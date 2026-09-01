Retirement Planning: 60 नाही, 43 व्या वर्षीच रिटायरमेंट! 85 लाखांचा फंड अन् 39 हजार भाडे, कपलचा प्लॅन नेमका काय?

Retirement Planning in India: रिटायरमेंट म्हटलं की साधारणपणे वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर नोकरी सोडण्याचा विचार केला जातो. मात्र, काही लोक रिटायरमेंटच्या या वयाची वाट न पाहता त्याआधीच आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होण्याचे नियोजन करतात. दिल्लीतील एका दाम्पत्यानेही अशाच प्रकारे लवकर रिटायर होण्याची तयारी सुरू केली आहे..या दाम्पत्याचे वय सध्या 43 वर्षे आहे. पुढील 3 ते 4 वर्षांत नोकरीपासून दूर होण्याचा त्यांचा विचार आहे. विशेष म्हणजे, त्यांच्याकडे सध्या सुमारे 85 लाखांची बचत आणि गुंतवणूक आहे. याशिवाय दोन प्रॉपर्टीजमधून दर महिन्याला जवळपास त्यांना 39 हजारांचे भाडे मिळते.या दोघांचा सध्याचा महिन्याचा खर्च सुमारे 42 हजार रुपये आहे. पण महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांना कमी खर्च लागतो याचे कारण त्यांच्यावर मुलांची जबाबदारी नाही आणि त्यांची साधी जीवनशैली आहे. त्यामुळे नोकरी सोडल्यानंतर बचत, गुंतवणूक आणि भाड्याचे उत्पन्न यांच्या जोरावर पुढील 20 ते 30 वर्षांचा खर्च भागवता येईल का? हा प्रश्न सध्या चर्चेत आहे..Trump-Afghanistan: तालिबानची ट्रम्प यांना 1,000,000,000,000 डॉलरची ऑफर! बदल्यात ठेवली 'ही' मोठी अट.दर महिन्याला 1.72 लाखांचे उत्पन्नया कपलची माहिती X अकाऊंटवर शेअर केली आहे. त्यांच्या माहितीनुसार, पतीला नोकरीतून दर महिन्याला सुमारे 1.5 लाख तर पत्नी ट्युशन घेऊन जवळपास 22 हजार रुपये महिन्याला मिळतात. म्हणजेच दोघांचे एकत्रित महिन्याचे उत्पन्न जवळपास 1.72 लाख रुपये आहे. त्याच्या तुलनेत घराचा खर्च फक्त 42 हजार असल्याने मोठी रक्कम महिन्याला बचत किंवा गुंतवणुकीमध्ये जाते.यातूनच पुढील काही वर्षे नोकरी करून आपला रिटायरमेंट कॉर्पस आणखी वाढवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे..दोन प्रॉपर्टीचे 39 हजार भाडेया दाम्पत्याच्या नावावर दोन प्रॉपर्टी आहेत. त्यापैकी एका फ्लॅटवर कोणतेही कर्ज नसल्याचे सांगितले जाते. त्याची किंमत अंदाजे 80 लाख असून, त्यातून दर महिन्याला जवळपास 17 हजारांचे भाडे मिळते.दुसरी प्रॉपर्टी त्यांनी होम लोनच्या माध्यमातून खरेदी केली आहे. या घरातून दर महिन्याला सुमारे 22 हजारांचे भाडे मिळते. त्यामुळे दोन्ही प्रॉपर्टीजमधून मिळणारे एकूण मासिक भाडे जवळपास 39 हजार होते. मात्र, रिटायरमेंटनंतर या संपूर्ण रकमेवर अवलंबून राहणे योग्य ठरणार नाही असे अनेकांचे म्हणणे आहे. कारण होम लोनची EMI, घराची दुरुस्ती, मेंटेनन्स, प्रॉपर्टी टॅक्स यांसारखे खर्चही विचारात घ्यावे लागतील. त्यामुळे प्रत्यक्षात हातात उरणारे भाड्याचे उत्पन्न किती आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते..महागाई ठरू शकते मोठे आव्हानमनीकंट्रोलच्या रिपोर्टनुसार, या दाम्पत्याला रिटायरमेंटनंतरही सध्यासारखी साधी जीवनशैली कायम ठेवायची आहे. सध्या त्यांचा मासिक खर्च सुमारे 42 हजार आहे आणि त्याच आधारावर त्यांनी पुढील आर्थिक नियोजन केले आहे. मात्र, रिटायरमेंट प्लॅनमध्ये केवळ आजचा खर्च पाहून निर्णय घेणे धोकादायक ठरू शकते. कारण पुढील 10, 20 किंवा 30 वर्षांत महागाईमुळे रोजच्या गरजेच्या वस्तू आणि सेवांचा खर्च वाढणार आहे.विशेषतः वय वाढल्यानंतर आरोग्य आणि मेडिकल खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतात. त्यामुळे आज 42 हजार वाटत असलेला खर्च भविष्यातही तेवढाच असेल असे नाही. त्यामुळे रिटायरमेंट फंड ठरवताना गुंतवणुकीवरील परतावा, महागाईचा दर, कर, कर्जाची EMI, प्रॉपर्टीशी संबंधित खर्च आणि अचानक उद्भवणारे मोठे खर्च यांचा विचार करणे आवश्यक आहे..Petrol-Diesel-CNG Price: महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी LPG-CNG दरवाढीनंतर पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर; पाहा तुमच्या शहरातील भाव.सोशल मीडियावर प्लॅनची चर्चाX वर शेअर झालेल्या या रिटायरमेंट प्लॅनच्या पोस्टवर विविध प्रतिक्रिया आल्या. काही यूजर्सच्या मते, लोन नसलेली सुमारे 80 लाखांची प्रॉपर्टी त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाची आहे. तर दुसरीकडे, काहींनी केवळ भाड्याच्या उत्पन्नावर अवलंबून राहण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले. कारण भाड्याच्या उत्पन्नातून मेंटेनन्स, टॅक्स, दुरुस्ती आणि इतर खर्च वजा केल्यानंतर प्रत्यक्ष परतावा कमी होऊ शकतो.काही यूजर्सनी मुलांची जबाबदारी नसताना दोन प्रॉपर्टीज ठेवण्याची गरज आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित केला. विशेष म्हणजे मुलांची जबाबदारी नसलेल्या या दाम्पत्याचे DINK (Double Income, No Kids) मॉडेल आणि त्यावर आधारित लवकर रिटायरमेंटचा प्लॅन सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.