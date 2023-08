RIL AGM Meeting: "AI आता सर्वांकडं आणि सगळीकडं"; अंबानींची मोठी घोषणा

By

Reliance 46th Annual General Meeting: कृत्रिम बुद्धीमत्ता अर्थात आर्टिफिशिअल इन्टेलिजन्सची (AI) सध्या जगभरात चर्चा आहे. या टेक्नॉलॉजीमध्ये अवघं जगच बदलून टाकण्याची क्षमता आहे. भारतातही ते दाखल होत असताना त्याचं मार्केट आपल्या हातात घेण्याचा मानस रिलायन्स इंडस्ट्रिज लिमिटेडनं आजच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत व्यक्त केला.

यामुळं देशातील प्रत्येक ठिकाणी घराघरात AI पोहोचवणार असल्याची घोषणा यावेळी कंपनीचे चेअरमन मुकेश अंबानी यांनी केली. (RIL AGM Meeting Jio promises AI to everyone everywhere Mukesh Ambani big announcement)

प्रत्येकाकडं आणि सगळीकडं

अंबानी म्हटले की, "रिलायन्स विशेषतः भारतात विकसित करण्यात आलेलं आर्टिफिशिअल इटेलिजन्स तंत्रज्ञान आणि AI पॉवर प्रॉडक्टवर काम करत आहे. 2000 MW AI रेडी कॉम्प्युटिंग कॅपेसिटी तयार करण्याचा कंपनीचा हेतू आहे. AI मुळं जिओ नेटवर्कचं कव्हरेज आणखी वाढणार आहे. जिओ प्लॅटफॉर्म आता आपल्या इंडिया स्पेसिफिक आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स मॉडेल्स आणि AI पॉवर्ड सोल्युशन्स अॅक्रोस डोमेन्सवर लक्ष केंद्रीत करणार आहे. त्यासाठी AI प्रत्येकाकडं आणि सगळीकडं हे वचन जिओ देत आहे"

भारतानं सर्वात पुढे रहावं

ग्लोबल AI क्रांतीच्या सर्वात पुढे भारतानं राहणं गरजेचं आहे. याच वर्षी आपल्याला हे वादळही पहायला मिळेल. जागाशी स्पर्धा करताना AIच्या संशोधनात, वाढीमध्ये आणि राष्ट्राच्या संपन्नतेसाठी भारतानं यासाठी पुढाकार घेणं गरजेचं आहे, असंही अंबानी म्हणाले.

पायाभूत सुविधांचा अभाव जिओ भरुन काढणार

भारताकडं स्केल आणि डेटा आहे परंतू एआयच्या संगणकीय गरजांच्या पूर्ततेसाठी आवश्यक डिजिटल पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. हा अभाव जिओ प्लॅटफॉर्म भरून काढू इच्छितो. या क्षेत्राचा जसजसा विस्तार होत आहे, त्यानुसार आम्ही क्लाउड आणि एज अशा दोन्ही ठिकाणी 2,000 मेगावॅट एआय-रेडी संगणकीय क्षमता निर्माण करणार आहोत. हरित भविष्यासाठी हे करणं गरेजंच असल्याचंही यावेळी अंबानींनी म्हटलं आहे.