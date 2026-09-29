Retirement Planning: रिटायरमेंटनंतर आरामात जगण्यासाठी 1.5 कोटी पुरेसे नाही? HDFC पेन्शनच्या अहवालातून मोठा खुलासा

Retirement Planning in India: निवृत्तीनंतर आयुष्य आरामात जगण्यासाठी तब्बल 1.5 कोटी रुपये पुरेसे असल्याचा भारतीयांचा अंदाज आहे. मात्र, हा अंदाज प्रत्यक्ष गरजेपेक्षा खूपच कमी असल्याचे एचडीएफसी पेन्शनच्या ताज्या अहवालातून समोर आले आहे. म्हणजेच आज कमावणारा भारतीय निवृत्तीची तयारी करताना भविष्यातील खर्चाचा अंदाजच कमी लावत असल्याचे चित्र आहे..एचडीएफसी पेन्शन फंड मॅनेजमेंट लिमिटेड आणि इप्सॉस यांच्या ‘एनपीएस प्राधान्य निर्देशांक 2026’ अहवालातून निवृत्ती नियोजनाबाबत भारतीयांची मानसिकता समोर आली आहे. 2023 मध्ये भारतीयांना निवृत्तीसाठी सरासरी 1.34 कोटी रुपये पुरेसे वाटत होते. आता हा अंदाज वाढून 1.5 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. मात्र, ही रक्कम कुटुंबाच्या सरासरी वार्षिक उत्पन्नाच्या दहापट रकमेपेक्षाही कमी आहे. त्यामुळे निवृत्तीनंतर लागणारा प्रत्यक्ष खर्च आणि नागरिकांच्या अंदाजातील रक्कम यांच्यात मोठी तफावत असल्याचे अहवाल सांगतो..Gold Rate Today: सोन्याचे भाव कोसळले! सलग चौथ्या दिवशी मोठी घसरण; तुमच्या शहरात आता किती भाव?.आज पैसा आहे, पण उद्याची तयारी किती?या अहवालातील आणखी एक महत्त्वाची बाबा म्हणजे निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक आधारासाठी 69 टक्के नागरिक मुलांवर किंवा कुटुंबावर अवलंबून राहण्याची अपेक्षा ठेवतात. म्हणजेच मोठ्या प्रमाणावर भारतीयांना स्वतःच्या निवृत्ती निधीपेक्षा कुटुंबाच्या आर्थिक आधारावर भविष्यात अवलंबून राहावे लागू शकते. यात आरोग्य खर्चाची चिंता ही यामागील मोठे कारण आहे..एनपीएसबाबत भारतीयांचा मूड बदलतोयया सगळ्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर एनपीएसकडे पाहण्याचा भारतीयांचा दृष्टिकोन मात्र बदलत असल्याचे दिसते. एनपीएस प्राधान्य निर्देशांक 2023 मधील 54 वरून 2026 मध्ये 57 वर पोहोचला आहे. यातील सर्वात मोठी वाढ ‘स्वीकृती’मध्ये झाली असून हा घटक सहा अंकांनी वाढून 59 वर पोहोचला आहे. एनपीएसविषयीची ओळख 58 आणि आकर्षण 56 इतके नोंदवण्यात आले आहे. याचा अर्थ भारतीय आता एनपीएसची केवळ माहिती घेत नाहीत. ही योजना आपल्या निवृत्तीच्या नियोजनासाठी उपयोगी ठरू शकते का, याचा गांभीर्याने विचार करू लागले आहेत..Bank Holiday October 2026: ऑक्टोबरमध्ये बँका 16 दिवस बंद! महाराष्ट्रात किती दिवस सुट्टी? पाहा RBIची संपूर्ण यादी.एनपीएसमध्ये बदलएनपीएसमधील अलीकडील बदल हे योजनेत सहभागी होण्याचे सर्वात मोठे कारण ठरले आहे. 39 टक्के नागरिकांनी या सुधारणांना महत्त्व दिले. त्यानंतर करबचत 38 टक्के आणि चांगला परतावा 36 टक्के अशी कारणे आहेत.100 टक्के इक्विटी गुंतवणुकीची सुविधा आणि पैसे काढण्याचे लवचिक पर्याय याबाबतही नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढत आहे. वयाच्या 60 वर्षांनंतर करमुक्त पैसे काढण्याची सुविधा 59 टक्के नागरिकांसाठी आकर्षणाचे कारण आहे. तर सरकारच्या नियमनाखालील योजना असल्याने मिळणारी सुरक्षिततेची भावना 52 टक्के नागरिकांनी महत्त्वाची मानली..‘माहिती’पासून ‘कृती’पर्यंतचा प्रवास एचडीएफसी पेन्शनचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीराम अय्यर यांच्या मते, "एनपीएस प्राधान्य निर्देशांकातील वाढ ही सकारात्मक दिशा दर्शवते. मात्र, नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली स्वीकृती प्रत्यक्ष नावनोंदणीत रूपांतरित होणे आवश्यक आहे". त्यामुळे एकूण चित्र बघता भारतीयांना निवृत्तीची चिंता आहे, एनपीएसची माहितीही वाढतेय; पण निवृत्तीनंतर प्रत्यक्षात किती पैसा लागेल, याचा अंदाज अजूनही कमी आहे. 1.5 कोटींचे लक्ष्य वाढले असले तरी ते पुरेसे आहे का, हा प्रश्न या अहवालातून उभा रहातो. Disclaimer: या लेखातील सर्व माहिती ही HDFC Pension च्या National Pension System Preference Index Study, 2026 च्या आधारावर दिली आहे. हे सकाळचे मत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.