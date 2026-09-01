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Retirement Planning: 60 नाही, 43 व्या वर्षीच रिटायरमेंट! 85 लाखांचा फंड अन् 39 हजार भाडे, कपलचा प्लॅन नेमका काय?

Couple Plans Early Retirement: दिल्लीतील 43 वर्षीय दाम्पत्याने 60 वर्षांची वाट न पाहता पुढील 3-4 वर्षांत रिटायर होण्याचे नियोजन केले आहे. त्यांच्याकडे 85 लाखांची बचत-गुंतवणूक आणि दोन प्रॉपर्टीजमधून दरमहा 39 हजारांचे भाडे मिळते; जाणून घ्या त्यांचा प्लॅन....
Delhi Couple’s Early Retirement Plan Has Everyone Talking

Retirement Planning: No Waiting Till 60! This Couple Plans to Retire at 43 With ₹85 Lakh Fund

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Retirement Planning in India: रिटायरमेंट म्हटलं की साधारणपणे वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर नोकरी सोडण्याचा विचार केला जातो. मात्र, काही लोक रिटायरमेंटच्या या वयाची वाट न पाहता त्याआधीच आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होण्याचे नियोजन करतात. दिल्लीतील एका दाम्पत्यानेही अशाच प्रकारे लवकर रिटायर होण्याची तयारी सुरू केली आहे.

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