ज मिळते. .रेपो दराबाबत निर्णय कोण घेत? देशांत रेपो दराबाबतचा निर्णय MPC म्हणजेच मौद्रिक धोरण समिती घेते. यामध्ये एकूण 6 सदस्य असतात. यापैकी 3 सदस्य RBIचे असतात, तर उर्वरित 3 सदस्य केंद्र सरकारकडून नियुक्त केलेले असतात. या बैठकीचे अध्यक्ष हे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.