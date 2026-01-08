Retirement Plan : आता रिटायरमेंटनंतर पैशांची चिंता नाही! या 5 योजनांत गुंतवणूक करा; तिजोरी भरलेलीच राहील, दरमहा मिळेल मोठी पेन्शन

Retirement Plan Best Investment : आपल्या आयुष्यात आपल्याला कायम चिंता साठे टी म्हणजे निवृत्त झाल्यानंतर आपल्याला उत्पन्न कास मिळणार? कारण आपली नोकरी थांबल्यावर आपला पगार थांबतो मात्र आपला खर्च चालूच राहतो. अशा परिस्थितीत रिटायरमेंटनंतर चांगले आणि शांतीत जीवन जगण्यासाठी आधीपासूनच अशा योजनांमध्ये गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे जे केवळ भांडवल सुरक्षित ठेवत नाहीत तर तुम्हाला प्रत्येक महिन्याला चांगला व निश्चित उत्पन्न देतात. त्यामुळे जर तुम्हालाही रिटायरमेंटनंतर पैशाचा ताण नको असेल, तर या ५ योजना तुमच्या फायद्याच्या ठरू शकतात. .१. अटल पेन्शन योजना (APY)जर तुम्ही सध्या आयकर भरत नसाल आणि म्हातारपणात तुम्हाला चांगली पेन्शन हवी असेल, तर अटल पेन्शन योजना हा एक चांगला पर्याय आहे.वय - १८ ते ४० वर्षयोगदान - ६० वर्षांपर्यंतपेन्शन - १००० रुपये ते ५,००० रुपये प्रति महिनायात तुम्हाला जितकी पेन्शन हवी आहे, त्यानुसार मासिक योगदान ठरवले जाते. कमी उत्पन्न असलेल्या आणि असंगठित क्षेत्रातील लोकांसाठी ही योजना फायदेशीर ठरते..US Tariff On India : रशियन तेलावरून वाद पेटला; भारतावर 500% टॅरिफ? ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय .२. नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) National Pension System (NPS) ही सरकारी पण मार्केट-लिंक्ड योजना आहे. यातील गुंतवणुकीमुळे तुम्हाला रिटायरमेंटनंतर चांगली पेन्शन मिळू शकते.वय - १८ ते ७० वर्षगुंतवणूक कालावधी - ६० वर्षया योजनेतून तुम्ही रिटायरमेंट फंड आणि पेन्शन दोन्ही मिळवू शकता. तुम्ही एकूण रकमेचा काही भाग रिटायरमेंट फंड म्हणून काढू शकता आणि उरलेला भाग गुंतवून रिटायरमेंटनंतर मासिक पेन्शन मिळवू शकता..३. सिस्टमैटिक विद्ड्रॉल प्लान (SWP) सिस्टिमॅटिक विदड्रॉअल प्लॅन ही अशी गुंतवणूक योजना आहे ज्यामध्ये म्युच्युअल फंडमधून तुम्हाला निश्चित रक्कम तुम्हाला महिन्याला मिळते. यामुळे रिटायरमेंटनंतर तुम्हाला चांगली पेन्शन मिळू शकते. SWP सुरू करण्यासाठी आधी तुम्हाला SIP किंवा अन्य योजनेतून निधी जमा करावा लागतो. SWP अंतर्गत मिळणारी रक्कम म्युच्युअल फंडच्या युनिट्स विकून दिली जाते. त्यामुळे जर तुमचा संपूर्ण फंड संपला, तर SWP देखील थांबतो. यात- तुम्ही मासिक, त्रैमासिक किंवा वार्षिक किती रक्कम हवी हे ठरवू शकता.SWP सुरू करण्यासाठी फोलिओ नंबर, विदड्रॉलची वारंवारिता, पहिली रक्कम कधी हवी, आणि बँक खाते तपशील AMC मध्ये द्यावे लागतात..४. EPFO-EPS जर तुम्ही नोकरी करत असाल आणि EPFO मध्ये योगदान देत असाल, तर तुम्हाला EPS (Employee Pension Scheme) अंतर्गत पेन्शन मिळते. यात - किमान 10 वर्षे योगदान आवश्यकपेन्शन रिटायरमेंटनंतर मिळतेपेन्शन रक्कम तुमच्या पगार आणि योगदानावर अवलंबून असतेखाजगी क्षेत्रातील कर्मचार्यांसाठी रिटायरमेंटनंतर सामाजिक सुरक्षा मिळवण्यासाथी ही योजना महत्त्वाचे साधन आहे..IPO Updates : उघडण्याआधीच IPO चर्चेत! ग्रे मार्केटमध्ये तब्बल 70% पर्यंत प्रीमियम; 9 जानेवारीला ‘हा’ IPO होणार खुला.५. पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना (POMIS) Post Office Monthly Income Scheme (POMIS) मार्फत देखील तुम्ही मासिक उत्पन्न मिळवू शकता. ही सरकारी गॅरंटीड डिपॉझिट योजना आहे ज्यात सिंगल आणि जॉइंट अकाउंटची सुविधा आहे.सिंगल अकाउंटमध्ये जास्तीत जास्त ९ लाख जमा करता येतात जॉइंट अकाउंटमध्ये जास्तीत जास्त १५ लाख जमा करता येतात गुंतवणूक जास्तीत जास्त ५ वर्षांसाठी जमा करता येतेसध्या व्याज दर ७.४% असून, जॉइंट अकाउंटद्वारे ९,२५० रुपयांपर्यंत मासिक कमाई करता येऊ शकतेजर ५ वर्षांनंतरही योजना चालू ठेवायची असेल, तर नवीन अकाउंट उघडता येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.