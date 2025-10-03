Personal Finance

Robert Kiyosaki Alert: शेअर मार्केट कोसळणार; रॉबर्ट कियोसाकींचा इशारा, वॉरेन बफेंनी बदलली स्ट्रॅटेजी

Robert Kiyosaki Alert: जगभरातील आर्थिक अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूकदार चिंतेत आहेत. रॉबर्ट कियोसाकीने इशारा दिला की शेअर आणि बाँड क्रॅश होऊ शकतात, फक्त सोने, चांदी आणि क्रिप्टो सुरक्षित आहेत.
Robert Kiyosaki Alert

Robert Kiyosaki Alert

Sakal

राहुल शेळके
Updated on

Robert Kiyosaki Alert: जगभरातील बाजारात सध्या अनिश्चितता दिसून येत आहे. डोनाल्ड ट्रप यांच्या टॅरिफ वॉर आणि ट्रेड वॉरच्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदार चिंतेत आहेत. याच दरम्यान, गुंतवणूक क्षेत्रातील दिग्गज वॉरेन बफे यांनी आपली स्ट्रॅटेजी बदलल्याची माहिती मिळत आहे. पूर्वी त्यांनी सोने आणि चांदीला ‘नॉन-प्रॉडक्टिव्ह’ मालमत्ता म्हटले असले तरी आता या धातूंना त्यांनी आधार म्हणून मान्यता दिली आहे.

Loading content, please wait...
gold
Finance
Stock Market
Stock
gold and silver

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com