Robert Kiyosaki Alert: शेअर मार्केट कोसळणार; रॉबर्ट कियोसाकींचा इशारा, वॉरेन बफेंनी बदलली स्ट्रॅटेजी

Robert Kiyosaki Alert: जगभरातील बाजारात सध्या अनिश्चितता दिसून येत आहे. डोनाल्ड ट्रप यांच्या टॅरिफ वॉर आणि ट्रेड वॉरच्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदार चिंतेत आहेत. याच दरम्यान, गुंतवणूक क्षेत्रातील दिग्गज वॉरेन बफे यांनी आपली स्ट्रॅटेजी बदलल्याची माहिती मिळत आहे. पूर्वी त्यांनी सोने आणि चांदीला 'नॉन-प्रॉडक्टिव्ह' मालमत्ता म्हटले असले तरी आता या धातूंना त्यांनी आधार म्हणून मान्यता दिली आहे..कियोसाकीचा इशारा'रिच डॅड-पुअर डॅड' या प्रसिद्ध पुस्तकाचे लेखक रॉबर्ट कियोसाकी यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी सांगितलं की, "शेअर आणि बाँड मार्केट क्रॅश होणार आहे. फक्त सोने, चांदी आणि बिटकॉइनच सुरक्षित पर्याय आहेत." कियोसाकींच्या मते, वॉरेन बफे यांचा बदललेला दृष्टिकोन हा आर्थिक मंदीचा इशारा आहे..RBI Monetary Policy: रिझर्व्ह बँकेने घेतला मोठा निर्णय; शेअर्स तारण ठेवून 1 कोटी रुपयांचे कर्ज घेता येणार.सोन्या-चांदीत वाढसध्या सोन्या चांदीत वाढ होत आहे. 2025 मध्ये सोने आणि चांदीमध्ये सुमारे 45-50% वाढ झाली असून, गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्याय म्हणून या धातूंमध्ये पैसा गुंतवत आहेत. कियोसाकी यांनी सांगितले की, शेअर आणि बाँड घसरत असताना सोने-चांदी आणि क्रिप्टो सुरक्षित आहेत..Layoff 2025: अमेरिकन कंपनीचा धक्कादायक निर्णय; 4 मिनिटांच्या कॉलमध्येच भारतीय कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढलं.गुंतवणूकदारांसाठी सल्लाकियोसाकी म्हणतात की, आता सोने, चांदी, बिटकॉइन आणि एथेरियममध्ये गुंतवणूक करण्याची योग्य वेळ आहे. त्यांनी म्हटले की, "उशीर होण्यापूर्वी सुरक्षित धातूंमध्ये आणि क्रिप्टोकरन्सीत गुंतवणूक करा." पूर्वी त्यांनी इशारा दिला होता की, संभाव्य आर्थिक संकट 1929 च्या महामंदीइतके मोठे असू शकते..वॉरेन बफे यांचा बदललेला दृष्टिकोन आणि सोन्या-चांदीतील वाढ यामुळे गुंतवणूकदारांना आता सुरक्षित मालमत्तेकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. कियोसाकींच्या मते, शेअर-बाँडमध्ये मंदी येऊ शकते, त्यामुळे सोन्या-चांदीत गुंतवणूक करा.